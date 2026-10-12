Arbitri, Rocchi debutta a Dazn: frecciatina a Orsato e la clamorosa ammissione sul Var

Per l'ex designatore, ospite di Diletta Leotta nello show post-partite, il merito della svolta è dell'Ifab ma riconosce di aver sbagliato sulla tecnologia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’avevamo lasciato affranto e ancora incredulo per la vicenda giudiziaria che l’aveva visto coinvolto («Mi è esplosa una bomba nella vita. Perché a me?, cosa ho combinato? Da impazzire. Ho letto e ascoltato di tutto. Ero il mostro. Ma mostro perché? Mi sono ritrovato con la vita stravolta, ogni tanto mi osservo da fuori e mi auguro di svegliarmi da un incubo»), lo ritroviamo più sereno e lucido nell’analisi. Gianluca Rocchi ha debuttato nella squadra di opinionisti di Dazn per Serie A ed è partito subito con commenti interessanti.

Il debutto a Dazn

L’ex arbitro e responsabile della Can per la Serie A e B è da quest’anno tra i protagonisti fissi di Fuoriclasse powered by Haier, lo show della domenica sera di Dazn condotto da Diletta Leotta insieme ad Andrea Stramaccioni, Valon Behrami e Andrea Marinozzi. L’inchiesta su di lui si è conclusa con una bolla di sapone ma restano gli strascichi. Rocchi però ammette di aver fatto qualche errore nel suo ruolo, e la sua condanna si chiama Var.

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Il mea culpa sul Var

Spiega l’ex designatore: “Nasce per correggere il chiaro ed evidente errore dell’arbitro. Ma c’è un errore di protocollo, perché il ‘chiaro ed evidente errore’ non si riesce a quantificare. Quello che lo è per qualcuno non lo è per altri. Molte volte mi hanno chiesto ‘ma allora il Var che ce l’avete a fare?!’. E io non avevo risposta… Noi abbiamo provato a perfezionarlo, ma ci siamo resi conto che non si può perfezionare una cosa che di natura non è perfetta. E oggi la gente ha quasi il rigetto della tecnologia. Oggi è uno strumento che va usato solo per le revisioni importanti, ma la decisione principale deve rimanere dell’arbitro”. Rocchi poi continua: “Io ribadisco che bisogna anche accettare qualche errore dell’arbitro, altrimenti si rischia di arrivare a usare sempre il Var, una cosa alla quale non vogliamo arrivare. E allora bisogna accettare la scelta di campo accettando l’errore”.

Il merito dell’Ifab

Ora le cose nel mondo arbitrale vanno meglio, le polemiche sono sempre meno (anche se la giornata di ieri ha lasciato più di un dubbio) ma per Rocchi i meriti di Orsato sono relativi. Apparentemente lo elogia, ma nel sottotesto c’è altro: “Sì, assolutamente bravo Orsato: l’IFAB ha varato normative funzionali per il calcio e tutti ne stanno traendo grande beneficio”.