Argentina, Alejandro Gomez diserta il Messi-day al Monumental: la decisione del Papu

L'ex Atalanta a 38 anni ha rescisso il contratto col Padova e ha firmato con il Forte Virtus, nella seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non era stato convocato da Scaloni, dai cui radar era uscito da un po’, ma come tutti i campioni del Mondo di Qatar 2022 anche Alejandro Gomez era stato invitato al Monumental di Buenos Aures per la partita di addio alla Nazionale di Messi, fissata per il 6 ottobre contro il Benin, A quasi quattro anni dal culmine della sua carriera, il Papu intraprende un’altra strada inaspettata . A 38 ann ha rescisso il contratto con il Padova, squadra di Serie B italiana, e proseguirà la sua carriera con il Forte Virtus, nella seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti.

Gomez ha rescisso col Padova

Questo cambio di rotta arriva mentre i suoi ex compagni di squadra si riuniscono attorno a Lionel Messi: il centrocampista non sarà presente alla partita d’addio del capitano, in programma il 6 ottobre al Monumental Stadium. Gómez è già negli Emirati Arabi Uniti e oggi svolgerà il suo primo allenamento con la nuova squadra. Per finalizzare il trasferimento, ha accettato la risoluzione anticipata del suo contratto con il Padova, che scadeva a giugno 2027, e ha rinunciato a tre mesi di stipendio per diventare svincolato. Il suo contratto con la Forte Virtus avrà la stessa durata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il patron del Forte Virtus è l’ex presidente del Verona

Forte Virtus ha sede a Mirdif, un quartiere di Dubai, ed è di proprietà di Maurizio Setti, ex presidente dell’Hellas Verona. Il mercato negli Emirati Arabi Uniti rimane aperto fino al 28 settembre, il che ha permesso di finalizzare l’arrivo dell’argentino dopo la sua partenza da Padova.

La carriera del Papu

Dopo il Mondiale Gomez ha giocato per Siviglia, Monza e Padova, è rimasto fermo per quasi due anni a causa di una squalifica per doping e ha dovuto fare i conti con problemi fisici. Allo stesso tempo, è scomparso dalle rose di Lionel Scaloni senza che venisse mai fornita alcuna spiegazione per la sua assenza dalla squadra campione del mondo. La sua ultima apparizione risale alla partita contro l’Australia agli ottavi di finale del Mondiale. La sua esperienza nelle serie inferiori italiane era iniziata come un tentativo di rilanciare una carriera interrotta per troppo tempo. Gómez si unì al Padova nel 2025 e tornò a giocare ufficialmente il 22 novembre dello stesso anno, contro il Venezia, dopo 776 giorni di inattività . La fase finale, tuttavia, non gli offrì la continuità che cercava: disputò solo nove partite e subì ulteriori problemi alla caviglia destra, che richiesero cure e un intervento chirurgico a Pisa.

La lunga pausa iniziò nell’ottobre del 2023, quando venne rivelato un risultato positivo a un test antidoping. Il test era stato effettuato nel novembre del 2022, pochi giorni prima dei Mondiali. La sostanza rilevata era la terbutalina e il calciatore spiegò di aver ingerito per errore lo sciroppo per la tosse di suo figlio. La squalifica fu di due anni.

Il top della sua carriera all’Atalanta, dove ha disputato 252 partite, segnato 59 gol e fornito 72 assist tra il 2014 e il 2021. Nella stagione 2019/20 ha anche stabilito il record di 16 assist in una singola stagione di Serie A. Prima di allora, aveva giocato per l’Arsenal de Sarandí, il San Lorenzo, il Catania e il Metalist Kharkiv.

Nella nazionale argentina, si è guadagnato un posto di rilievo nel gruppo guidato da Scaloni. Ha partecipato alle vittorie della Copa América 2021, della Finalissima 2022 e dei Mondiali. Dopo il Qatar, quella presenza si è bruscamente interrotta .