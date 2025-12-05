Virgilio Sport
Serie A, gli arbitri della quattordicesima giornata: per Napoli-Juventus c'è La Penna, primo big-match per lui

Resi noti gli arbitri della quattordicesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 6 a lunedì 8 dicembre

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della 14esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 6 a lunedì 8 dicembre. Si parte sabato alle 15 con Sassuolo-Fiorentina, arbitra Pairetto, sabato alle 18 Inter-Como arbitra Di Bello e alle 20.45 Verona-Atalanta che sarà diretta da Mariani, domenica alle 12.30 c’è Cremonese-Lecce arbitra Mucera, alle 15 Cagliari-Roma, dirige Zufferli, alle 18 c’è Lazio-Bologna, che sarà diretta da Fabbri, alle 20.45 c’è Napoli-Juventus, che sarà diretta da La Penna, lunedì alle 15 Pisa-Parma, arbitra Doveri, alle 18 Udinese-Genoa diretta da Maresca, alle 20.45 Torino-Milan affidata a Chiffi.

Per il big-match Napoli-Juventus la scelta è caduta su La Penna. Il suo primo Napoli-Juve della carriera, per lui è il primo big match della stagione, l’8ª partita quest’anno (la sesta in A alle quali bisogna aggiungere due partite di B)

Arbitri e assistenti delle partite della quattordicesima giornata

Sassuolo-Fiorentina

(sabato 6 dicembre, ore 15)

  • Arbitro: Pairetto di Nichelino
  • Assistenti: Bindoni e Scarpa
  • IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
  • VAR: Marini
  • AVAR: Fourneau

Inter-Como

(sabato 6 dicembre, ore 18)

  • Arbitro: Di Bello di Brindisi
  • Assistenti: Imperiale e Bianchini
  • IV Ufficiale: Piccinini
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Guida

Verona-Atalanta

(sabato 6 dicembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Mariani di Aprilia
  • Assistenti: L.Rossi e Biffi
  • IV Ufficiale: Collu
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Ghersini

Cremonese-Lecce

(domenica 7 dicembre, ore 12.30)

  • Arbitro: Mucera di Palermo
  • Assistenti: Costanzo e Passeri
  • IV Ufficiale: Massa
  • VAR: Prontera
  • AVAR: Marini

Cagliari-Roma

(domenica 7 dicembre, ore 15)

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: Tegoni e Fontemurato
  • IV Ufficiale: Di Marco
  • VAR: Guida
  • AVAR: Pezzuto

Lazio-Bologna

(domenica 7 dicembre, ore 18)

  • Arbitro: Fabbri di Ravenna
  • Assistenti: Preti e Politi
  • IV Ufficiale: Sacchi
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Nasca

Napoli-Juventus

(domenica 7 dicembre, ore 20.45)

  • Arbitro: La Penna di Roma 1
  • Assistenti: Peretti e Colarossi
  • IV Ufficiale: Crezzini
  • VAR: Abisso
  • AVAR: Aureliano

Pisa-Parma

(lunedì 8 dicembre, ore 15)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: Mondin e Luciani
  • IV Ufficiale: Perri
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Pezzuto

Udinese-Genoa

(lunedì 8 dicembre, ore 18)

  • Arbitro: Maresca di Napoli
  • Assistenti: C.Rossi e Ceolin
  • IV Ufficiale: Galipò
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Marinelli

Torino-Milan

(lunedì 8 dicembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Chiffi di Padova
  • Assistenti: Baccini e Bercigli
  • IV Ufficiale: Tremolada
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Abisso

