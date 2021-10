Arbitri e Var: le parole di Rocchi scatenano un nuovo putiferio

25-10-2021 14:38

Gianluca Rocchi è soddisfatto. Il designatore degli arbitri della serie A commenta una nuova giornata ricca di polemiche arbitrali e dà voti molto alti ai suoi fischietti. Le polemiche però continuano soprattutto dopo alcune applicazioni della Var nel corso di Roma-Napoli e di Inter-Juventus.

Rocchi soddisfatto degli arbitri

Il designatore Rocchi è intervenuto per parlare di una giornata che ha portato nuovamente polemiche. “Sono veramente soddisfatto per la giornata di ieri: gli arbitri si sono comportanti ottimamente. Stiamo assistendo a delle partite bellissime, se lo sono un po’ del merito è anche dei nostri arbitri. La Var ha portato grandi benefici, ha portato molta più giustizia nel calcio, gli errori sul fuorigioco ad esempio sono stati eliminati”.

Le parole di Rocchi scatenano il putiferio social

La soddisfazione espressa dal designatore Rocchi però non sembrano trovare le stesse sensazioni tra addetti ai lavori e tifosi. Il giornalista Fabrizio Biasin chiede una comunicazione diversa: “Eccolo il difetto di comunicazione: oggi Rocchi non ci deve dire quanto è soddisfatto, ma il perché di certe decisioni. “Mariano non ha visto il contatto, giusto che il Var lo abbia corretto”. Questo, il resto sono chiacchiere”.

Anche il giornalista Giovanni Capuano mette in evidenza un problema nelle parole di Rocchi mettendo a confronto due episodi avvenuti in Roma-Napoli e in Inter-Juventus: “Il problema di Rocchi che si dice “assolutamente soddisfatto” della giornata di ieri è che ci manca coerenza tra scelte: quale applicazione del protocollo Var è quella giusta?. Non fermatevi al tifo perché è una ruota che gira”.

La rabbia dei tifosi contro arbitri e Var

L’episodio che fa discutere è il fallo da rigore fischiato per il fallo di Dumfries ai danni di Alex Sandro: “Il calcio è uno sport di contatto e il rigore dato ieri, a prescindere dal regolamento Var, non andava assegnato. Se fischiamo anche le carezze che non portano a occasioni da gol, allora togliamo i 90 minuti e facciamo solo rigori”. E ancora: “Il fatto è che dopo certe dichiarazioni credere alla buona fede diventa davvero dura”. E ancora: “Aldilà dell’episodio di ieri, è proprio per questi atteggiamenti che i tifosi non hanno fiducia degli arbitri. Quando un calciatore sbaglia a porta vuota non pensi mai che l’abbia fatto apposta, con gli arbitri succede perché non vengono mai a dirti che hanno sbagliato”.

