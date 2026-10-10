Arezzo-Cremonese 10 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 6a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Arezzo-Cremonese

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Arezzo–Cremonese è la sfida della 6a giornata della Serie B 2026-27: si gioca sabato 10 ottobre 2026 alle 19:30 allo stadio Città di Arezzo, ad Arezzo. Incrocio da zona calda: i toscani sono 13° con 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte; 6 gol fatti, 13 subiti), i grigiorossi 15° a quota 5 (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte; 5 reti segnate, 7 incassate). Per il Arezzo pesa l’avvio interno in affanno, mentre la Cremonese cerca continuità e punti pesanti lontano da casa.

Le ultime partite giocate

Arrivano due squadre dagli equilibri diversi: il Arezzo alterna colpi esterni importanti a scivoloni pesanti in casa, la Cremonese ha frenato dopo il ko iniziale, trovando solidità e pareggi nelle ultime uscite. Ritmi e gestione dell’inerzia nei finali potrebbero indirizzare un confronto che promette tensione agonistica.

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Arezzo ok ko ko ok ko Cremonese ko ko ok x x

Nelle ultime 5 di campionato il Arezzo ha raccolto 6 punti; la Cremonese ne ha fatti 5. Dettaglio risultati:

Arezzo

Avellino-Arezzo 1-2; Arezzo-Palermo 2-3; Verona-Arezzo 5-0; Empoli-Arezzo 0-1; Arezzo-Südtirol 1-4

Cremonese

Empoli-Cremonese 1-0; Cremonese-Modena 0-3; Cremonese-Calcio Padova 3-1; Cesena-Cremonese 2-2; Cremonese-Virtus Entella 0-0

L’arbitro di Arezzo-Cremonese

Dirige Andrea Zanotti, con assistenti Chiavaroli e Djurdjevic, IV ufficiale Dini. Al VAR Baroni e AVAR Del Giovane (postazione on site allo Stadio Città di Arezzo). Nella stagione 2026/27 Zanotti ha arbitrato 1 gara: 7 ammonizioni, 0 espulsioni, 0 rigori, 23 falli fischiati e 1 offside. Match che si preannuncia intenso anche sotto il profilo disciplinare.

Arbitro: ZANOTTI

ZANOTTI Assistenti: CHIAVAROLI – DJURDJEVIC

CHIAVAROLI – DJURDJEVIC IV: DINI

DINI VAR: BARONI

BARONI AVAR: DEL GIOVANE

Informazioni interessanti sul match

Precedenti dal sapore di trappola per entrambe: storicamente ad Arezzo le gare con la Cremonese hanno spesso prodotto pareggi e punteggi bassi, segno di equilibrio e marcature strette. I toscani arrivano da un avvio casalingo complicato e sono chiamati a invertire la rotta davanti al proprio pubblico, evitando cali nell’ultima mezz’ora, fin qui il loro tallone d’Achille. I grigiorossi, dopo un inizio in salita, hanno raddrizzato la rotta con una serie utile che racconta di solidità ritrovata: pochi gol concessi nei finali e miglior gestione del possesso. Nel duello tra uomini copertina, occhio a Leonardo Mancuso, bomber di lungo corso in B, e a Federico Bonazzoli, protagonista nelle ultime giornate. Con due squadre che segnano poco ma arrivano al tiro con discreta precisione, la differenza potrebbe farla una palla inattiva, un episodio o la qualità dei singoli negli ultimi 20 metri. Atmosfera da partita tesa: punti pesanti in palio per dare una sterzata alla classifica e indirizzare l’autunno.

Dopo 11 incroci in B senza vittorie (7 pareggi, 4 ko), il Arezzo ha battuto la Cremonese 1-0 nel febbraio 2006; da allora i grigiorossi hanno spesso avuto la meglio nei successivi duelli di C.

ha battuto la 1-0 nel febbraio 2006; da allora i grigiorossi hanno spesso avuto la meglio nei successivi duelli di C. Ad Arezzo, in Serie B, tutte le sfide tra Arezzo e Cremonese sono finite in parità: sei pareggi con appena tre reti a testa, tradizione da gara bloccata.

e sono finite in parità: sei pareggi con appena tre reti a testa, tradizione da gara bloccata. Per la prima volta nella sua storia cadetta il Arezzo ha perso entrambe le prime due in casa: contro Palermo e Südtirol . Attenzione al possibile terzo scivolone interno di fila.

ha perso entrambe le prime due in casa: contro e . Attenzione al possibile terzo scivolone interno di fila. La Cremonese ha cambiato marcia: dopo il doppio ko iniziale, è imbattuta da tre (1V, 2N) e cerca la terza X consecutiva dopo i pari con Cesena ed Entella .

ha cambiato marcia: dopo il doppio ko iniziale, è imbattuta da tre (1V, 2N) e cerca la terza X consecutiva dopo i pari con ed . Contrasto netto nei finali: il Arezzo ha incassato più gol nell’ultima mezz’ora (6 su 13), la Cremonese non ha ancora subito reti in quel segmento.

ha incassato più gol nell’ultima mezz’ora (6 su 13), la non ha ancora subito reti in quel segmento. Con il gol all’ultimo turno, Leonardo Mancuso è salito a 70 reti su azione in B: nessuno ha fatto meglio dal 2017/18. Ha già colpito quattro volte la Cremonese in carriera nel torneo.

è salito a 70 reti su azione in B: nessuno ha fatto meglio dal 2017/18. Ha già colpito quattro volte la in carriera nel torneo. Federico Bonazzoli è in striscia: quattro partecipazioni-gol (2 reti, 2 assist) nelle ultime tre gare di campionato, numeri da protagonista.

Le statistiche stagionali di Arezzo e Cremonese

Più palla e più precisione al tiro per la Cremonese (possesso 58,3%, tiri nello specchio 50%) rispetto al Arezzo (42,2% e 32,6%), ma i grigiorossi segnano quanto i toscani in termini di produzione totale: 42 tiri Cremonese vs 43 Arezzo. Difensivamente, il Arezzo ha subito di più (13 gol, 64 tiri concessi) contro i 7 gol e 56 conclusioni al passivo dei grigiorossi. Pressione più alta ospite (PPDA 11,3 vs 14,1) e parità nei clean sheet (1-1). Disciplina in equilibrio: 7 gialli per parte.

Singoli: nel Arezzo guida i gol Pietro Cianci (2) davanti a Leonardo Mancuso, Artur Ionita e Camillo Tavernelli (1). Miglior assistman a quota 1: Samuele Righetti, Cianci, Tavernelli, Alessandro Arena. Più ammonizioni: Ionita (2); un rosso per Julián Illanes. Tra i pali, clean sheet per Alessandro Nunziante (1). Nella Cremonese il faro è Federico Bonazzoli (3 gol), con supporto di Michele Collocolo e Adin Licina (1). Assist a 1 per Bonazzoli, Tommaso Berti, Sebastiano Luperto, Jari Vandeputte e Licina. Più gialli: Bonazzoli (2). Clean sheet per Federico Agazzi (1).

Arezzo Cremonese Partite giocate 5 5 Vittorie 2 1 Pareggi 0 2 Sconfitte 3 2 Gol fatti 6 5 Gol subiti 13 7 Media gol subiti a partita 2,6 1,4 Possesso palla (%) 42,2 58,3 Tiri nello specchio 14 21 % tiri in porta 32,6 50,0 Clean sheet 1 1 Cartellini gialli 7 7 Cartellini rossi 1 0 Capocannoniere Pietro Cianci 2 Federico Bonazzoli 3 Top assist Righetti, Cianci, Tavernelli, Arena 1 Bonazzoli, Berti, Luperto, Vandeputte, Licina 1 Portiere con più clean sheet Nunziante 1 Agazzi 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Arezzo-Cremonese? Arezzo-Cremonese si gioca sabato 10 ottobre 2026 alle ore 19:30. Dove si gioca Arezzo-Cremonese? La partita si disputa allo Stadio Città di Arezzo, ad Arezzo. Chi è l’arbitro di Arezzo-Cremonese? L’arbitro è Andrea Zanotti, assistenti Chiavaroli e Djurdjevic, IV Dini, VAR Baroni e AVAR Del Giovane.