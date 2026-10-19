Arbitri Champions: all'Inter un tedesco sconosciuto ed esordiente, Massa dopo Juve-Lazio dirigerà Bayern-Arsenal

Harm Osmers scelto dal designatore dell'Uefa Rosetti per la gara dei nerazzurri contro lo Shakhtar Donetsk, Jablonski fischia in Como-Manchester United

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Scelte sorprendenti del designatore dell’Uefa Roberto Rosetti per le gare del mercoledì della terza giornata della Phase di Champions League, in cui scenderanno in campo le altre due italiane in lizza, ovvero Inter e Como. Per entrambe sono stati scelti arbitri tedeschi ma ai nerazzurri è capitato un debuttante assoluto.

Osmers la scelta per Inter-Shakhtar

A dirigere Inter-Shakhtar mercoledì a San Siro alle 21 sarà infatti il tedesco Harm Osmers, coadiuvato dagli assistenti Gittelmann e Dietz con Exner IV uomo, Schroeder al Var e Brand all’Avar. Classe 1985, Harm Osmers, tedesco, è arbitro dell’SV Baden della federazione calcistica della Bassa Sassonia ma ha esperienza quasi zero a livello internazionale. È un arbitro FIFA ed è classificato come arbitro di prima categoria UEFA. Ha iniziato nel club della sua città natale, l’SV Baden, e nel 2001 è diventato arbitro delle giovanili B.Nel 2009 è diventato arbitro della DFB ed è stato nominato Arbitro della 2. Bundesliga nel 2011.Il 15 luglio 2015 ha esordito in nazionale come assistente di Daniel Siebert per la partita di qualificazione alla Champions League tra Celtic e Stjarnan. Nell’estate del 2016, Osmers è stato uno dei quattro arbitri promossi ad arbitrare in Bundesliga ed in carriera ha arbitrato solo una volta una gara di Europa League. Sarà il suo debutto in Champions League.

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Jablonski per Como-Manchester United

Per Como-Manchester United, in programma sempre mercoledì ma alle 18.45 al Sinigaglia, un altro tedesco ma molto più noto. Si tratta di Sven Jablonski, che sarà coadiuvato dagli assistenti Beitinger e Kempter con Reichel UIV uomo, Dingert al Var e Storks all’Avar. Sven Jablonski è nato a Brema 13 aprile 1990. Ha niziato la sua carriera da arbitro già dal 2003. Nel 2008 esordisce in Oberliga e nel 2011 dirige la sua prima partita tra professionisti. Nel 2014 esordisce in 2. Bundesliga, arbitrando FSV Francoforte-RB Lipsia. Nel 2017 viene promosso in Bundesliga e dirige Bayer Leverkusen-Friburgo. Dalla stagione 2024/25 Jablonski è arbitro di prima categoria UEFA. Dirige per la prima volta in Champions League il 5 novembre 2025 in occasione della partita tra Paphos FC e Villarreal CF. Nella passata stagione ha diretto il derby di Europa League tra Bologna e Roma, la settimana scorsa è stato scelto per il big match City-Psg.

Massa per Bayern-Arsenal

Dopo essere stato promosso in Juventus-Lazio (nonostante una svista disciplinare su Taylor) Davide Massa sarà protagonista anche in Europa e dirigerà Bayern-Arsenal alla Fussball Arena di Monaco, coadiuvato dagli assistenti Meli e Berti con Maresca IV uomo, lo spagnolo Del Cerro Grande al Var e Di Bello all’Avar. Bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012.

Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla seconda alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca.