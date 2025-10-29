Arbitri: Mariani bocciato da Rocchi ma per l'IFFHS può vincere premio come migliore del mondo

Il fischietto di Aprilia, travolto dalle critiche per il rigore concesso al Napoli contro l'Inter, è tra i candidati a succedere a Letexier

In Italia potrebbe essere fermato dal designatore dopo il discusso arbitraggio in Napoli-Inter ma per la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, più nota con l’acronimo IFFHS, l’arbitro Maurizio Mariani è potenzialmente il migliore al mondo nell’anno solare 2025. Il suo nome è in nomination per succedere al francese Letexier, vincitore della scorsa stagione, quando fu premiato anche con la designazione per la finale di Euro2024. Tra le donne anche Maria Sole Ferrieri Caputi e Silva Gasperotti compaioni nella lista per la candidatura a migliori arbitri del mondo del 2025. Pierluigi Collina invece è l’arbitro ad aver ottenuto il riconoscimento più volte in carriera (6).

Bufera su Mariani

Sabato scorso Mariani è stato contestato dall’Inter per il penalty accordato dopo il contatto in area tra Di Lorenzo e Mikhitaryan. Condizionato prima dall’assistente Bindoni che gli ha urlato “è rigore, è rigore” e successivamente dal Var che non ha ritenuto di dover intervenire sull’intensità del contatto confermando gli estremi per la massima punizione, Mariani – che inizialmente non era intervenuto – ha cambiato idea.

Una decisione che ha suscitato la condanna da parte dello stesso Rocchi che ieri, in Open Var, ha bocciato sia lui, sia l’assistente Bindoni che il Var: “L’arbitro può non aver visto, agli assistenti è vero che stiamo cercando di farli diventare piccoli arbitri visto che sul fuorigioco sono stati messi out ma l’ingerenza di Bindoni va oltre quello che gli abbiamo chiesto di fare. Ci saremmo aspettati l’on flield review, mi spiace sentir dire “se non c’è contatto non si può intervenire”, dobbiamo essere interventisti. Era un rigore sotto soglia, non andava dato. Le responsabilità nell’ordine sono di assistente, arbitro e Var”.

Arbitri, la lista dei candidati

Questi i candidati dell’IFFHS per il premio come miglior arbitro del 2025

Clement TURPIN Francia

Espen ESKAS Norvegia

Felix ZWAYER Germania

François LETEXIER Francia

Istvan KOVACS Romania

José Maria SANCHEZ MARTINEZ Spagna

Maurizio MARIANI Italia

Michael OLIVER Inghilterra

Sandro SCHÄRER Svizzera

Slavko VINCIC Slovenia

Szymon MARCINIAK Polonia

Dario HERRERA Argentina

Esteban OSTOJICH Uruguay

Facundo TELLO Argentina

Jesus VALENZUELA Venezuela

Piero MAZA Cile

Raphael CLAUS Brasile

Wilton SAMPAIO Brasile

César Arturo RAMOS Messico

Ivan BARTON El Salvador

Dahane BEIDA Mauritania

Mustapha GHORBAL Algeria

Alireza FAGHANI Australia

Abdulrahman AL JASSIM Qatar

Campbell-Kirk KAWANA-WAUGH Nuova Zelanda

I candidati tra i giocatori, 4 “italiani” in nomination

