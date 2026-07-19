Arbitri: espulse Kalulu e graziò Bastoni, premiato dall'Aia La Penna per meriti sportivi, il web si ribella

Il fischietto romano a febbraio fu protagonista di uno dei casi arbitrali più discussi della stagione in Inter-Juventus, scoppia la polemica sui social

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ stato il protagonista in negativo di uno dei casi arbitrali più discussi della stagione, quando in Inter-Juventus dello scorso febbraio abboccò alla simulazione di Bastoni estraendo il secondo giallo e quindi il cartellino rosso per Kalulu ma Federico La Penna per l’Aia si è “distinto sotto il profilo tecnico” ed ha meritato un premio speciale. Il fischietto romano è stato insignito del premio Giovanni Mauro, mentre il Premio Stefano Farina è andato al torrese Marco Guida come “Arbitro CAN meglio classificato nella graduatoria di merito”.

L’ammissione di Rocchi

La decisione ha fatto riemergere antichi veleni scatenando nuove polemiche soprattutto da parte dei tifosi della Juventus che non hanno dimenticato il rosso a Kalulu. Si legge nella nota dell’Aia romana: “Un importante risultato per Federico e per la nostra sezione. Il Premio Giovanni Mauro è considerato come il riconoscimento più importante riservato agli arbitri di calcio. Nell’albo d’oro figurano tra i vincitori della nostra sezione Generoso Dattilo, Vincenzo Orlandini, Carlo Longhi, Antonio Sbardella, Massimo Ciulli, Riccardo Lattanzi, Gianfranco Menegali e Daniele Doveri”. Va ricordato che lo stesso designatore Rocchi ammise a Open Var l’errore di La Penna.

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La Penna è tornato ad arbitrare in A solo tre stagioni dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli tre anni fa quando davvero fu tra i migliori arbitri italiani ma nelle ultime due stagioni ha lasciato parecchio a desiderare.

Le gare arbitrate da La Penna

Dopo quell’Inter-Juve il designatore lo ha fermato e lo ha successivamente riproposto solo per partite di seconda fascia. In tutta la stagione il fischietto romano in A ha diretto: Inter-Torino, Cremonese-Parma, Napoli-Genoa, Fiorentina-Bologna, Cagliari-Genoa, Napoli-Juve, Atalanta-Inter, Fiorentina-Cremonese, Genoa-Cagliari, Napoli-Fiorentina, Inter-Juventus, Pisa-Cagliari, Lecce-Atalanta, Sassuolo-Lecce.

Le reazioni dei tifosi al premio a La Penna

Fioccano le reazioni sul web: “Ma come si può premiare arbitro che ha fatto errore peggiore del campionato?Assurdo…solo in Italia” e poi: “Con questo si chiude arbitropoli! Se hanno premiato La Penna come miglior arbitro figuriamoci gli altri” e anche: “Quel rosso a Bastoni è stato ben premiato. Vergogna” e ancora: “Inutile fare polemiche, La Penna così come Kalulu è stato vittima dell’inganno e dell’antisportività di un singolo. È stato ingannato e indotto in errore, non poteva fare diversamente”.

C’è chi scrive: “Abbiamo già capito, nella prossima stagione non cambierà nulla…Se l’Aia premia l’arbitro che ha fatto il più grave errore della stagione, visto in mondovisione, che ha cambiato la stagione della Juventus…Presidenti nuovi, regola vecchia: C’È STATO 1 ERRORE MA NoN HANNO SBAGLIATO”, oppure: “La Penna è un arbitro scarso a prescindere da inter Juve. In quella partita ha barato alla grande. Ha fatto quello che non avrebbe fatto nessun altro, per cui è stato premiato. Ovvio, così funziona la serie A” e anche: “Questa è la realtà del calcio italiano. Questo è il livello. poi non andiamo ai mondiali e chiediamo perché? E’ la Somma che fa il totale diceva il grande Totò”.