Serie A, gli arbitri della diciottesima giornata, tutte le designazioni: Massa per Lazio-Napoli, Guida per Inter-Bologna

Resi noti gli arbitri della diciottesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 2 a domenica 4 gennaio

Resi noti gli arbitri della 18esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 2 a domenica 4 gennaio. Si parte quindi venerdì alle 20.45 con Cagliari-Milan, arbitra Abisso, sabato alle 12.30 c’è Como-Udinese, diretta da Arena alle 15 c’è Genoa-Pisa, arbitra Chiffi, sempre alle 15 c’è Sassuolo-Parma, arbitra Feliciani, alle 18 c’è Juventus-Lecce, diretta da Collu, alle 20.45 Atalanta-Roma che sarà arbitrata da Fabbri, domenica alle 12.30 c’è Lazio-Napoli, arbitra Massa, alle 15 Fiorentina-Cremonese, che sarà diretta da La Penna, alle 18 Verona-Torino che sarà arbitrata da Rapuano e alle 20.45 Inter-Bologna che è stata affidata a Guida.

Arbitri e assistenti delle partite della diciottesima giornata

Cagliari-Milan

(venerdì 2 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Abisso di Palermo
  • Assistenti: L.Rossi e Barone
  • IV Ufficiale: Marchetti
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Di Bello

Como-Udinese

(sabato 3 gennaio, ore 12.30)

Genoa-Pisa

(sabato 3 gennaio, ore 15)

  • Arbitro: Chiffi di Padova
  • Assistenti: Peretti e Colarossi
  • IV Ufficiale: Calzavara
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Nasca

Sassuolo-Parma

(sabato 3 gennaio, ore 15)

  • Arbitro: Feliciani di Teramo
  • Assistenti: Lo Cicero e Zezza
  • IV Ufficiale: Galipò
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Pezzuto

Juventus-Lecce

(sabato 3 gennaio, ore 18)

  • Arbitro: Collu di Cagliari
  • Assistenti: Berti e Bianchini
  • IV Ufficiale: Marcenaro
  • VAR: Doveri
  • AVAR: Ghersini

Atalanta-Roma

(sabato 3 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Fabbri di Ravenna
  • Assistenti: Cecconi e Bercigli
  • IV Ufficiale: Zufferli
  • VAR: Maresca
  • AVAR: Di Paolo

Lazio-Napoli

(domenica 4 gennaio, ore 12.30)

  • Arbitro: Massa di Imperia
  • Assistenti: Meli e Alassio
  • IV Ufficiale: Piccinini
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Doveri

Fiorentina-Cremonese

(domenica 4 gennaio, ore 15)

  • Arbitro: La Penna di Roma 1
  • Assistenti: Bahri e M.Rossi
  • IV Ufficiale: Bonacina
  • VAR: Marini
  • AVAR: Gariglio

Verona-Torino

(domenica 4 gennaio, ore 18)

  • Arbitro: Rapuano di Rimini
  • Assistenti: Fontemurato e Monaco
  • IV Ufficiale: Di Marco
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Pezzuto

Inter-Bologna

(domenica 4 gennaio, ore 20.45)

