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CALCIO SERIE B

Arezzo-Cremonese 10 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 6a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Arezzo-Cremonese

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Redazione

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ArezzoCremonese è la sfida della 6a giornata della Serie B 2026-27: si gioca sabato 10 ottobre 2026 alle 19:30 allo stadio Città di Arezzo, ad Arezzo. Incrocio da zona calda: i toscani sono 13° con 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte; 6 gol fatti, 13 subiti), i grigiorossi 15° a quota 5 (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte; 5 reti segnate, 7 incassate). Per il Arezzo pesa l’avvio interno in affanno, mentre la Cremonese cerca continuità e punti pesanti lontano da casa.

Le ultime partite giocate

Arrivano due squadre dagli equilibri diversi: il Arezzo alterna colpi esterni importanti a scivoloni pesanti in casa, la Cremonese ha frenato dopo il ko iniziale, trovando solidità e pareggi nelle ultime uscite. Ritmi e gestione dell’inerzia nei finali potrebbero indirizzare un confronto che promette tensione agonistica.

Arezzo ok ko ko ok ko
Cremonese ko ko ok x x

Nelle ultime 5 di campionato il Arezzo ha raccolto 6 punti; la Cremonese ne ha fatti 5. Dettaglio risultati:

  • Arezzo

Avellino-Arezzo 1-2; Arezzo-Palermo 2-3; Verona-Arezzo 5-0; Empoli-Arezzo 0-1; Arezzo-Südtirol 1-4

  • Cremonese

Empoli-Cremonese 1-0; Cremonese-Modena 0-3; Cremonese-Calcio Padova 3-1; Cesena-Cremonese 2-2; Cremonese-Virtus Entella 0-0

L’arbitro di Arezzo-Cremonese

Dirige Andrea Zanotti, con assistenti Chiavaroli e Djurdjevic, IV ufficiale Dini. Al VAR Baroni e AVAR Del Giovane (postazione on site allo Stadio Città di Arezzo). Nella stagione 2026/27 Zanotti ha arbitrato 1 gara: 7 ammonizioni, 0 espulsioni, 0 rigori, 23 falli fischiati e 1 offside. Match che si preannuncia intenso anche sotto il profilo disciplinare.

  • Arbitro: ZANOTTI
  • Assistenti: CHIAVAROLI – DJURDJEVIC
  • IV: DINI
  • VAR: BARONI
  • AVAR: DEL GIOVANE

Informazioni interessanti sul match

Precedenti dal sapore di trappola per entrambe: storicamente ad Arezzo le gare con la Cremonese hanno spesso prodotto pareggi e punteggi bassi, segno di equilibrio e marcature strette. I toscani arrivano da un avvio casalingo complicato e sono chiamati a invertire la rotta davanti al proprio pubblico, evitando cali nell’ultima mezz’ora, fin qui il loro tallone d’Achille. I grigiorossi, dopo un inizio in salita, hanno raddrizzato la rotta con una serie utile che racconta di solidità ritrovata: pochi gol concessi nei finali e miglior gestione del possesso. Nel duello tra uomini copertina, occhio a Leonardo Mancuso, bomber di lungo corso in B, e a Federico Bonazzoli, protagonista nelle ultime giornate. Con due squadre che segnano poco ma arrivano al tiro con discreta precisione, la differenza potrebbe farla una palla inattiva, un episodio o la qualità dei singoli negli ultimi 20 metri. Atmosfera da partita tesa: punti pesanti in palio per dare una sterzata alla classifica e indirizzare l’autunno.

  • Dopo 11 incroci in B senza vittorie (7 pareggi, 4 ko), il Arezzo ha battuto la Cremonese 1-0 nel febbraio 2006; da allora i grigiorossi hanno spesso avuto la meglio nei successivi duelli di C.
  • Ad Arezzo, in Serie B, tutte le sfide tra Arezzo e Cremonese sono finite in parità: sei pareggi con appena tre reti a testa, tradizione da gara bloccata.
  • Per la prima volta nella sua storia cadetta il Arezzo ha perso entrambe le prime due in casa: contro Palermo e Südtirol. Attenzione al possibile terzo scivolone interno di fila.
  • La Cremonese ha cambiato marcia: dopo il doppio ko iniziale, è imbattuta da tre (1V, 2N) e cerca la terza X consecutiva dopo i pari con Cesena ed Entella.
  • Contrasto netto nei finali: il Arezzo ha incassato più gol nell’ultima mezz’ora (6 su 13), la Cremonese non ha ancora subito reti in quel segmento.
  • Con il gol all’ultimo turno, Leonardo Mancuso è salito a 70 reti su azione in B: nessuno ha fatto meglio dal 2017/18. Ha già colpito quattro volte la Cremonese in carriera nel torneo.
  • Federico Bonazzoli è in striscia: quattro partecipazioni-gol (2 reti, 2 assist) nelle ultime tre gare di campionato, numeri da protagonista.

Le statistiche stagionali di Arezzo e Cremonese

Più palla e più precisione al tiro per la Cremonese (possesso 58,3%, tiri nello specchio 50%) rispetto al Arezzo (42,2% e 32,6%), ma i grigiorossi segnano quanto i toscani in termini di produzione totale: 42 tiri Cremonese vs 43 Arezzo. Difensivamente, il Arezzo ha subito di più (13 gol, 64 tiri concessi) contro i 7 gol e 56 conclusioni al passivo dei grigiorossi. Pressione più alta ospite (PPDA 11,3 vs 14,1) e parità nei clean sheet (1-1). Disciplina in equilibrio: 7 gialli per parte.

Singoli: nel Arezzo guida i gol Pietro Cianci (2) davanti a Leonardo Mancuso, Artur Ionita e Camillo Tavernelli (1). Miglior assistman a quota 1: Samuele Righetti, Cianci, Tavernelli, Alessandro Arena. Più ammonizioni: Ionita (2); un rosso per Julián Illanes. Tra i pali, clean sheet per Alessandro Nunziante (1). Nella Cremonese il faro è Federico Bonazzoli (3 gol), con supporto di Michele Collocolo e Adin Licina (1). Assist a 1 per Bonazzoli, Tommaso Berti, Sebastiano Luperto, Jari Vandeputte e Licina. Più gialli: Bonazzoli (2). Clean sheet per Federico Agazzi (1).

Arezzo Cremonese
Partite giocate 5 5
Vittorie 2 1
Pareggi 0 2
Sconfitte 3 2
Gol fatti 6 5
Gol subiti 13 7
Media gol subiti a partita 2,6 1,4
Possesso palla (%) 42,2 58,3
Tiri nello specchio 14 21
% tiri in porta 32,6 50,0
Clean sheet 1 1
Cartellini gialli 7 7
Cartellini rossi 1 0
Capocannoniere Pietro Cianci 2 Federico Bonazzoli 3
Top assist Righetti, Cianci, Tavernelli, Arena 1 Bonazzoli, Berti, Luperto, Vandeputte, Licina 1
Portiere con più clean sheet Nunziante 1 Agazzi 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Arezzo-Cremonese?

Arezzo-Cremonese si gioca sabato 10 ottobre 2026 alle ore 19:30.

Dove si gioca Arezzo-Cremonese?

La partita si disputa allo Stadio Città di Arezzo, ad Arezzo.

Chi è l’arbitro di Arezzo-Cremonese?

L’arbitro è Andrea Zanotti, assistenti Chiavaroli e Djurdjevic, IV Dini, VAR Baroni e AVAR Del Giovane.

Arezzo-Cremonese 10 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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