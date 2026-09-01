Attesa per la designazione del primo vero big match stagionale, il fischietto di Aprilia - eccellente ai Mondiali - ha precedenti burrascosi con entrambi i club

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Quale miglior maniera per far capire che la musica è davvero cambiata e che il mondo arbitrale è entrato in nuova era? Il designatore Daniele Orsato ha un’occasione straordinaria per dare un calcio alle vecchie logiche, ai pregiudizi e alle paure e potrebbe dare un segnale molto forte se scegliesse Maurizio Mariani per il big match della terza giornata di serie A tra Inter e Napoli in programma sabato pomeriggio a San Siro.

Mariani miglior arbitro italiano

Domani alle 12 conosceremo le decisioni del n.1 della Can ma sarebbe da applaudire la scelta coraggiosa di mandare al Meazza l’arbitro che ha rappresentato l’Italia ai Mondiali e che da lui fu pubblicamente elogiato: “Abbiamo avuto la soddisfazione delle tre belle prestazioni di Maurizio Mariani al Mondiale: sarà il nostro faro”. Che ci sarebbe di strano del resto a scegliere il miglior fischietto italiano per la partita più importante della giornata? Una cosuccia da nulla, semplicemente l’etichetta di “indesiderato” che l’Inter ha affibbiato all’arbitro di Aprilia.

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Le intercettazioni nell’inchiesta su Rocchi

Lo si è scoperto nelle intercettazioni e negli atti dell’inchiesta sull’ex designatore Rocchi, poi insabbiata e archiviata perchè non c’era nulla di concreto. L’Inter aveva messo il vesto su Mariani (anche se Rocchi lo mandò egualmente a San Siro). Antica la ruggine col club nerazzurro ma anche il Napoli ebbe da ridire dopo un arbitraggio di Mariani con l’Inter. I primi casi di polemiche risalgono all’ottobre ottobre 2021: si gioca la sempre infuocata sfida tra Inter e Juve finita male per l’episodio chiave che ne decide il risultato a pochi minuti dalla fine. Mariani concede un rigore alla Juventus dopo aver rivisto al VAR il contatto tra Dumfries e Alex Sandro. La sfida finirà per 1-1 con i gol di Dzeko ed il rigore trasformato da Dybala. Motivo del dubbio è la posizione in cui accade il contatto che a velocità normale sembra accadere fuori area ed in prima battuta l’arbitro di Aprilia lascia correre, prima di cambiare idea una volta rivista l’azione al VAR.

I precedenti con le due squadre

Il 10 novembre 2024 in Inter-Napoli 1-1 fece scalpore un calcio di rigore assegnato ai nerazzurri da Mariani per un contatto in area tra Anguissa e Dumfries ma a scatenare defnitivamente l’Inter fu l’arbitraggio di Mariani in Napoli-Inter del 25 ottobre 2025: La partita finì 3-1 per il Napoli. Mariani concesse un rigore molto contestato per un contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo, dopo il richiamo dell’assistente Bindoni. Dopo una pausa di circa sei mesi senza arbitrare i nerazzurri, Mariani è tornato a dirigere una gara dell’Inter nella sfida contro il Torino del aprile 2026 (2-1). Complessivamente il bilancio tra tutti i precedenti è di 9 vittorie nerazzurre, cinque pareggi e sei sconfitte.

Massa o Doveri le alternative

Col Napoli l’ultimo precedente fu a Torino con la Juve (3-0 per i bianconeri ma a Mariani sfuggì un rigore netto per una cravatta di Bremer su Hojlund nel primo tempo), in totale il bilancio con Mariani è di 16 vittorie del Napoli 4 pareggi e 7 sconfitte. Se per Orsato Mariani è il n.1 in Italia lo mandi egualmente a dirigere Inter-Napoli, si dimostri superiore a tutto. Dopo la battaglia sul nuovo Var silenziato, le nuove regole per non far perdere tempo, la linea sui rigorini, cadrebbe un altro muro. Nelle ultime sei stagioni le sfide tra Inter e Napoli sono state affidate 4 volte a Doveri, che resta una delle principali alternative, due volte a Massa e Mariani e una volta a Valeri, Sozza, Marinelli e La Penna. Sia Mariani che Massa nelle prime due giornate sono stati “nascosti” da Orsato proprio in vista di una partitissima. Come si comporterà domani l’ex fischietto di Schio? Sceglierà l’arbitro dei Mondiali?