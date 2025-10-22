Serie A, gli arbitri dell'8a giornata: Napoli-Inter a Mariani, fece infuriare Conte. Fermato Marinelli, torna la prova-tv?

Resi noti gli arbitri dell'ottava giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 24 a domenica 26 ottobre

Resi noti gli arbitri dell’ottava giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 24 a domenica 26 ottobre. Si parte venerdì alle 20.45 con Milan-Pisa, arbitra Zufferli, sabato alle 15 ci sono Parma-Como, arbitra Feliciani e Udinese-Lecce, dirige Chiffi, alle 18 c’è Napoli-Inter, che sarà diretta da Mariani, alle 20.45 c’è Cremonese-Atalanta, arbitra Arena, domenica alle 12.30 c’è Torino-Genoa, diretta da Bonacina, alle 15 ci sono Sassuolo-Roma, arbitra Manganiello e Verona-Cagliari, affidata a Dionisi, alle 18 c’è Fiorentina-Bologna diretta da La Penna, alle 20.45 c’è Lazio-Juventus, arbitra Colombo.

Per il big-match Napoli-Inter il designatore ha scelto Maurizio Mariani, che finora aveva arbitrato in A una sola gara, Parma-Atalanta. Il fischietto di Aprilia sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Baccini con Ayroldi IV uomo, Marini al Var e Pezzuto all’Avar. Mariani aveva già diretto Inter-Napoli 1-1 del novembre 2024, quando fece infuriare Conte per un rigore concesso per presunto fallo di Di Lorenzo (penalty poi sbagliato da Calhanoglu): “Se c’è un errore il VAR deve intervenire, o un presunto errore – disse Conte – Chiama l’arbitro, l’arbitro va a vedere. Poi oggi Mariani magari andava a vedere e confermava il rigore. Bene, l’avrei accettato di più. Ma che significa che non può intervenire? – ha attaccato Conte – Perché c’è il protocollo, intervento lievissimo… Oh, togliamo ‘sto protocollo, togliamo ‘sti alibi, perché sono solo alibi questi qua. Io voglio andare in panchina con la tranquillità di avere una cosa onesta”. 24 i precedenti con gli azzurri (15 vittorie, 3 pari e 6 sconfitte), 18 gli incroci con l’Inter (8 vittorie nerazzurre, 5 pari e 5 ko)

Fermati Aureliano e Abisso, rispettivamente arbitro e IV uomo di Milan-Fiorentina, dopo l’errore sul rigore concesso ai rossoneri che sta spingendo i vertici arbitrali verso un ritorno al passato. Per combattere le simulazioni tra le soluzioni che potrebbero essere adottate c’è il grande ritorno della Prova tv, rispolverata dalla cantina in cui era finita causa Var e utilizzata, negli ultimi anni, solamente per individuare e punire i bestemmiatori.

Arbitri e assistenti delle partite della ottava giornata

Milan-Pisa

(venerdì 24 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: L.Rossi e Mastrodonato

: L.Rossi e Mastrodonato IV Ufficiale: Collu

VAR: Gariglio

AVAR: Doveri

Parma-Como

(sabato 25 ottobre, ore 15)

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti: Yoshikawa e Laudato

: Yoshikawa e Laudato IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Doveri

Udinese-Lecce

(sabato 25 ottobre, ore 15)

Arbitr o: Feliciani di Teramo

Assistenti: Vecchi e Moro

: Vecchi e Moro IV Ufficiale: Galipò

VAR: Maggioni

AVAR: Meraviglia

Napoli-Inter

(sabato 25 ottobre, ore 18)

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Bindoni e Baccini

: Bindoni e Baccini IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Marini

AVAR: Pezzuto

Cremonese-Atalanta

(sabato 25 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Assistenti: Palermo e Cipressa

: Palermo e Cipressa IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Aureliano

AVAR: Maresca

Torino-Genoa

(domenica 26 ottobre, ore 12.30)

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Assistenti: Lo Cicero e Bercigli

: Lo Cicero e Bercigli IV Ufficiale: Massa

VAR: Di Bello

AVAR: Maggioni

Sassuolo-Roma

(domenica 26 ottobre, ore 15)

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti: Berti e Fontemurato

: Berti e Fontemurato IV Ufficiale: Fabbri

VAR: Pezzuto

AVAR: Sozza

Verona-Cagliari

(domenica 26 ottobre, ore 15)

Arbitro: Dionisi de L’Aquila

Assistenti: Dei Giudici e Trinchieri

: Dei Giudici e Trinchieri IV Ufficiale: Di Marco

VAR: Doveri

AVAR: Serra

Fiorentina-Bologna

(domenica 26 ottobre, ore 18)

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti: Imperiale e Preti

: Imperiale e Preti IV Ufficiale: Guida

VAR: Paterna

AVAR: Marini

Lazio-Juventus

(domenica 26 ottobre, ore 20.45)