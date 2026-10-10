Arezzo-Cremonese 10 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Arezzo–Cremonese è la sfida della 6a giornata della Serie B 2026-27: si gioca sabato 10 ottobre 2026 alle 19:30 allo stadio Città di Arezzo, ad Arezzo. Incrocio da zona calda: i toscani sono 13° con 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte; 6 gol fatti, 13 subiti), i grigiorossi 15° a quota 5 (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte; 5 reti segnate, 7 incassate). Per il Arezzo pesa l’avvio interno in affanno, mentre la Cremonese cerca continuità e punti pesanti lontano da casa.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Arezzo-Cremonese
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Arezzo e Cremonese
Le ultime partite giocate
Arrivano due squadre dagli equilibri diversi: il Arezzo alterna colpi esterni importanti a scivoloni pesanti in casa, la Cremonese ha frenato dopo il ko iniziale, trovando solidità e pareggi nelle ultime uscite. Ritmi e gestione dell’inerzia nei finali potrebbero indirizzare un confronto che promette tensione agonistica.
|Arezzo
|ok
|ko
|ko
|ok
|ko
|Cremonese
|ko
|ko
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|x
Nelle ultime 5 di campionato il Arezzo ha raccolto 6 punti; la Cremonese ne ha fatti 5. Dettaglio risultati:
- Arezzo
Avellino-Arezzo 1-2; Arezzo-Palermo 2-3; Verona-Arezzo 5-0; Empoli-Arezzo 0-1; Arezzo-Südtirol 1-4
- Cremonese
Empoli-Cremonese 1-0; Cremonese-Modena 0-3; Cremonese-Calcio Padova 3-1; Cesena-Cremonese 2-2; Cremonese-Virtus Entella 0-0
L’arbitro di Arezzo-Cremonese
Dirige Andrea Zanotti, con assistenti Chiavaroli e Djurdjevic, IV ufficiale Dini. Al VAR Baroni e AVAR Del Giovane (postazione on site allo Stadio Città di Arezzo). Nella stagione 2026/27 Zanotti ha arbitrato 1 gara: 7 ammonizioni, 0 espulsioni, 0 rigori, 23 falli fischiati e 1 offside. Match che si preannuncia intenso anche sotto il profilo disciplinare.
- Arbitro: ZANOTTI
- Assistenti: CHIAVAROLI – DJURDJEVIC
- IV: DINI
- VAR: BARONI
- AVAR: DEL GIOVANE
Informazioni interessanti sul match
Precedenti dal sapore di trappola per entrambe: storicamente ad Arezzo le gare con la Cremonese hanno spesso prodotto pareggi e punteggi bassi, segno di equilibrio e marcature strette. I toscani arrivano da un avvio casalingo complicato e sono chiamati a invertire la rotta davanti al proprio pubblico, evitando cali nell’ultima mezz’ora, fin qui il loro tallone d’Achille. I grigiorossi, dopo un inizio in salita, hanno raddrizzato la rotta con una serie utile che racconta di solidità ritrovata: pochi gol concessi nei finali e miglior gestione del possesso. Nel duello tra uomini copertina, occhio a Leonardo Mancuso, bomber di lungo corso in B, e a Federico Bonazzoli, protagonista nelle ultime giornate. Con due squadre che segnano poco ma arrivano al tiro con discreta precisione, la differenza potrebbe farla una palla inattiva, un episodio o la qualità dei singoli negli ultimi 20 metri. Atmosfera da partita tesa: punti pesanti in palio per dare una sterzata alla classifica e indirizzare l’autunno.
- Dopo 11 incroci in B senza vittorie (7 pareggi, 4 ko), il Arezzo ha battuto la Cremonese 1-0 nel febbraio 2006; da allora i grigiorossi hanno spesso avuto la meglio nei successivi duelli di C.
- Ad Arezzo, in Serie B, tutte le sfide tra Arezzo e Cremonese sono finite in parità: sei pareggi con appena tre reti a testa, tradizione da gara bloccata.
- Per la prima volta nella sua storia cadetta il Arezzo ha perso entrambe le prime due in casa: contro Palermo e Südtirol. Attenzione al possibile terzo scivolone interno di fila.
- La Cremonese ha cambiato marcia: dopo il doppio ko iniziale, è imbattuta da tre (1V, 2N) e cerca la terza X consecutiva dopo i pari con Cesena ed Entella.
- Contrasto netto nei finali: il Arezzo ha incassato più gol nell’ultima mezz’ora (6 su 13), la Cremonese non ha ancora subito reti in quel segmento.
- Con il gol all’ultimo turno, Leonardo Mancuso è salito a 70 reti su azione in B: nessuno ha fatto meglio dal 2017/18. Ha già colpito quattro volte la Cremonese in carriera nel torneo.
- Federico Bonazzoli è in striscia: quattro partecipazioni-gol (2 reti, 2 assist) nelle ultime tre gare di campionato, numeri da protagonista.
Le statistiche stagionali di Arezzo e Cremonese
Più palla e più precisione al tiro per la Cremonese (possesso 58,3%, tiri nello specchio 50%) rispetto al Arezzo (42,2% e 32,6%), ma i grigiorossi segnano quanto i toscani in termini di produzione totale: 42 tiri Cremonese vs 43 Arezzo. Difensivamente, il Arezzo ha subito di più (13 gol, 64 tiri concessi) contro i 7 gol e 56 conclusioni al passivo dei grigiorossi. Pressione più alta ospite (PPDA 11,3 vs 14,1) e parità nei clean sheet (1-1). Disciplina in equilibrio: 7 gialli per parte.
Singoli: nel Arezzo guida i gol Pietro Cianci (2) davanti a Leonardo Mancuso, Artur Ionita e Camillo Tavernelli (1). Miglior assistman a quota 1: Samuele Righetti, Cianci, Tavernelli, Alessandro Arena. Più ammonizioni: Ionita (2); un rosso per Julián Illanes. Tra i pali, clean sheet per Alessandro Nunziante (1). Nella Cremonese il faro è Federico Bonazzoli (3 gol), con supporto di Michele Collocolo e Adin Licina (1). Assist a 1 per Bonazzoli, Tommaso Berti, Sebastiano Luperto, Jari Vandeputte e Licina. Più gialli: Bonazzoli (2). Clean sheet per Federico Agazzi (1).
|Arezzo
|Cremonese
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|2
|1
|Pareggi
|0
|2
|Sconfitte
|3
|2
|Gol fatti
|6
|5
|Gol subiti
|13
|7
|Media gol subiti a partita
|2,6
|1,4
|Possesso palla (%)
|42,2
|58,3
|Tiri nello specchio
|14
|21
|% tiri in porta
|32,6
|50,0
|Clean sheet
|1
|1
|Cartellini gialli
|7
|7
|Cartellini rossi
|1
|0
|Capocannoniere
|Pietro Cianci 2
|Federico Bonazzoli 3
|Top assist
|Righetti, Cianci, Tavernelli, Arena 1
|Bonazzoli, Berti, Luperto, Vandeputte, Licina 1
|Portiere con più clean sheet
|Nunziante 1
|Agazzi 1
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Arezzo-Cremonese?
-
Arezzo-Cremonese si gioca sabato 10 ottobre 2026 alle ore 19:30.
- Dove si gioca Arezzo-Cremonese?
-
La partita si disputa allo Stadio Città di Arezzo, ad Arezzo.
- Chi è l’arbitro di Arezzo-Cremonese?
-
L’arbitro è Andrea Zanotti, assistenti Chiavaroli e Djurdjevic, IV Dini, VAR Baroni e AVAR Del Giovane.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.