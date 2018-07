Arezzo, è arrivato Tassi

Con un comunicato ufficiale, l'Arezzo comunica l'acquisto di Lorenzo Tassi, centrocampista classe 1995 prelevato dal vivaio dell'Inter.

L'ex nerazzurro è arrivato ad Arezzo con la formula del prestito biennal e raggiungerà i compagni al ritiro di bagno di Romagna.

Il giovane bresciano ha collezionato quindici presenze in Nazionale tra Under 16, Under 17 e Under 18, segnando due reti.

SPORTAL.IT | 20-07-2018 12:25