Serie A, gli arbitri della quindicesima giornata: Bologna-Juventus a Massa, Genoa-Inter a Doveri, Sozza al Napoli

Resi noti gli arbitri della quindicesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre

Pubblicato:

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della 15esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Lecce-Pisa, arbitra Sacchi, sabato alle 15 Torino-Cremonese arbitra Marinelli, alle 18 Parma-Lazio che sarà diretta da Marchetti e alle 20.45 Atalanta-Cagliari che sarà diretta da Di Marco, domenica alle 12.30 c’è Milan-Sassuolo arbitra Crezzini, alle 15 Fiorentina-Verona, dirige Colombo, alle 15 c’è anche Udinese-Napoli, che sarà diretta da Sozza, alle 18 c’è Genoa-Inter, che sarà diretta da Doveri, alle 20.45 Bologna-Juventus, arbitra Massa, lunedì alle 20.45 Roma-Como affidata a Feliciani.

IN AGGIORNAMENTO

Arbitri e assistenti delle partite della quindicesima giornata

Lecce-Pisa

(venerdì 12 dicembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Sacchi di Macerata
  • Assistenti: Cecconi e Giuggol
  • IV Ufficiale: Dionisi
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Pairetto

Torino-Cremonese

(sabato 13 dicembre, ore 15)

  • Arbitro: Marinelli di Tivoli
  • Assistenti: Mastrodonato e Pistarelli
  • IV Ufficiale: Turrini
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Di Bello

Parma-Lazio

(sabato 13 dicembre, ore 18)

  • Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
  • Assistenti: C.Rossi e Trinchieri
  • IV Ufficiale: Ayroldi
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Volpi

Atalanta-Cagliari

(sabato 13 dicembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Di Marco di Ciampino
  • Assistenti: Mondini e Miniutt
  • IV Ufficiale: Mucera
  • VAR: Marini
  • AVAR: Fabbri

Milan-Sassuolo

(domenica 14 dicembre, ore 12.30)

  • Arbitro: Crezzini di Siena
  • Assistenti: Meli e Alassio
  • IV Ufficiale: Chiffi
  • VAR: Prontera
  • AVAR: Maresca

Fiorentina-Verona

(domenica 14 dicembre, ore 15)

  • Arbitro: Colombo di Como
  • Assistenti: Baccini e Perrotti
  • IV Ufficiale: Piccinini
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: La Penna

Udinese-Napoli

(domenica 14 dicembre, ore 15)

  • Arbitro: Sozza di Seregno
  • Assistenti: Lo Cicero e Yoshikawa
  • IV Ufficiale: Bonacina
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Manganiello

Genoa-Inter

(domenica 14 dicembre, ore 18)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: M.Rossi e Bercigli
  • IV Ufficiale: Fourneau
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Abisso

Bologna-Juventus

(domenica 14 dicembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Massa di Imperia
  • Assistenti: Dei Giudici e Moro
  • IV Ufficiale: Zufferli
  • VAR: Mariani
  • AVAR: Di Bello

Roma-Como

(lunedì 15 dicembre, ore 20.45)

  • Arbitro: Feliciani di Teramo
  • Assistenti: Scatragli e Palermo
  • IV Ufficiale: Massimi
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Giua

