L'ex difensore, seconda voce in telecronaca da Miami, impazzisce al gol della Pulce e si scatena in iperboli, per il popolo del web ha sempre un entusiasmo eccessivo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Finora l’aveva vista solamente in tv, con la consueta partecipazione ma senza microfoni: solo qualche storia su Instagram a testimoniare la sua fede immutata in Messi e nell’Albiceleste, ma questa notte Lele Adani ha potuto commentare per la prima volta in questi Mondiali, in diretta su Rai1, la “sua” Argentina. L’ex difensore è stata la seconda voce (teorica perché con i suoi decibel ha sempre sovrastato quella del telecronista Rimedio) nel match dei sedicesimi con il Capo Verde. Quasi 130 minuti in apnea prima di poter esplodere di gioia per la qualificazione della nazionale di Scaloni e come sempre accade il suo commento è diventato virale sui social.

L’anteprima con Denis

Prima della gara Adani aveva diffuso sul web un video assieme a German Denis, altro collaboratore della Rai in questi Mondiali, esternando la sua emozione per essere finalmente chiamato a commentare l’Argentina e Messi: “Lo commento per la prima volta, le altre volte l’ho visto davanti alla tv, non mi contenevo“. Poi in partita è esploso al gol di Messi che ha aperto le danze.

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L’esultanza di Adani al gol di Messi

Dopo la splendida rete della Pulce Adani ha iniziato a urlare: “Si è idratato Il numero 10, ecco a cosa serviva il cooling break, a idratare il numero 10 col caldo torrido della Florida, la palla passa perfettamente in profondità lo stop, un tocco nello spazio e il gol sotto la traversa, ancora lui, il più grande giocatore che il calcio ci ha dato in dono, in vantaggio la Selecciòn, i campioni del mondo rompono l’equilibrio”. Ci ha pensato Rimedio a calmarlo, dicendo: “e visto che ogni altra parola sarebbe superflua, ci godiamo il replay in silenzio”.

Per i tifosi la telecronaca di Adani è eccessiva

Fioccano i commenti sul web: “Ormai si è creato il personaggio e ci marcia su perché si vede che il personaggio a livello economico lo ripaga molto sennò non faceva l’ imbecille in questo modo” e poi: “Per questo ti fanno scendere Messi dal cuore… gramde stop, grande goal… ma il lancio preciso da 30-40 metri che fa Lisandro Martinez… e che viene appena commentato, invece?? Invertiamo i giocatori, e vediamo se commentano più lo stop o il lancio” e anche: “Nemmeno Rimedio lo sopporta secondo me infatti dopo gli ha detto godiamoci gol in silenzio! Urla con quella voce fastidiosa!”, oppure: “Godiamoci il replay in silenzio, a mali estremi estremi Rimedio”.

C’è chi osserva: “Io voglio guardare la partita, non ascoltare un esaltato” e poi: “Adani non sta cambiando, sviluppando, implementando il lavoro del Telecronista. Lo sta distruggendo, lo sta depauperando di professionalità. Non è ardore il suo, povera Raisport” e anche: “Adani fatti una camomilla, sei ridicolo!”, oppure: “Adani non ha un minimo equilibrio sull’analisi della partita . Giudizio che cambia rapidamente in base all’esito della partita” e ancora: “Non solo calcio. Sa di storia, filosofia, letteratura, biologia, musica, ortografia, ortopedia, aeronautica, elettronica. Sa tutto e parla di tutto.Intollerabile”.

Il web è scatenato dopo Argentina-Capo Verde: “Quando scade il contratto di Adani con la Rai?” e poi: “Esiste qualcosa di più patetico, ridicolo, stupido di Adani che dice “madre mia” cercando di sembrare argentino?” e poi: “C’era un motivo per cui Adani non era ancora stato assegnato all’Argentina...”, ma anche: “Non capisco chi critica Adani. È l’unico che trasmette emozioni in un calcio avaro di spettacolo. Vado controcorrente: menomale che esistono le sue telecronache. Il Mondiale non sarebbe lo stesso” e infine: “Se si giocasse Italia-Argentina Adani sicuramente tiferebbe Argentina”.