Arbitri Champions, Mourinho ritrova il suo incubo ma neanche la Roma può sorridere

Per il match dei giallorossi col Real Madrid designato il francese Letexier, precedenti bollenti con entrambi i club, il rumeno Rumsas dirigerà Feyenoord-Como

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha avuto sicuramente coraggio il designatore dell’Uefa Roberto Rosetti nello scegliere Francois Letexier per la gara della seconda giornata della Phase di Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma mercoledì all’Olimpico alle 21. La scelta è caduta su Francois Letexier, che è tra i migliori al mondo ma che vanta precedenti scottanti con entrambi i club ed in particolare con Josè Mourinho.

La squadra arbitrale per Roma-Real Madrid

Il fischietto francese sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Mugnier e Rahmouni con Dechepy IV uomo e gli olandesi Higler al Var e van Boekel all’Avar.

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La polemica di Mourinho

Letexier è stato l’arbitro di Benfica – Real Madrid dello scorso febbraio in Champions quando Mourinho, all’epoca sulla panchina dei portoghesi, venne espulso per proteste nel finale della partita, lanciando poi negli spogliatoi un’accusa pesantissima: “Ha diretto la gara con un foglietto in tasca con scritti i nomi dei diffidati (Carreras, Tchouaméni, Huijsen) con l’ordine di non ammonirli per non fargli saltare il ritorno. Non ha voluto sanzionare le loro simulazioni e i loro falli ripetuti perché voleva arbitrare anche la prossima partita. Sono stato espulso solo per aver detto l’ovvio”. In quell’occasione, Mourinho mandò anche una frecciata diretta citando la finale di Europa League del 2023 persa a Budapest con la Roma: “Ora vediamo se Anthony Taylor non si fa vedere al ritorno”.

I precedenti con la Roma

Quattro invece gli incroci con i giallorossi che con Letexier hanno vinto una sola volta (Roma – Brighton 4-0, ottavi di finale 2024), ne hanno pareggiata una (Roma – Porto 1-1, 20 febbraio 2025, in un clima di forte tensione agonistica) e ne hanno perse due. La prima nel novembre 2023 ( Slavia Praga – Roma 2-0, in panchina per i giallorossi c’era proprio José Mourinho) e la seconda Roma – Bayer Leverkusen 0-2 (maggio 2024) quando Letexier fu aspramente criticato per la mancata espulsione di Robert Andrich nel primo tempo, autore di un brutto fallo che fu sanzionato soltanto con il cartellino giallo.

Chi è Letexier

Francois Letexier con l’addio di Orsato, il calo di Turpin e il declino di Taylor, oggi è considerato il n.1 al mondo degli arbitri. Ad Euro2024 ha arbitrato la finale: aveva debuttato, benissimo, in Croazia-Albania, ripetendosi con ottimi voti in Danimarca-Serbia, sempre nella fase a gironi, e in Spagna-Georgia agli ottavi. Il francese vanta 67 partite Uefa all’attivo, internazionale dal 2017. Nato a Bédée, un comune con più 4mila abitanti situato nel dipartimento dell’Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna, il 23 aprile 1989. Il fischietto francese è stato il più giovane ad esordire in Ligue 1, a 25 anni.

Rumsas arbitra Feyenoord-Como

Ad arbitrare Feyenoord-Como, in programma mercoledì alle 18.45 al De Kuip di Rotterdam sarà invece il lituano Donatas Rumsas coadiuvato dagli assistenti connazionali Radius e Suziedėlis con Valikonis IV uomo e gli spagnoli Soto Grado al Var e del Cerro Grande all’Avar. Classe ’88 il lituano Donatas Rumsas nel 2011 esordisce nel massimo campionato della Lituania, A lyga, arbitrando Banga Garzdai-Klaipėda (3-1). Il 13 settembre 2015 viene chiamato a dirigere una partita del massimo campionato della Lettonia, la Virsliga, ovvero Spartaks Jurmala-Skonto (1-3). L’anno seguente dirige due partite delle qualificazioni al campionato europeo di calcio Under-17 e una delle qualificazioni a quello Under-21. Nel 2016 centra anche l’esordio in una competizione UEFA, arbitrando un incontro valido per le qualificazioni all’Europa League.

Dirige anche 4 incontri nel campionato europeo di calcio Under-17 2017. Il 17 luglio 2019 esordisce nelle qualificazioni della Champions League, arbitrando l’incontro del primo turno Ludogorec-Ferencváros (2-3). Il 29 ottobre 2020 esordisce nella fase a gironi di una competizione UEFA, arbitrando Omonia Nicosia-PSV. La stagione seguente esordisce nella fase a gironi di Champions League, arbitrando Shaklhtar-Sheriff Tiraspol (1-1). Ha partecipato agli Europei 2024 in Germania nel ruolo di quarto ufficiale o riserva di assistente arbitrale.