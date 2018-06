Arezzo felice: "Documentazione depositata"

Attraverso un comunicato la Società Sportiva Arezzo ha reso noto di avere depositato tutta la documentazione per l’iscrizione alla prossima stagione sportiva 2018/2019 presso la sede di Firenze della Lega Pro.

"Il presidente Giorgio La Cava intende ringraziare la Banca Popolare di Cortona. L’istituto di credito ha dato il via alla polizza fideiussoria. Gli fa eco il vice presidente Massimo Anselmi che si dice molto soddisfatto nell’aver concluso l’iter per iscrivere l’Arezzo al prossimo campionato di serie C. Adesso si attende l’ufficialità da parte della Lega Pro che arriverà nei prossimi giorni" si legge nella nota del sodalizio toscano.

