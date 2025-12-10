Serie A, gli arbitri della quindicesima giornata: Bologna-Juventus a Massa, Genoa-Inter a Doveri, Sozza al Napoli

Resi noti gli arbitri della quindicesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre

Resi noti gli arbitri della 15esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre. Si parte venerdì alle 20.45 con Lecce-Pisa, arbitra Sacchi, sabato alle 15 Torino-Cremonese arbitra Marinelli, alle 18 Parma-Lazio che sarà diretta da Marchetti e alle 20.45 Atalanta-Cagliari che sarà diretta da Di Marco, domenica alle 12.30 c’è Milan-Sassuolo arbitra Crezzini, alle 15 Fiorentina-Verona, dirige Colombo, alle 15 c’è anche Udinese-Napoli, che sarà diretta da Sozza, alle 18 c’è Genoa-Inter, che sarà diretta da Doveri, alle 20.45 Bologna-Juventus, arbitra Massa, lunedì alle 20.45 Roma-Como affidata a Feliciani.

IN AGGIORNAMENTO

Arbitri e assistenti delle partite della quindicesima giornata

Lecce-Pisa

(venerdì 12 dicembre, ore 20.45)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti : Cecconi e Giuggol

: Cecconi e Giuggol IV Ufficiale: Dionisi

VAR: Maggioni

AVAR: Pairetto

Torino-Cremonese

(sabato 13 dicembre, ore 15)

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Assistenti : Mastrodonato e Pistarelli

: Mastrodonato e Pistarelli IV Ufficiale: Turrini

VAR: Meraviglia

AVAR: Di Bello

Parma-Lazio

(sabato 13 dicembre, ore 18)

Arbitr o : Marchetti di Ostia Lido

: Marchetti di Ostia Lido Assistenti : C.Rossi e Trinchieri

: C.Rossi e Trinchieri IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Aureliano

AVAR: Volpi

Atalanta-Cagliari

(sabato 13 dicembre, ore 20.45)

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Assistenti : Mondini e Miniutt

: Mondini e Miniutt IV Ufficiale: Mucera

VAR: Marini

AVAR: Fabbri

Milan-Sassuolo

(domenica 14 dicembre, ore 12.30)

Arbitro: Crezzini di Siena

Assistenti : Meli e Alassio

: Meli e Alassio IV Ufficiale: Chiffi

VAR: Prontera

AVAR: Maresca

Fiorentina-Verona

(domenica 14 dicembre, ore 15)

Arbitro: Colombo di Como

Colombo di Como Assistenti : Baccini e Perrotti

: Baccini e Perrotti IV Ufficiale: Piccinini

VAR: Gariglio

AVAR: La Penna

Udinese-Napoli

(domenica 14 dicembre, ore 15)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Lo Cicero e Yoshikawa

: Lo Cicero e Yoshikawa IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Ghersini

AVAR: Manganiello

Genoa-Inter

(domenica 14 dicembre, ore 18)

Arbitro : Doveri di Roma

: Doveri di Roma Assistenti : M.Rossi e Bercigli

: M.Rossi e Bercigli IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Camplone

AVAR: Abisso

Bologna-Juventus

(domenica 14 dicembre, ore 20.45)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti : Dei Giudici e Moro

: Dei Giudici e Moro IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Mariani

AVAR: Di Bello

Roma-Como

(lunedì 15 dicembre, ore 20.45)