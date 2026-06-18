Arbitri, rivincita ai Mondiali: Mariani miglior italiano, più bravo di Ancelotti, Montella e Cannavaro

Nell'anno no dei fischietti di serie A, tra errori e inchieste, la sorpresa arriva nella kermesse contintentale con il direttore di gara di Aprilia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Qualcuno aveva storto il naso una volta appresa la decisione di convocare Maurizio Mariani come (unico) arbitro italiano ai Mondiali ma la scelta finora si è rivelata indovinata. Il fischietto di Aprilia è stato il miglior rappresentante del nostro paese dopo la prima giornata della fase a gironi. La sua direzione in Uruguay-Arabia Saudita è stata impeccabile. Non si sbaglia a dire che l’arbitro italiano abbia fatto meglio della pattuglia tricolore ai Mondiali per quel che si è visto fino a oggi.

Ancelotti, Montella e Cannavaro: un punto in tre

Il capoplotone della rappresentanza italica, privata di una Nazionale capace di fallire l’appuntamento per la terza volta di fila, era ovviamente Ancelotti. La “squadra” però prevede anche il figlio Davide, Vincenzo Montella come ct della Turchia, assieme al vice Davide Russo, al preparatore atletico Pierpaolo Pollino e al match analyst Massimo Crivellaro, Fabio Cannavaro con il suo staff fatto tutto di nomi importanti: Francesco Troise, vice allenatore, Paolo Cannavaro, vice allenatore, Antonio Chimenti, preparatore dei portieri ed Eugenio Albarella, preparatore atletico. Poi ci sono tanti altri italiani negli staff di altre nazionali, come Gianni Vio, collaboratore tecnico degli Stati Uniti, Antonio Gagliardi, vice allenatore dell’Iran, Yuri Annecchiarico, fisioterapista della Francia, Mario Pafundi, fisioterapista della Norvegia, Guido Nanni, preparatore dei portieri dell’Algeria e Paolo Rongoni, preparatore fitness dell’Algeria. Oltre all’esercito di circa 120 giocatori stranieri che militano in serie A, da Lautaro a McKennie, da Pulisic a De Bruyne, ma Ancelotti era il più atteso.

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Re Carlo però ha esordito con una mezza battuta d’arresto: l’1-1 col Marocco è stato condito da polemiche per le scelte di formazioni, per i cambi e soprattutto per l’esclusione di Endrick. Ancor peggio è andata a Montella con la sua Turchia messa ko dall’Australia (2-0) che proprio uno squadrone non è e che in rosa non ha campioni come Calhanoglu o Yidliz. Infine Cannavaro, al debutto Mondiale sulla panchina dell’Uzbekistan, è uscito a testa alta ma con un ko per 3-1 con la Colombia.

Mariani non sbaglia niente sotto gli occhi di Collina

Tutto liscio invece per Mariani. Una bella rivincita per la classe arbitrale dopo un anno nerissimo tra errori e orrori di Var e direttori di gara e l’inchiesta sul designatore Rocchi e il vice Gervasoni (di cui peraltro non si parla più). A Miami, con una divisa rosa in onore della città dei fenicotteri, l’arbitro di Aprilia ha diretto molto bene Arabia Saudita-Uruguay, accompagnato dai connazionali Bindoni e Tegoni (assistenti) e Di Bello (VAR) sotto gli occhi di Pierluigi Collina. Nessuna sbavatura se non un possibile cartellino giallo mancante per l’intervento di Al-Harbi su Canobbio. Promosso a pieni voti e dire che non è andata così bene ai suoi colleghi al Mondiale.

Gli errori arbitrali al Mondiale

Il torneo non era ancora cominciato che c’era stata la prima grana: la storia dell’arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan rimbalzato alla frontiera americana nonostante visto in regola, interrogato per 11 ore e rispedito in Turchia con ignominia tra l’indignazione generale. Sul campo in Francia si sono scagliati contro l’australiano Faghani, che al 60’ del match col Senegal ha negato un rigore a Mbappé dopo un contrasto fuori tempo con Mané in area. Anche un big come Marciniak è stato criticato per aver chiuso un occhio per un intervento con i tacchetti di Messi sull’algerino Mandi, che per qualcuno andava sanzionato col rosso. Leo si è subito scusato, il polacco Marciniak non l’ha neanche ammonito.

Anche la Var ha i suoi guai: la Fifa ha dovuto scusarsi per il guasto tecnico che ha impedito di trasmettere in tv l’episodio del rigore della Svizzera contro il Qatar, nello specifico la precedente posizione di Freuler che sembrava in fuorigioco e ha dovuto difendere il varista australiano Evan finito nella bufera in occasione di Germania-Curaçao per aver fatto un gesto considerato simbolo dei suprematisti bianchi. «Era un tic involontario».