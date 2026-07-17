Adani, la telecronaca di Inghilterra-Argentina diventa virale in Sud America: Ginobili esaltato. La Rai non cambia idea

Criticato in Italia, amato in Argentina: il video della telecronaca Rai di Daniele Adani e Alberto Rimedio arriva anche in Sud America e trova un fan speciale nel leggendario Manu Ginobili

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

I Mondiali sono un evento globale da sempre ma con l’avvento dei social media lo sono anche di più. L’ultima testimonianza di questo cambiamento è rappresentato dalla controversa e discussa telecronaca di Inghilterra-Argentina con Lele Adani che sbarca in Sud America e riesce a conquistare una leggenda come Manu Ginobili.

Le parole di Adani alla Rai

Adani è incontenibile in telecronaca: “Non è mai finita con l’Argentina, non è mai finita con la Seleccion, il cuore dei campioni del mondo. Enzo raccoglie da Lionel. Einstein diceva che le coincidenza sono il modo in cui Dio sceglie di rimanere anonimo ma non lo puoi fare con Dios. Maradona 40 anni dopo orienta questa partita e non la fa finire perché l’epica deve continuare”, dice dopo la rete del pareggio di Enzo Fernandez.

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Il gol di Lautaro fa salire ancora di più i decibel: “Non ci credo, non ci credo. Il 68esimo assist di Messi con la Nazionale argentina doveva pensarci lui: la routine dello straordinario. Riporta Maradona qui 40 anni dopo. A 39 anni la mette di destro, solo da spingere per il Toro di Bahia Blanca. E’ infinito il cuore dell’Argentina, è infinito il cuore di Lionel Messi”.

Adani, la telecronaca è virale in Argentina

Se le gesta di Daniele Adani hanno ricevuto molte critiche in Italia, le cose sono decisamente diverse dall’altra parte dell’emisfero. In Argentina le parole dell’ex difensore sono diventate virali volando via in un passaparola sui social che rendono ora il commentatore Rai un vero fenomeno globale. Emozioni che ha condiviso anche una leggenda dello sport argentino come Manu Ginobili che ha ripostato uno dei tanti video della telecronaca Rai che da ieri girano sui social: “Grazie Italia, racconto bellissimo”, ha scritto l’ex giocatore dei San Antonio Spurs e della Virtus Bologna.

Un commento che non è passato inosservato neanche al protagonista del video Lele Adani che ha immediatamente risposto a mezzo social: “Mille grazie leggenda, è sempre un onore poter raccontare il mito”.

Lollobrigida lo difende, la Rai non cambia idea

Nonostante le critiche ricevute da Adani dopo la telecronaca della semifinale, la Rai non sembra intenzionata a cambiare la sua idea iniziale con l’ex difensore insieme ad Alberto Rimedio ai microfoni anche per l’atto conclusivo del Mondiale con la sfida tra Argentina e Spagna. E da Viale Mazzini arriva anche la difesa del direttore di Rai Sport, Marco Lollobrigida: “Adani è così. Lui è divisivo, molto emotivo. Può non piacere ma è autentico”.