Il portiere del Psg, Alphonse Areola, in scadenza nel giugno 2019, ha annunciato a Telefoot di aver avviato la trattativa per il rinnovo con il club parigino.

"Sono in scadenza di contratto e una trattativa è stata avviata. Spero di fare bene in questa stagione e meritarmi quello che devo meritarmi, è sempre più bello quando giochi a casa. ma io voglio giocare". L'estremo difensore, in concorrenza con Buffon, è stato accostato all'Inter.

SPORTAL.IT | 09-09-2018 15:15