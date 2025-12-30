Serie A, gli arbitri della diciottesima giornata, tutte le designazioni: Massa per Lazio-Napoli, Guida per Inter-Bologna

Resi noti gli arbitri della diciottesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 2 a domenica 4 gennaio

Resi noti gli arbitri della 18esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 2 a domenica 4 gennaio. Si parte quindi venerdì alle 20.45 con Cagliari-Milan, arbitra Abisso, sabato alle 12.30 c’è Como-Udinese, diretta da Arena alle 15 c’è Genoa-Pisa, arbitra Chiffi, sempre alle 15 c’è Sassuolo-Parma, arbitra Feliciani, alle 18 c’è Juventus-Lecce, diretta da Collu, alle 20.45 Atalanta-Roma che sarà arbitrata da Fabbri, domenica alle 12.30 c’è Lazio-Napoli, arbitra Massa, alle 15 Fiorentina-Cremonese, che sarà diretta da La Penna, alle 18 Verona-Torino che sarà arbitrata da Rapuano e alle 20.45 Inter-Bologna che è stata affidata a Guida.

Arbitri e assistenti delle partite della diciottesima giornata

Cagliari-Milan

(venerdì 2 gennaio, ore 20.45)

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti : L.Rossi e Barone

IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Camplone

AVAR: Di Bello

Como-Udinese

(sabato 3 gennaio, ore 12.30)

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Assistenti : Imperiale e Mondin

IV Ufficiale: Sozza

VAR: Di Bello

AVAR: Volpi

Genoa-Pisa

(sabato 3 gennaio, ore 15)

Arbitr o : Chiffi di Padova

Assistenti: Peretti e Colarossi

IV Ufficiale: Calzavara

VAR: Mazzoleni

AVAR: Nasca

Sassuolo-Parma

(sabato 3 gennaio, ore 15)

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti: Lo Cicero e Zezza

IV Ufficiale: Galipò

VAR: Meraviglia

AVAR: Pezzuto

Juventus-Lecce

(sabato 3 gennaio, ore 18)

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti : Berti e Bianchini

IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Doveri

AVAR: Ghersini

Atalanta-Roma

(sabato 3 gennaio, ore 20.45)

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti : Cecconi e Bercigli

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Maresca

AVAR: Di Paolo

Lazio-Napoli

(domenica 4 gennaio, ore 12.30)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti : Meli e Alassio

IV Ufficiale: Piccinini

VAR: Di Paolo

AVAR: Doveri

Fiorentina-Cremonese

(domenica 4 gennaio, ore 15)

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti : Bahri e M.Rossi

IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Marini

AVAR: Gariglio

Verona-Torino

(domenica 4 gennaio, ore 18)

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti: Fontemurato e Monaco

IV Ufficiale: Di Marco

VAR: Maggioni

AVAR: Pezzuto

Inter-Bologna

(domenica 4 gennaio, ore 20.45)