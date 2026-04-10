Italia, ai Mondiali vanno Mariani, Di Bello e due assistenti: Collina chiama quattro arbitri, bocciato Doveri

Svelati i direttori di gara che prenderanno parte alla Coppa del Mondo: nell'elenco sono incluse anche sei donne. La lista completa e i rappresentanti azzurri.

La FIFA ha ufficializzato la lista degli arbitri scelti per dirigere le gare dei Mondiali 2026, che si disputeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico dall’11 giugno al 19 luglio. La selezione è stata curata dal presidente della Commissione arbitrale, Pierluigi Collina, che ha individuato complessivamente 52 direttori di gara. Per quanto riguarda l’Italia, sarà presente il 44enne Maurizio Mariani, appartenente alla sezione di Aprilia. Nella delegazione azzurra ci sarà anche Paolo Di Bello, che però ricoprirà esclusivamente il ruolo di VAR. Completano la rappresentanza italiana due assistenti arbitrali, ovvero Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.

Mariani, la stagione tra le polemiche

A difendere i colori azzurri ci sarà Maurizio Mariani, arbitro internazionale dal 2019 e promosso nella categoria Elite della UEFA a partire dal 2024. In questa stagione di Serie A ha totalizzato 13 direzioni di gara, alcune delle quali non prive di strascichi polemici. Tra gli episodi più discussi spicca il rigore concesso con ben cinque secondi di ritardo, e su segnalazione del guardalinee, in Napoli-Inter dello scorso ottobre (gara chiusa sul 3-1 per i partenopei). Non sono mancate le proteste a gennaio durante Milan-Genoa (1-1): sotto i riflettori il penalty accordato ai liguri al 99′ per un fallo di Bartesaghi, ma anche un pestone in area di Ostigard su Fullkrug per il quale Mariani non è stato richiamato al monitor.

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Evidente anche la svista nell’ultimo Juventus-Napoli (3-0), quando un netto abbraccio di Bremer al collo di Hojlund è stato ignorato sia dal direttore di gara sia dal VAR. L’elenco si chiude con il controverso annullamento della rete di Conceicao in Udinese-Juventus, viziata da una sospetta posizione di fuorigioco di Koopmeiners (giudicata attiva) che ha lasciato parecchi dubbi.

Il curriculum stagionale di Mariani si arricchisce anche con le presenze nell’edizione in corso della Champions League, dove è stato chiamato a gestire svariati big match. Tra questi figura la supersfida tra Real Madrid e Manchester City, segnata da un altro episodio che ha fatto discutere, ovvero l’assegnazione di un tiro dal dischetto al Real, poi sprecato da Vinicius. Una decisione che ha scatenato l’ira di Gigio Donnarumma, che non le mandò a dire.

Come è avvenuta la selezione

Dopo oltre tre anni di attente valutazioni, la FIFA ha svelato la squadra di ufficiali di gara per la Coppa del Mondo, stabilendo un vero e proprio record storico per numero di convocati. L’organico definitivo conta 52 arbitri principali, 88 assistenti e 30 addetti al VAR. Questa vasta rosa abbraccia l’intero panorama calcistico globale, includendo professionisti provenienti da 50 federazioni diverse e da tutte e sei le confederazioni continentali.

Collina: “Selezionati i migliori al mondo”

A margine delle convocazioni, il numero uno della Commissione arbitrale, Pierluigi Collina, ha spiegato il rigore delle scelte effettuate: “Gli ufficiali di gara selezionati sono i migliori al mondo, facevano parte di un gruppo più ampio di arbitri individuati e monitorati negli ultimi tre anni. Hanno partecipato a seminari e arbitrato in tornei Fifa. Inoltre, sono state valutate regolarmente anche le loro prestazioni in partite nazionali e internazionali. Gli arbitri selezionati hanno ricevuto e continueranno a ricevere un supporto completo dai nostri preparatori atletici e dallo staff medico, inclusi fisioterapisti e uno psicologo. Il nostro obiettivo è garantire che siano in condizioni fisiche e mentali ottimali quando arriveranno a Miami il 31 maggio”.

Nell’elenco anche sei donne

Un aspetto particolarmente rilevante di queste designazioni per i prossimi Mondiali nordamericani è la presenza di sei donne all’interno della squadra arbitrale. Un segnale di forte apertura che Pierluigi Collina ha voluto sottolineare con orgoglio: “La scelta di includere queste professioniste dà continuità alla strada che abbiamo iniziato a tracciare quattro anni fa durante l’edizione in Qatar. Il nostro obiettivo è quello di promuovre ulteriormente l’arbitraggio femminile“.

L’elenco completo degli arbitri

Di seguito, i fischietti che arbitreranno il prossimo Mondiale:

ARBITRI UEFA

Michael Oliver (Inghilterra)

Anthony Taylor (Inghilterra)

François Letexier (Francia)

Clement Turpin (Francia)

Felix Zwayer (Germania)

Maurizio Mariani (Italia)

Danny Makkelie (Olanda)

Espen Eskas (Norvegia)

Szymon Marciniak (Polonia)

Joao Pinheiro (Portogallo)

Istvan Kovacs (Romania)

Slavko Vincic (Slovenia)

Alejandro Hernandez (Spagna)

Glenn Nyberg (Svezia)

Sandro Schaerer (Svizzera)

ARBITRI AFC

Omar Al Ali (Emirati Arabi)

Abdulrahman Al Jassim (Qatar)

Khalid Al Turais (Arabia Saudita)

Yusuke Araki (Giappone)

Alireza Faghani (Australia)

Ning Ma (Cina)

Adham Makhadmeh (Giordania)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nuova Zelanda)

Ilgiz Tantashev (Uzbekistan)

ARBITRI CAF

Omar Abdulkadir Artan (Somalia)

Pierre Atcho (Gabon)

Dahane Beida (Mauritania)

Mustapha Ghorbal (Algeria)

Jalal Jayed (Marocco)

Amin Mohamed (Egitto)

Abongile Tom (Sudafrica)

ARBITRI CONCACAF

Ivan Barton (El Salvador)

Juan Calderon (Costa Rica)

Ismail Elfath (Stati Uniti)

Drew Fischer (Canada)

Katia Garcia (Messico)

Said Martinez (Honduras)

Oshane Nation (Giamaica)

Tori Penso (Stati Uniti)

Cesar Ramos (Messico)

ARBITRI CONMEBOL