Arbitri: per Milan-Inter c'è un solo favorito, l'alternativa è Guida. Il parere di Cesari

Per il derby in pole position Daniele Doveri che ha diretto già quattro volte la stracittadina meneghina: Sozza, Colombo e Mariani le alternative

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Saranno diramati solo domani gli arbitri della prossima giornata di serie A, si aspetta prima la semifinale di coppa Italia di stasera tra Lazio e Atalanta, in cui sono impegnati Manganiello assieme agli assistenti Bindoni e Tegoni con Sacchi IV uomo, Gariglio al Var e Guida all’Avar, e cresce l’attesa per conoscere la scelta di Rocchi per il derby di Milano.

Il pronostico di Cesari

Parlando a Mediaset Graziano Cesari si è sbilanciato. L’ex fischietto genovese ha ristretto il campo a due soli possibili nomi, dicendo: “80% Doveri, 20% Guida. Escludiamo gli outsider, vero?”. Indubbiamente in pole ci sono l’arbitro romano, strafavorito, e il fischietto torrese. Staccate le altri possibili candidature di Mariani, Sozza e Colombo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Doveri col Milan

Daniele Doveri ha diretto già 4 derby in carriera, l’ultimo nella scorsa stagione (3-0 per i rossoneri il 24 aprile 2025). Il primo lo diresse nel 2019, il secondo e il terzo nel 2021. In due di queste occasioni è arrivato un successo nerazzurro, mentre il terzo risultato è stato un pareggio (1-1). In totale ha arbitrato il Milan 34 volte (con lui i rossoneri ne hanno vinte 19, pareggiate 9 e perse 6). In questa stagione ha arbitrato due volte il Milan (Udinese-Milan e Atalanta-Milan).

Gli incroci con l’Inter

Trentanove gli incroci con l’Inter (16 successi nerazzurri, 13 pareggi e 10 sconfitte), quest’anno ha già diretto tre volte la Beneamata (Inter-Fiorentina, Genoa-Inter e Inter-Napoli con qualche polemica nello scontro diretto con gli azzurri del 9 gennaio 2026. Doveri aveva arbitrato anche Napoli-Inter di marzo 2025, altro scontro scudetto – questa volta ancora più decisivo visto che mancavano due mesi alla fine del campionato – che generò molte polemiche. In particolare il Napoli si era lamentato per una mano in area nerazzurra di Dumfries su tiro di McTominay senza che fosse fischiato il penalty mentre Simone Inzaghi, al tempo tecnico interista, aveva protestato in campo per un altro episodio con gli stessi protagonisti: un contrasto di McTominay su Dumfries che non aveva portato al rigore.

I precedenti di Guida con le milanesi

Dovesse toccare a Guida lo score è 41 presenze col Milan (20 vittorie rossonere, 11 pareggi e 10 ko), quest’anno ha diretto Juventus-Milan, Milan-Roma e Como-Milan e 33 incroci con l’Inter (che con lui ne ha vinte 17, pareggiate 10 e perse 6). Quest’anno Guida ha fischiato in Pisa-Inter e Inter-Bologna.

Chi è Daniele Doveri

Classe 1977 della sezione di Roma 1, Daniele Doveri ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter. In questa stagione ha debuttato bene in Bologna-Como, ultima uscita in Verona-Pisa.

Chi è Marco Guida

Marco Guida dopo un brillante Europeo in Germania è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani in seguito all’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione – tra le altre gare – ha debuttato bene in Juve-Roma, ha deluso in Lecce-Parma ma è stato il migliore in campo nel 4-4 del derby d’Italia tra Inter e Juventus. In questa stagione aveva debuttato in Cremonese-Sassuolo. Ultima uscita in Juve-Lazio.