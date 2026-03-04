Arbitri: per Milan-Inter c'è un solo favorito, l'alternativa è Guida. Il parere di Cesari

Saranno diramati solo domani gli arbitri della prossima giornata di serie A, si aspetta prima la semifinale di coppa Italia di stasera tra Lazio e Atalanta, in cui sono impegnati Manganiello assieme agli assistenti Bindoni e Tegoni con Sacchi IV uomo, Gariglio al Var e Guida all’Avar, e cresce l’attesa per conoscere la scelta di Rocchi per il derby di Milano.
- Il pronostico di Cesari
- I precedenti di Doveri col Milan
- Gli incroci con l'Inter
- I precedenti di Guida con le milanesi
- Chi è Daniele Doveri
- Chi è Marco Guida
Il pronostico di Cesari
Parlando a Mediaset Graziano Cesari si è sbilanciato. L’ex fischietto genovese ha ristretto il campo a due soli possibili nomi, dicendo: “80% Doveri, 20% Guida. Escludiamo gli outsider, vero?”. Indubbiamente in pole ci sono l’arbitro romano, strafavorito, e il fischietto torrese. Staccate le altri possibili candidature di Mariani, Sozza e Colombo.
I precedenti di Doveri col Milan
Daniele Doveri ha diretto già 4 derby in carriera, l’ultimo nella scorsa stagione (3-0 per i rossoneri il 24 aprile 2025). Il primo lo diresse nel 2019, il secondo e il terzo nel 2021. In due di queste occasioni è arrivato un successo nerazzurro, mentre il terzo risultato è stato un pareggio (1-1). In totale ha arbitrato il Milan 34 volte (con lui i rossoneri ne hanno vinte 19, pareggiate 9 e perse 6). In questa stagione ha arbitrato due volte il Milan (Udinese-Milan e Atalanta-Milan).
Gli incroci con l’Inter
Trentanove gli incroci con l’Inter (16 successi nerazzurri, 13 pareggi e 10 sconfitte), quest’anno ha già diretto tre volte la Beneamata (Inter-Fiorentina, Genoa-Inter e Inter-Napoli con qualche polemica nello scontro diretto con gli azzurri del 9 gennaio 2026. Doveri aveva arbitrato anche Napoli-Inter di marzo 2025, altro scontro scudetto – questa volta ancora più decisivo visto che mancavano due mesi alla fine del campionato – che generò molte polemiche. In particolare il Napoli si era lamentato per una mano in area nerazzurra di Dumfries su tiro di McTominay senza che fosse fischiato il penalty mentre Simone Inzaghi, al tempo tecnico interista, aveva protestato in campo per un altro episodio con gli stessi protagonisti: un contrasto di McTominay su Dumfries che non aveva portato al rigore.
I precedenti di Guida con le milanesi
Dovesse toccare a Guida lo score è 41 presenze col Milan (20 vittorie rossonere, 11 pareggi e 10 ko), quest’anno ha diretto Juventus-Milan, Milan-Roma e Como-Milan e 33 incroci con l’Inter (che con lui ne ha vinte 17, pareggiate 10 e perse 6). Quest’anno Guida ha fischiato in Pisa-Inter e Inter-Bologna.
Chi è Daniele Doveri
Classe 1977 della sezione di Roma 1, Daniele Doveri ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter. In questa stagione ha debuttato bene in Bologna-Como, ultima uscita in Verona-Pisa.
Chi è Marco Guida
Marco Guida dopo un brillante Europeo in Germania è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione – tra le altre gare – ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus. In questa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. Ultima uscita in Juve-Lazio.