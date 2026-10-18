Arbitri Champions: per Allegri pessimo segnale, a Napoli c'è il fischietto che decise l'esonero del ct Spalletti

Per la gara di martedì col Bodo, che potrebbe decidere anche il destino dell'allenatore, designato lo spagnolo Sanchez che diresse Norvegia-Italia, per Roma-Bratislava c'è Scharer

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il designatore dell’Uefa Rosetti ha ufficializzato la lista degli arbitri per le gare del martedì della terza giornata della Phase in Champions League, che vedrà in campo anche due squadre italiane, entrambe reduci da un ko in Europa, ovvero Napoli e Roma.

Per Napoli-Bodo c’è Josè Maria Sanchez

A dirigere Napoli-Bodo martedì alle 21 al Maradona ci sarà José María Sánchez, spagnolo, che sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Cabanero e Prieto con Munuera IV uomo, il portoghese Tiago Martins al Var e lo spagnolo del Cerro Grande all’Avar.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il precedente che fa tremare Allegri

Un solo precedente con gli azzurri, risale alla Champions del 2019 quando nell’1-1 ad Anfield Road con il Liverpool Sanchez era al Var (l’arbitro era Carlos del Cerro Grande che sarà invece al Var martedì) ma scaramanticamente non è una designazione felice per Allegri. In queste ore di polemiche e critiche dopo il ko con il Venezia e il pessimo avvio di stagione va ricordato che Sanchez diresse anche il match di qualificazione ai Mondiali Norvegia-Italia nella sera della disfatta di Spalletti. Dopo quel ko per 3-0 il ct della nazionale venne esonerato. José María Sánchez, spagnolo, da quando ha debuttato a livello internazionale nel 2015 si è sempre dimostrato affidabile e rigoroso. La sua lunga carriera lo ha portato a dirigere partite di rilievo non solo nella Liga, ma anche in Champions, Europa e Conference League, rafforzando la sua reputazione a livello continentale. Tra le partite che hanno segnato la sua carriera, si annoverano finali importanti in Coppa del Re e Supercoppa Spagnola

Scharer per Roma-Bratislava

Ad arbitrare Roma-Bratislava sarà invece lo svizzero Sandro Scharer. che sarà coadiuvato dagli assistenti De Almeida ed Erni con Kanagasingam IV uomo, Fedayi San al Var e il polacco Kwiatkowski all’Avar. Classe 1988 Sandro Scharer, svizzero, ha cominciato nel 2004 ed è riuscito a raggiungere il massimo campionato elvetico l’1 dicembre 2013, diventando arbitro internazionale solamente due anni dopo, nel 2015. Nella stagione 2023/24, Schärer ha arbitrato nel campionato svizzero, la Super League, ben 11 incontri, dimostrando la sua abilità nel gestire situazioni complesse sul campo. Ha avuto l’opportunità di dirigere partite prestigiose in diverse competizioni Uefa. In molte occasioni, comprese le partite arbitrate agli Europei, Scharer ha manifestato un’abitudine particolare, ovvero quella di segnarsi gli ammoniti a penna sulla mano e non sul taccuino. Certamente, in questo modo l’arbitro riesce a tenere sempre sott’occhio quali calciatori hanno già ricevuto il cartellino giallo, anche se c’è inevitabilmente il rischio che con il sudore la scritta a penna sulla mano possa risultare difficilmente decifrabile.

I precedenti con i giallorossi

La Roma è imbattuta con Scharer: due gare e due vittorie (Roma – Real Sociedad 2-0, 9 marzo 2023 e Roma- Athletic Club 2-1 nel 2025) ma lo svizzero vanta diversi precedenti anche con altri club italiani: ha diretto PSG-Atalanta (4-0) in Champions League, Monaco-Juve e la finale di Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atalanta (2-1). Tre anni fa ha arbitrato anche Leverkusen-Milan (1-0), Bayern Monaco-Inter (1-2) in Champions League e di recente Bologna-Aston Villa (1-3, Europa League).

Per Psg-Barcellona Di Bello e Chiffi in sala Var

Da segnalare anche che per il big match Psg-Barcellona, che sarà diretto dall’inglese Oliver con gli assistenti Burt e Mainwaring con Jones IV uomo, in sala Var ci saranno due italiani ovvero Di Bello e Chiffi.