Serie A, gli arbitri della quattordicesima giornata: per Napoli-Juventus c'è La Penna, primo big-match per lui

Resi noti gli arbitri della 14esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 6 a lunedì 8 dicembre. Si parte sabato alle 15 con Sassuolo-Fiorentina, arbitra Pairetto, sabato alle 18 Inter-Como arbitra Di Bello e alle 20.45 Verona-Atalanta che sarà diretta da Mariani, domenica alle 12.30 c’è Cremonese-Lecce arbitra Mucera, alle 15 Cagliari-Roma, dirige Zufferli, alle 18 c’è Lazio-Bologna, che sarà diretta da Fabbri, alle 20.45 c’è Napoli-Juventus, che sarà diretta da La Penna, lunedì alle 15 Pisa-Parma, arbitra Doveri, alle 18 Udinese-Genoa diretta da Maresca, alle 20.45 Torino-Milan affidata a Chiffi.
Per il big-match Napoli-Juventus la scelta è caduta su La Penna. Il suo primo Napoli-Juve della carriera, per lui è il primo big match della stagione, l’8ª partita quest’anno (la sesta in A alle quali bisogna aggiungere due partite di B)
Arbitri e assistenti delle partite della quattordicesima giornata
Sassuolo-Fiorentina
(sabato 6 dicembre, ore 15)
- Arbitro: Pairetto di Nichelino
- Assistenti: Bindoni e Scarpa
- IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
- VAR: Marini
- AVAR: Fourneau
Inter-Como
(sabato 6 dicembre, ore 18)
- Arbitro: Di Bello di Brindisi
- Assistenti: Imperiale e Bianchini
- IV Ufficiale: Piccinini
- VAR: Gariglio
- AVAR: Guida
Verona-Atalanta
(sabato 6 dicembre, ore 20.45)
- Arbitro: Mariani di Aprilia
- Assistenti: L.Rossi e Biffi
- IV Ufficiale: Collu
- VAR: Aureliano
- AVAR: Ghersini
Cremonese-Lecce
(domenica 7 dicembre, ore 12.30)
- Arbitro: Mucera di Palermo
- Assistenti: Costanzo e Passeri
- IV Ufficiale: Massa
- VAR: Prontera
- AVAR: Marini
Cagliari-Roma
(domenica 7 dicembre, ore 15)
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: Tegoni e Fontemurato
- IV Ufficiale: Di Marco
- VAR: Guida
- AVAR: Pezzuto
Lazio-Bologna
(domenica 7 dicembre, ore 18)
- Arbitro: Fabbri di Ravenna
- Assistenti: Preti e Politi
- IV Ufficiale: Sacchi
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Nasca
Napoli-Juventus
(domenica 7 dicembre, ore 20.45)
- Arbitro: La Penna di Roma 1
- Assistenti: Peretti e Colarossi
- IV Ufficiale: Crezzini
- VAR: Abisso
- AVAR: Aureliano
Pisa-Parma
(lunedì 8 dicembre, ore 15)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: Mondin e Luciani
- IV Ufficiale: Perri
- VAR: Camplone
- AVAR: Pezzuto
Udinese-Genoa
(lunedì 8 dicembre, ore 18)
- Arbitro: Maresca di Napoli
- Assistenti: C.Rossi e Ceolin
- IV Ufficiale: Galipò
- VAR: Maggioni
- AVAR: Marinelli
Torino-Milan
(lunedì 8 dicembre, ore 20.45)
- Arbitro: Chiffi di Padova
- Assistenti: Baccini e Bercigli
- IV Ufficiale: Tremolada
- VAR: Ghersini
- AVAR: Abisso