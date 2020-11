Arezzo, focolaio Covid-19: 14 positivi

Scoppia un caso di Covid-19 molto preoccupante all’interno dell’Arezzo. La squadra toscana ha infatti comunicato oggi di avere in totale 18 persone positive al virus, di cui 14 calciatori della prima squadra. Una situazione insostenibile per andare avanti.​ “La S.S. Arezzo comunica che, alla fine dei cicli di tamponi effettuati nei giorni scorsi e nella giornata odierna su tutto il gruppo squadra, sono risultati positivi al Covid-19 quattordici componenti della Prima Squadra e quattro componenti dello staff tecnico. Come da protocollo, tutti i tesserati risultati positivi sono stati messi tempestivamente in isolamento domiciliare”.

La Lega ha infatti annunciato attraverso un comunicato il rinvio della partita contro il Mantova, inizialmente in programma per domenica prossima. “Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Arezzo, ai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”, la Lega dispone che la gara Mantova- Arezzo, in programma domenica 8 novembre 2020, Stadio Comunale “Danilo Martelli”, Mantova, venga rinviata a data da destinarsi”.

OMNISPORT | 05-11-2020 15:40