Arezzo-Palermo 30 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 2a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Arezzo-Palermo

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Arezzo–Palermo accende la 2a giornata di Serie B 2026-27: si gioca al Città di Arezzo domenica 30 agosto 2026 alle ore 19.00. Sfida d’alta quota tra due squadre partite col piede giusto. Cornice calda e ambizioni in vetrina: i toscani vogliono confermarsi, i rosanero cercano continuità.

Le ultime partite giocate

Entrambe arrivano da un debutto vincente: l’Arezzo ha espugnato il campo dell’Avellino 2-1 mostrando carattere e rimonta, mentre il Palermo ha regolato in casa la Juve Stabia 1-0 con solidità difensiva e spunti di qualità negli ultimi metri. Campione ridotto ma segnali chiari: toscani verticali e concreti, rosanero ordinati e con buone letture senza palla.

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Nell’unica gara di campionato disputata finora: Arezzo 3 punti, Palermo 3 punti. Dettaglio risultati:

Arezzo: Avellino–Arezzo 1-2

Palermo: Palermo–Juve Stabia 1-0

L’arbitro di Arezzo-Palermo

Arezzo–Palermo si gioca allo stadio Città di Arezzo; dirige il signor Marinelli. Postazione VAR on site allo stadio con supporto completo della squadra arbitrale. In attesa di dati ufficiali aggiornati sulla stagione in corso, spicca una designazione di esperienza per un match che promette intensità e duelli a centrocampo.

Arbitro: MARINELLI

Assistenti: GALIMBERTI – ZANELLATI

– IV ufficiale: DI LORETO

VAR: MASSIMI

AVAR: GALIPÒ

Statistiche interessanti

Una sfida che profuma di storia: Arezzo e Palermo tornano a incrociarsi in Serie B dopo oltre quarant’anni. Il precedente più recente in cadetteria al Città di Arezzo è datato 18 maggio 1986, quando i toscani passarono 1-0. In totale sono 16 gli incroci in B: equilibrio sostanziale con sei successi amaranto, quattro rosanero e sei pareggi. L’Arezzo ha costruito in casa una roccaforte: imbattuto negli ultimi sette confronti interni con i siciliani in B. Entrambe hanno iniziato il campionato con il piede giusto: i toscani sognano un raro 2 su 2 di avvio (riuscito solo nel 1984/85 e nel 2004/05), i rosanero inseguono un bis iniziale che in cadetteria manca dal 1964/65. Occhio ai dettagli tattici: l’Arezzo è stato tra le poche squadre a subire gol dopo un recupero alto avversario nella 1ª giornata, mentre il Palermo ha recuperato diversi palloni in pressione senza però trasformarli in tiri. I rosanero alternano attacchi manovrati e diretti con efficacia, e possono contare sulla fantasia di Dennis Johnsen e sulla fisicità di Joel Pohjanpalo. Dall’altra parte, fari su Alberto Cerri, a un passo dalle 50 reti in B, già a segno in carriera contro i siciliani quando vestiva il Como. Ingredienti da big match: tradizione, forma e potenziale offensivo.

Primo Arezzo-Palermo in B dopo oltre 40 anni: ultimo precedente cadetto il 18/5/1986, 1-0 amaranto.

Bilancio in B su 16 sfide: Arezzo 6 vittorie, Palermo 4, pareggi 6.

6 vittorie, 4, pareggi 6. Arezzo imbattuto in casa contro il Palermo negli ultimi 7 incroci di B (3V, 4N).

imbattuto in casa contro il negli ultimi 7 incroci di B (3V, 4N). Con un successo, Arezzo partirebbe 2 su 2 in B per la terza volta nella sua storia (dopo 1984/85 e 2004/05).

partirebbe 2 su 2 in B per la terza volta nella sua storia (dopo 1984/85 e 2004/05). Anche il Palermo può iniziare con 2 vittorie: gli únici precedenti in B nel 1955/56 e 1964/65.

può iniziare con 2 vittorie: gli únici precedenti in B nel 1955/56 e 1964/65. Rosanero reduci da ko nell’ultima trasferta della scorsa B: raramente due sconfitte esterne di fila nell’ultimo biennio.

1ª giornata: Arezzo tra le poche a subire dopo recupero alto rivale; Palermo tanti recuperi offensivi ma zero tiri da quelle situazioni.

tra le poche a subire dopo recupero alto rivale; tanti recuperi offensivi ma zero tiri da quelle situazioni. Palermo tra le squadre più complete: combina attacchi manovrati (10+ passaggi) e diretti con sbocchi al tiro.

tra le squadre più complete: combina attacchi manovrati (10+ passaggi) e diretti con sbocchi al tiro. Alberto Cerri (Arezzo) a quota 49 in B: vicino a un traguardo simbolico, ha già punito i rosanero in passato.

(Arezzo) a quota 49 in B: vicino a un traguardo simbolico, ha già punito i rosanero in passato. Dennis Johnsen già in gol e Joel Pohjanpalo in assist: coppia chiave per il Palermo nelle ultime cinque stagioni.

Le statistiche stagionali di Arezzo e Palermo

Numeri a confronto dopo la 1ª giornata: possesso medio Palermo 46,4% contro 40,3% dell’Arezzo. Più tiri totali i rosanero (11 vs 10) e più conclusioni nello specchio (5 vs 3). L’Arezzo ha colpito con efficacia (conversione 20,0%) e ha già segnato 2 reti; il Palermo ha costruito una solida base difensiva (1 clean sheet) e un’elevata riuscita nei contrasti (tackle success 81,25%). Precisione di passaggio simile: 81,1% per i toscani, 82,6% per i siciliani.

Giocatori: per l’Arezzo marcatori Artur Ionita e Pietro Cianci (1 gol a testa), assist di Samuele Righetti (1). Per il Palermo ha segnato Dennis Johnsen (1) su servizio di Joel Pohjanpalo (1 assist). Ammoniti: Arezzo con Gennaro Iaccarino e Mattia Sala (1 a testa); Palermo con Tommaso Augello, Tommaso Cassandro, Jacopo Segre e Emmanuel Gyasi (1 a testa). Nessun rosso finora. Tra i portieri, Mattia Fortin ha già un clean sheet per il Palermo, mentre Alessandro Nunziante (Arezzo) ha effettuato parate decisive ma ha subito 1 rete.

Arezzo Palermo Partite giocate 1 1 Vittorie 1 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 0 0 Gol fatti 2 1 Gol subiti 1 0 Clean sheet 0 1 Possesso palla % 40,3 46,4 Tiri totali 10 11 Tiri nello specchio 3 5 Precisione passaggi % 81,1 82,6 Ammonizioni 2 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Arezzo-Palermo e a che ora? Domenica 30 agosto 2026 alle ore 19:00. Dove si gioca Arezzo-Palermo? Allo stadio Città di Arezzo, ad Arezzo. Chi è l’arbitro di Arezzo-Palermo? Il direttore di gara è Marinelli, assistenti Galimberti e Zanellati; IV Di Loreto; VAR Massimi; AVAR Galipò.