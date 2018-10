Arbitro e Jallow, Colantuono ne ha per tutti

La Salernitana strappa un punto sul campo dell’imbattuta Cremonese, ma a fare rumore in casa granata è l’arbitraggio di Guccini. Il finale è stato caotico, con un rigore negato ai granata e un gol sfiorato dai padroni di casa dopo un fallo non ravvisato su Schiavi, poi espulso per proteste.

In sala stampa Stefano Colantuono è un fiume in piena: “Non ho intenzione di parlare del direttore di gara, preferisco evitare. Gli episodi li avete visti tutti, non c’è bisogno del mio commento. Parliamo di decisioni palesi e lampanti, se sono andato dall’arbitro era solo per dividere i miei calciatori e riportare la calma. Mi sono permesso solo di dire che serviva tranquillità e saggezza, ma intanto abbiamo perso Schiavi”.

“La partita è stata equilibrata – ha proseguito il tecnico romano – Non dimentichiamoci che affrontavamo una squadra imbattuta e costruita per fare bene eppure abbiamo concesso poco. L’episodio per vincerla c’è stato, ma la sorte ha deciso in maniera diversa”.

Il tecnico granata ne ha pure per Jallow, che ha deluso: “Volevo far riposare Djuric in una partita in cui serviva velocità, ma Jallow ha giocato nel primo tempo praticamente da solo. Mi ha fatto arrabbiare perché la sua arma della velocità può essere sfruttata nell’uno contro uno non nell’uno contro cinque”.

SPORTAL.IT | 06-10-2018 19:00