Serie A, gli arbitri della diciannovesima giornata: Parma-Inter a Colombo, Mariani al Milan e Zufferli alla Juventus

Arbitri e assistenti delle partite della diciannovesima giornata
Pisa-Como
(martedì 6 gennaio, ore 15)
- Arbitro: Pairetto di Nichelino
- Assistenti: Dei Giudici e Galimberti
- IV Ufficiale: Zanotti
- VAR: Ghersini
- AVAR: Aureliano
Lecce-Roma
(martedì 6 gennaio, ore 18)
- Arbitro: Sacchi di Macerata
- Assistenti: Mokhtar e Cavallina
- IV Ufficiale: Tremolada
- VAR: Gariglio
- AVAR: Chiffi
Sassuolo-Juventus
(martedì 6 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: Tegoni e C.Rossi
- IV Ufficiale: Perri
- VAR: Camplone
- AVAR: Fabbri
Bologna-Atalanta
(mercoledì 7 gennaio, ore 18.30)
- Arbitro: Di Bello di Brindisi
- Assistenti: Passeri e Trincheri
- IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Abisso
Napoli-Verona
(mercoledì 7 gennaio, ore 18.30)
- Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
- Assistenti: Zingarelli e Fontani
- IV Ufficiale: Arena
- VAR: Marini
- AVAR: Maggioni
Lazio-Fiorentina
(mercoledì 7 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: Lo Cicero e Di Gioia
- IV Ufficiale: Crezzini
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Prontera
Parma-Inter
(mercoledì 7 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Colombo di Como
- Assistenti: Vecchi e Palermo
- IV Ufficiale: Perenzoni
- VAR: La Penna
- AVAR: Camplone
Torino-Udinese
(mercoledì 7 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Maresca di Napoli
- Assistenti: Miniutti e Giuggioli
- IV Ufficiale: Manganiello
- VAR: Volpi
- AVAR: Di Paolo
Cremonese-Cagliari
(giovedì 8 gennaio, ore 18.30)
- Arbitro: Bonacina di Bergamo
- Assistenti: Baccini e Bercigli
- IV Ufficiale: Mucera
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Nasca
Milan-Genoa
(giovedì 8 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Mariani di Aprilia
- Assistenti: Bindoni e Moro
- IV Ufficiale: Turrini
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Paterna