Arezzo–Südtirol 20 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 5a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Arezzo-Südtirol

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Arezzo–Südtirol accende la 5a giornata della Serie B 2026-27: si gioca domenica 20 settembre 2026 alle 15:00 allo Stadio Città di Arezzo. Toscani a metà classifica: 11° posto con 6 punti in 4 gare (2 vittorie, 2 sconfitte; 5 gol fatti, 9 subiti). Gli altoatesini sono in zona podio: 3° posto con 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi; 5 gol segnati, 2 incassati). Una sfida da alta quota per il Südtirol e test di solidità per l’Arezzo, tra difesa di ferro ospite e ripartenze amaranto.

Le ultime partite giocate

L’Arezzo alterna acuti esterni e scivoloni, con tutti i punti raccolti in trasferta. Il Südtirol procede imbattuto, pragmatico e corto: segna il giusto e subisce pochissimo. Ecco l’andamento recente a colpo d’occhio, poi il dettaglio dei risultati.

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Arezzo ok ko ko ok Südtirol ok x ok x

Nei 4 turni più recenti: Arezzo 6 punti, Südtirol 8 punti. Dettaglio incontri:

Arezzo

Avellino-Arezzo 1-2; Arezzo-Palermo 2-3; Verona-Arezzo 5-0; Empoli-Arezzo 0-1

Südtirol

Südtirol-Virtus Entella 1-0; Benevento-Südtirol 1-1; Südtirol-Catanzaro 2-0; Südtirol-Modena 1-1

L’arbitro di Arezzo-Südtirol

Dirige Marco Di Loreto. Assistenti: Rinaldi e Boato; IV ufficiale: Zoppi. Al VAR Prontera, AVAR Paganessi (postazione on site allo Stadio Città di Arezzo). In questa stagione di Serie B, Di Loreto ha arbitrato 2 gare: 59 falli fischiati, 10 cartellini gialli, nessun rosso e nessun rigore; media di 5 ammonizioni a partita.

Arbitro: DI LORETO

Assistenti: RINALDI – BOATO

– IV: ZOPPI

VAR: PRONTERA

AVAR: PAGANESSI

Informazioni interessanti

Debutto in cadetteria fra Arezzo e Südtirol, ma i precedenti in Serie C raccontano un dominio altoatesino: quattro vittorie su quattro e un totale di 12-4 nel computo reti. Oggi, però, lo scenario è diverso: l’Arezzo ha costruito il suo bottino lontano da casa, segno di una squadra verticale e letale in campo aperto, mentre il Südtirol è ripartito dalla sua proverbiale organizzazione difensiva, miglior retroguardia del torneo con appena due gol subiti. L’analisi dei dati dice che gli amaranto tengono meno palla e cercano la giocata diretta, gli altoatesini amministrano meglio il possesso e finalizzano con percentuali più alte. Occhio ai portieri: Plizzari è in forma smagliante, Nunziante dovrà salire di giri. E in mezzo al campo l’equilibrio passa dai contrasti di Tronchin e dalle corse di Ionita. Una partita a incastri: difesa granitica ospite contro le ripartenze amaranto, con episodi e palle inattive potenzialmente decisivi.

Prima in B: è il primo incrocio in Serie B tra Arezzo e Südtirol (in C, 4 successi su 4 per gli altoatesini, 12-4 il totale reti).

e (in C, 4 successi su 4 per gli altoatesini, 12-4 il totale reti). Trend contro le neopromosse: nelle ultime tre stagioni, il Südtirol ha vinto solo 2 delle 17 gare con squadre salite dalla C; successi arrivati però in casa.

ha vinto solo 2 delle 17 gare con squadre salite dalla C; successi arrivati però in casa. Punti amaranto in viaggio: tutti i 6 punti dell’ Arezzo sono arrivati fuori casa (2-1 ad Avellino e 1-0 a Empoli).

sono arrivati fuori casa (2-1 ad Avellino e 1-0 a Empoli). Muro biancorosso: il Südtirol è la difesa meno battuta del campionato (2 gol incassati finora).

è la difesa meno battuta del campionato (2 gol incassati finora). Fattore possesso: l’ Arezzo è tra le squadre con meno sequenze da 10+ passaggi; il Südtirol rientra invece nella top-10 di questa voce.

è tra le squadre con meno sequenze da 10+ passaggi; il rientra invece nella top-10 di questa voce. Occhio alle palle perse: Righetti è tra i più “sollecitati” in gestione, mentre Tronchin guida l’aggressione palla degli altoatesini.

è tra i più “sollecitati” in gestione, mentre guida l’aggressione palla degli altoatesini. Portieri protagonisti: Plizzari brilla per percentuale di parate (88%), servirà una prova in crescita di Nunziante tra i pali amaranto.

Le statistiche stagionali di Arezzo e Südtirol

Nelle prime 4 giornate il Südtirol primeggia per solidità (2 clean sheet) e qualità di finalizzazione: 45,8% di tiri nello specchio e 20,8% di conversione. L’Arezzo produce 36 tiri ma inquadra meno (30,6%) e concede di più (54 conclusioni subite). Il possesso palla sorride agli altoatesini (48,5% vs 42,4%), così come l’accuratezza di passaggio (84,8% vs 81,6%). Amaranto più aggressivi nel pressing (PPDA 12,8 vs 16,4) e più forti nel gioco aereo (57 duelli aerei vinti contro 34).

Focus giocatori: per l’Arezzo il capocannoniere è Pietro Cianci (2 gol), con Camillo Tavernelli e Artur Ionita a supporto (1 assist e 1 gol). Nel Südtirol guida Silvio Merkaj (2 gol) con diversi compagni a quota 1 assist (Molina, Rispoli, Vasic, tra gli altri). Disciplina: rosso per Illanes (Arezzo) e Stabile (Südtirol); tra gli ammoniti spicca Merkaj (2 gialli). Tra i pali: Nunziante 1 clean sheet, Plizzari 2.

Arezzo Südtirol Partite giocate 4 4 Vittorie 2 2 Pareggi 0 2 Sconfitte 2 0 Gol fatti 5 5 Gol subiti 9 2 Possesso palla (%) 42,4 48,5 Precisione tiri (%) 30,6 45,8 Conversione gol (%) 13,9 20,8 Precisione passaggi (%) 81,6 84,8 PPDA (pressione, più basso = più aggressivo) 12,8 16,4 Clean sheet 1 2 Tiri totali 36 24 Tiri concessi 54 69 Cartellini gialli (squadra) 5 8 Cartellini rossi (squadra) 1 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Arezzo–Südtirol e a che ora? Domenica 20 settembre 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Arezzo–Südtirol? Allo Stadio Città di Arezzo, ad Arezzo. Chi è l’arbitro di Arezzo–Südtirol? L’arbitro è Marco Di Loreto; assistenti Rinaldi e Boato; IV Zoppi; VAR Prontera; AVAR Paganessi.