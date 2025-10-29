Arbitri: Mariani bocciato da Rocchi ma per l'IFFHS può vincere premio come migliore del mondo

In Italia potrebbe essere fermato dal designatore dopo il discusso arbitraggio in Napoli-Inter ma per la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, più nota con l’acronimo IFFHS, l’arbitro Maurizio Mariani è potenzialmente il migliore al mondo nell’anno solare 2025. Il suo nome è in nomination per succedere al francese Letexier, vincitore della scorsa stagione, quando fu premiato anche con la designazione per la finale di Euro2024. Tra le donne anche Maria Sole Ferrieri Caputi e Silva Gasperotti compaioni nella lista per la candidatura a migliori arbitri del mondo del 2025. Pierluigi Collina invece è l’arbitro ad aver ottenuto il riconoscimento più volte in carriera (6).
Bufera su Mariani
Sabato scorso Mariani è stato contestato dall’Inter per il penalty accordato dopo il contatto in area tra Di Lorenzo e Mikhitaryan. Condizionato prima dall’assistente Bindoni che gli ha urlato “è rigore, è rigore” e successivamente dal Var che non ha ritenuto di dover intervenire sull’intensità del contatto confermando gli estremi per la massima punizione, Mariani – che inizialmente non era intervenuto – ha cambiato idea.
Una decisione che ha suscitato la condanna da parte dello stesso Rocchi che ieri, in Open Var, ha bocciato sia lui, sia l’assistente Bindoni che il Var: “L’arbitro può non aver visto, agli assistenti è vero che stiamo cercando di farli diventare piccoli arbitri visto che sul fuorigioco sono stati messi out ma l’ingerenza di Bindoni va oltre quello che gli abbiamo chiesto di fare. Ci saremmo aspettati l’on flield review, mi spiace sentir dire “se non c’è contatto non si può intervenire”, dobbiamo essere interventisti. Era un rigore sotto soglia, non andava dato. Le responsabilità nell’ordine sono di assistente, arbitro e Var”.
Questi i candidati dell’IFFHS per il premio come miglior arbitro del 2025
- Clement TURPIN Francia
- Espen ESKAS Norvegia
- Felix ZWAYER Germania
- François LETEXIER Francia
- Istvan KOVACS Romania
- José Maria SANCHEZ MARTINEZ Spagna
- Maurizio MARIANI Italia
- Michael OLIVER Inghilterra
- Sandro SCHÄRER Svizzera
- Slavko VINCIC Slovenia
- Szymon MARCINIAK Polonia
- Dario HERRERA Argentina
- Esteban OSTOJICH Uruguay
- Facundo TELLO Argentina
- Jesus VALENZUELA Venezuela
- Piero MAZA Cile
- Raphael CLAUS Brasile
- Wilton SAMPAIO Brasile
- César Arturo RAMOS Messico
- Ivan BARTON El Salvador
- Dahane BEIDA Mauritania
- Mustapha GHORBAL Algeria
- Alireza FAGHANI Australia
- Abdulrahman AL JASSIM Qatar
- Campbell-Kirk KAWANA-WAUGH Nuova Zelanda
I candidati tra i giocatori, 4 “italiani” in nomination
Resa nota anche la lista dei migliori calciatori del 2025, ci sono anche 4 giocatori di serie A: Dumfries, Lautaro (Inter), McTominay (Napoli), Pulisic (Milan). Questa la lista completa:
- Cole Palmer Inghilterra-Chelsea
- Declan Rice Inghilterra-Arsenal
- Denzel Dumfries Olanda-Inter
- Désiré Doué Francia-PSG
- Erling Haaland Norvegia-Manchester City
- Harry Kane Inghilterra-Bayern
- João Neves Portogallo-PSG
- Khvicha Kvaratskhelia Georgia-PSG
- Kylian Mbappé Francia-Real Madrid
- Lamine Yamal Spagna-Barcelona
- Nico Williams Spagna-Athletic Bilbao
- Nuno Mendes Portogallo-PSG
- Ousmane Dembélé Francia-PSG
- Pedri Spagna-Barcellona
- Scott McTominay Scozia-Napoli
- Vitinha Portogallo-PSG
- Bruno Guimarães Brasile-Newcastle
- Giorgian de Arrascaeta Uruguay-Flamengo
- Gustavo Gomez Paraguay -Palmeiras
- Julián Alvarez Argentina-Atlético Madrid
- Lautaro Martínez Argentina-Inter
- Luis Díaz Colombia Liverpool/Bayern
- Moisés Caicedo Ecuador-Chelsea
- Raphinha Brasile.Barcellona
- Vinícius Júnior Brasile-Real Madrid
- Mohamed Salah Egitto-Liverpool
- Achraf Hakimi Marocco-PSG
- Serhou Guirassy Guinea-Borussia Dortmund
- Heung-min Son Sud Corea-Tottenham/Los Angeles
- Christian Pulisic USA-Milan