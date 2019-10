Arbitri, scontro tra Juve e Napoli: "Siete la rovina del calcio"

Polemiche senza fine sui social e tra i tifosi di Juventus e Napoli dopo l’ultima giornata di campionato. Nel mirino le decisioni arbitrali: mentre gli azzurri, fermati dall’Atalanta, hanno protestato per il mancato rigore su Llorente, i bianconeri si sono imposti poche ore dopo sul Genoa grazie a un penalty assegnato nei minuti di recupero, che ha fatto letteralmente scatenare gli appassionati in rete.

Tra i più furiosi Marco Insigne, il fratello di Lorenzo, che sul proprio profilo Instagram riportando il video del rigore su Ronaldo ha commentato così: “Il VAR dov’è? Siete la rovina del calcio italiano! #arbitriitaliani”. Durissimo anche il capitano del Genoa Domenico Criscito: “Che schifo”, il commento postato e poi rimosso dal giocatore. Le decisioni arbitrali hanno rinfocolato la polemica mai sopita e che dura ormai da anni tra le tifoserie avverse.

Sulla questione è intervenuto anche l’ex arbitro Luca Marelli ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Llorente-Kjaer? Giacomelli ha ritenuto non ci fosse nulla da sanzionare, ma è un errore perché o si fischia in favore della difesa o dell’attacco. Il VAR si è trovato nella situazione difficile da giudicare. Per me il rigore su Llorente è netto, il suo gomito offre una specie di alibi al mancato fischio, ma nella dinamica generale è difficile sostenere che l’intervento sia di quelli su cui si può sorvolare. Nel rigore per la Juve il contatto c’è seppur minimo, ma c’è bisogno di coerenza: sui contatti di questo tipo i precedenti sono discordanti”.

“A mio avviso in questi casi non si dà il calcio di rigore. L’interpretazione del protocollo del VAR ha portato ad evitare le review sui contatti sui giocatori. Il problema è che poi si assiste a casi come quelli di Juve-Genoa, dove sul contatto Sanabria-Ronaldo si fischia e su quello tra Cuadrado e Gumus no. Una soluzione potrebbe essere concedere un challenge agli allenatori, sarà un’evoluzione naturale. Altrimenti non se ne esce”.

“È stato giusto designare Giacomelli, era giusta e meritata dopo Sassuolo-Inter diretta perfettamente. Ma da otto anni non viene designato con continuità nelle sfide importanti perché a un certo punto della partita perde il controllo della stessa. Ieri non riusciva a far riprendere il gioco”.

SPORTAL.IT | 31-10-2019 15:12