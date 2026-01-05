Virgilio Sport
Serie A, gli arbitri della diciannovesima giornata: Parma-Inter a Colombo, Mariani al Milan e Zufferli alla Juventus

Resi noti gli arbitri della diciannovesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da martedì 6 a giovedì 8 gennaio

Resi noti gli arbitri della 19esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da martedì 6 a giovedì 8 gennaio. Si parte quindi martedì alle 15 con Pisa-Como, arbitra Pairetto, alle 18.00 c’è Lecce-Roma, diretta da Sacchi; alle 20.45 c’è Sassuolo-Juventus, arbitra Zufferli, mercoledì alle 18.30 c’è Bologna-Atalanta, arbitra Di Bello e allo stesso orario Napoli-Verona, diretta da Marchetti, alle 20.45 Lazio-Fiorentina che sarà arbitrata da Sozza, allo stesso orario anche Parma-Inter, arbitra Colombo e Torino-Udinese, che sarà diretta da Maresca, giovedì alle 18.30 Cremonese-Cagliari che sarà arbitrata da Bonacina e alle 20.45 Milan-Genoa che è stata affidata a Mariani.

Arbitri e assistenti delle partite della diciannovesima giornata

Pisa-Como

(martedì 6 gennaio, ore 15)

  • Arbitro: Pairetto di Nichelino
  • Assistenti: Dei Giudici e Galimberti
  • IV Ufficiale: Zanotti
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Aureliano

Lecce-Roma

(martedì 6 gennaio, ore 18)

  • Arbitro: Sacchi di Macerata
  • Assistenti: Mokhtar e Cavallina
  • IV Ufficiale: Tremolada
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Chiffi

Sassuolo-Juventus

(martedì 6 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: Tegoni e C.Rossi
  • IV Ufficiale: Perri
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Fabbri

Bologna-Atalanta

(mercoledì 7 gennaio, ore 18.30)

  • Arbitro: Di Bello di Brindisi
  • Assistenti: Passeri e Trincheri
  • IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Abisso

Napoli-Verona

(mercoledì 7 gennaio, ore 18.30)

Lazio-Fiorentina

(mercoledì 7 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Sozza di Seregno
  • Assistenti: Lo Cicero e Di Gioia
  • IV Ufficiale: Crezzini
  • VAR: Pezzuto
  • AVAR: Prontera

Parma-Inter

(mercoledì 7 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Colombo di Como
  • Assistenti: Vecchi e Palermo
  • IV Ufficiale: Perenzoni
  • VAR: La Penna
  • AVAR: Camplone

Torino-Udinese

(mercoledì 7 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Maresca di Napoli
  • Assistenti: Miniutti e Giuggioli
  • IV Ufficiale: Manganiello
  • VAR: Volpi
  • AVAR: Di Paolo

Cremonese-Cagliari

(giovedì 8 gennaio, ore 18.30)

  • Arbitro: Bonacina di Bergamo
  • Assistenti: Baccini e Bercigli
  • IV Ufficiale: Mucera
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Nasca

Milan-Genoa

(giovedì 8 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Mariani di Aprilia
  • Assistenti: Bindoni e Moro
  • IV Ufficiale: Turrini
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Paterna

