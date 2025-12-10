Serie A, gli arbitri della quindicesima giornata: Bologna-Juventus a Massa, Genoa-Inter a Doveri, Sozza al Napoli

Resi noti gli arbitri della 15esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Lecce-Pisa, arbitra Sacchi, sabato alle 15 Torino-Cremonese arbitra Marinelli, alle 18 Parma-Lazio che sarà diretta da Marchetti e alle 20.45 Atalanta-Cagliari che sarà diretta da Di Marco, domenica alle 12.30 c’è Milan-Sassuolo arbitra Crezzini, alle 15 Fiorentina-Verona, dirige Colombo, alle 15 c’è anche Udinese-Napoli, che sarà diretta da Sozza, alle 18 c’è Genoa-Inter, che sarà diretta da Doveri, alle 20.45 Bologna-Juventus, arbitra Massa, lunedì alle 20.45 Roma-Como affidata a Feliciani.
IN AGGIORNAMENTO
Arbitri e assistenti delle partite della quindicesima giornata
Lecce-Pisa
(venerdì 12 dicembre, ore 20.45)
- Arbitro: Sacchi di Macerata
- Assistenti: Cecconi e Giuggol
- IV Ufficiale: Dionisi
- VAR: Maggioni
- AVAR: Pairetto
Torino-Cremonese
(sabato 13 dicembre, ore 15)
- Arbitro: Marinelli di Tivoli
- Assistenti: Mastrodonato e Pistarelli
- IV Ufficiale: Turrini
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Di Bello
Parma-Lazio
(sabato 13 dicembre, ore 18)
- Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
- Assistenti: C.Rossi e Trinchieri
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Aureliano
- AVAR: Volpi
Atalanta-Cagliari
(sabato 13 dicembre, ore 20.45)
- Arbitro: Di Marco di Ciampino
- Assistenti: Mondini e Miniutt
- IV Ufficiale: Mucera
- VAR: Marini
- AVAR: Fabbri
Milan-Sassuolo
(domenica 14 dicembre, ore 12.30)
- Arbitro: Crezzini di Siena
- Assistenti: Meli e Alassio
- IV Ufficiale: Chiffi
- VAR: Prontera
- AVAR: Maresca
Fiorentina-Verona
(domenica 14 dicembre, ore 15)
- Arbitro: Colombo di Como
- Assistenti: Baccini e Perrotti
- IV Ufficiale: Piccinini
- VAR: Gariglio
- AVAR: La Penna
Udinese-Napoli
(domenica 14 dicembre, ore 15)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: Lo Cicero e Yoshikawa
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Ghersini
- AVAR: Manganiello
Genoa-Inter
(domenica 14 dicembre, ore 18)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: M.Rossi e Bercigli
- IV Ufficiale: Fourneau
- VAR: Camplone
- AVAR: Abisso
Bologna-Juventus
(domenica 14 dicembre, ore 20.45)
- Arbitro: Massa di Imperia
- Assistenti: Dei Giudici e Moro
- IV Ufficiale: Zufferli
- VAR: Mariani
- AVAR: Di Bello
Roma-Como
(lunedì 15 dicembre, ore 20.45)
- Arbitro: Feliciani di Teramo
- Assistenti: Scatragli e Palermo
- IV Ufficiale: Massimi
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Giua