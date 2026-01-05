Serie A, gli arbitri della diciannovesima giornata: Parma-Inter a Colombo, Mariani al Milan e Zufferli alla Juventus

Resi noti gli arbitri della diciannovesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da martedì 6 a giovedì 8 gennaio

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della 19esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da martedì 6 a giovedì 8 gennaio. Si parte quindi martedì alle 15 con Pisa-Como, arbitra Pairetto, alle 18.00 c’è Lecce-Roma, diretta da Sacchi; alle 20.45 c’è Sassuolo-Juventus, arbitra Zufferli, mercoledì alle 18.30 c’è Bologna-Atalanta, arbitra Di Bello e allo stesso orario Napoli-Verona, diretta da Marchetti, alle 20.45 Lazio-Fiorentina che sarà arbitrata da Sozza, allo stesso orario anche Parma-Inter, arbitra Colombo e Torino-Udinese, che sarà diretta da Maresca, giovedì alle 18.30 Cremonese-Cagliari che sarà arbitrata da Bonacina e alle 20.45 Milan-Genoa che è stata affidata a Mariani.

Arbitri e assistenti delle partite della diciannovesima giornata

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pisa-Como

(martedì 6 gennaio, ore 15)

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti : Dei Giudici e Galimberti

: Dei Giudici e Galimberti IV Ufficiale: Zanotti

VAR: Ghersini

AVAR: Aureliano

Lecce-Roma

(martedì 6 gennaio, ore 18)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti : Mokhtar e Cavallina

: Mokhtar e Cavallina IV Ufficiale: Tremolada

VAR: Gariglio

AVAR: Chiffi

Sassuolo-Juventus

(martedì 6 gennaio, ore 20.45)

Arbitr o : Zufferli di Udine

: Assistenti : Tegoni e C.Rossi

: Tegoni e C.Rossi IV Ufficiale: Perri

VAR: Camplone

AVAR: Fabbri

Bologna-Atalanta

(mercoledì 7 gennaio, ore 18.30)

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti : Passeri e Trincheri

: Passeri e Trincheri IV Ufficiale: Ferrieri Caputi

VAR: Meraviglia

AVAR: Abisso

Napoli-Verona

(mercoledì 7 gennaio, ore 18.30)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Marchetti di Ostia Lido Assistenti : Zingarelli e Fontani

: Zingarelli e Fontani IV Ufficiale: Arena

VAR: Marini

AVAR: Maggioni

Lazio-Fiorentina

(mercoledì 7 gennaio, ore 20.45)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Lo Cicero e Di Gioia

: Lo Cicero e Di Gioia IV Ufficiale: Crezzini

VAR: Pezzuto

AVAR: Prontera

Parma-Inter

(mercoledì 7 gennaio, ore 20.45)

Arbitro: Colombo di Como

Colombo di Como Assistenti : Vecchi e Palermo

: Vecchi e Palermo IV Ufficiale: Perenzoni

VAR: La Penna

AVAR: Camplone

Torino-Udinese

(mercoledì 7 gennaio, ore 20.45)

Arbitro: Maresca di Napoli

Maresca di Napoli Assistenti : Miniutti e Giuggioli

: Miniutti e Giuggioli IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Volpi

AVAR: Di Paolo

Cremonese-Cagliari

(giovedì 8 gennaio, ore 18.30)

Arbitro : Bonacina di Bergamo

: Bonacina di Bergamo Assistenti : Baccini e Bercigli

: Baccini e Bercigli IV Ufficiale: Mucera

VAR: Mazzoleni

AVAR: Nasca

Milan-Genoa

(giovedì 8 gennaio, ore 20.45)