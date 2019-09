Arbitro napoletano per l'Inter, il web mugugna

A pensar male si fa peccato, si sa, ma quando i tifosi dell’Inter hanno appreso le designazioni arbitrali per la quinta giornata, turno infrasettimanale, non hanno fatto certo i salti di gioia. A dirigere mercoledì sera Inter-Lazio sarà un arbitro napoletano, Maresca, che peraltro non ha neanche precedenti esaltanti con i nerazzurri.

LA DESIGNAZIONE – Al di là delle statistiche colpisce che sia stato scelto da Rizzoli proprio un arbitro di Napoli quando mai come quest’anno la lotta per il titolo rischia di vedere azzurri e interisti in lotta aperta assieme alla Juventus.

LE REAZIONI – Sul web già fioccano i primi commenti ironici e le prime perplessità: che Maresca sia un arbitro stimato nessuno lo mette in dubbio ma perchè proprio ora con l’Inter prima in classifica e inseguita dal Napoli?

I PRECEDENTI – Sono quattro i precedenti del fischietto napoletano con l’Inter e a fronte di due vittorie spiccano anche due sconfitte, caratterizzate da non poche polemiche. Dopo la vittoria dell’esordio (7 ottobre 2018) a Ferrara contro la SPAL per 1-2 sono arrivate due sconfitte, entrambe in trasferta e con espulsioni. L’11 novembre scorso a Bergamo finì 4-1 in favore dell’Atalanta con un doppio giallo per Marcelo Brozovic, lo scorso 27 gennaio nel finale dell’1-0 per il Torino Maresca ha mostrato il rosso diretto a Matteo Politano per proteste.

L’ULTIMA VOLTA – Le strade di Maresca e dell’Inter si sono incrociate già in questa stagione alla seconda giornata a Cagliari quando il fischietto partenopeo è stato chiamato in extremis a sostituire Maurizio Mariani che era indisponibile. L’Inter in quel caso ha vinto e la direzione è stata giudicata da tutti buona.

PORTAFORTUNA – Maresca però è anche un portafortuna per la Lazio che ha diretto 9 volte (6 vittorie biancocelesti, 2 pareggi e una sola sconfitta).

IL VAR – Al Var contro la Lazio ci sarà poi Calvarese ed anche qui c’è qualche dubbio. Il fischietto teramano paradossalmente ha sempre mostrato in passato una scarsa attitudine nell’affidarsi allo strumento del Var. Nella scorsa stagione, anzi, Calvarese fu definito l’arbitro anti-Var per eccellenza: per oltre 20 giornate non utilizzò lo strumento della review, fidandosi ciecamente del proprio istinto.

