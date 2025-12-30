Serie A, gli arbitri della diciottesima giornata, tutte le designazioni: Massa per Lazio-Napoli, Guida per Inter-Bologna

Resi noti gli arbitri della 18esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 2 a domenica 4 gennaio. Si parte quindi venerdì alle 20.45 con Cagliari-Milan, arbitra Abisso, sabato alle 12.30 c’è Como-Udinese, diretta da Arena alle 15 c’è Genoa-Pisa, arbitra Chiffi, sempre alle 15 c’è Sassuolo-Parma, arbitra Feliciani, alle 18 c’è Juventus-Lecce, diretta da Collu, alle 20.45 Atalanta-Roma che sarà arbitrata da Fabbri, domenica alle 12.30 c’è Lazio-Napoli, arbitra Massa, alle 15 Fiorentina-Cremonese, che sarà diretta da La Penna, alle 18 Verona-Torino che sarà arbitrata da Rapuano e alle 20.45 Inter-Bologna che è stata affidata a Guida.
Arbitri e assistenti delle partite della diciottesima giornata
Cagliari-Milan
(venerdì 2 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Abisso di Palermo
- Assistenti: L.Rossi e Barone
- IV Ufficiale: Marchetti
- VAR: Camplone
- AVAR: Di Bello
Como-Udinese
(sabato 3 gennaio, ore 12.30)
- Arbitro: Arena di Torre del Greco
- Assistenti: Imperiale e Mondin
- IV Ufficiale: Sozza
- VAR: Di Bello
- AVAR: Volpi
Genoa-Pisa
(sabato 3 gennaio, ore 15)
- Arbitro: Chiffi di Padova
- Assistenti: Peretti e Colarossi
- IV Ufficiale: Calzavara
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Nasca
Sassuolo-Parma
(sabato 3 gennaio, ore 15)
- Arbitro: Feliciani di Teramo
- Assistenti: Lo Cicero e Zezza
- IV Ufficiale: Galipò
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Pezzuto
Juventus-Lecce
(sabato 3 gennaio, ore 18)
- Arbitro: Collu di Cagliari
- Assistenti: Berti e Bianchini
- IV Ufficiale: Marcenaro
- VAR: Doveri
- AVAR: Ghersini
Atalanta-Roma
(sabato 3 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Fabbri di Ravenna
- Assistenti: Cecconi e Bercigli
- IV Ufficiale: Zufferli
- VAR: Maresca
- AVAR: Di Paolo
Lazio-Napoli
(domenica 4 gennaio, ore 12.30)
- Arbitro: Massa di Imperia
- Assistenti: Meli e Alassio
- IV Ufficiale: Piccinini
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Doveri
Fiorentina-Cremonese
(domenica 4 gennaio, ore 15)
- Arbitro: La Penna di Roma 1
- Assistenti: Bahri e M.Rossi
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Marini
- AVAR: Gariglio
Verona-Torino
(domenica 4 gennaio, ore 18)
- Arbitro: Rapuano di Rimini
- Assistenti: Fontemurato e Monaco
- IV Ufficiale: Di Marco
- VAR: Maggioni
- AVAR: Pezzuto
Inter-Bologna
(domenica 4 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Ceccon e Laudato
- IV Ufficiale: Marinelli
- VAR: Ghersini
- AVAR: Maresca