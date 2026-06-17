Argentina-Algeria, moviola: due gol annullati in soli 8’ nel Messi-day ma Leo poteva essere espulso. La beffa per Zidane

La prova dell’arbitro Marciniak al Kansas City Stadium nel girone J analizzata ai raggi X, il fischietto polacco non ammonisce alcun giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Solo 8′ vibranti per l’arbitro Marciniak che annulla due gol in avvio prima di una partita senza sforzi. Il fischietto polacco non ha ammonito alcun giocatore nel match del girone J. Vediamo cosa è successo.

Argentina-Algeria, i casi da moviola.

Questi gli episodi dubbi della gara. Proteste sin dalle prime battute con due gol annullati in soli 8′. Al 6′ Messi, servito perfettamente dall’assist di Lautaro Martinez, batte Luca Zidane (sotto gli occhi di papà Zizou) sul primo palo. L’arbitro però annulla subito il gol per fuorigioco, con le immagini che mostrano poi come il numero 10 argentino sia effettivamente più avanti dell’ultimo difensore avversario, seppur di poco. All’8′ un fuorigioco ancor più millimetrico invalida il gol all’Algeria con Chaibi che, solo in area, aveva battuto Martinez. Poi un episodio che avrebbe potuto cambiare tutta la storia del match. Messi rischia il rosso per aver calpestato il polpaccio di Mendy con i tacchetti, ma né l’arbitro né il VAR hanno ritenuto il gesto sufficiente per intervenire. Consapevole della situazione, la stella argentina si è scusata immediatamente assicurando che la sua intenzione non era quella di far male all’avversario ma ha rischiato grosso e ha suscitato forti proteste da parte dell’Algeria.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il record di Messi

Inizia lo show della Pulce. Regolare al 17′ il suo primo gol. Al 60′ il bis della Pulce, tutto buono. Al 74′ sempre Messi si lamenta per un contatto in area. Non c’è nulla ma il n.10 albiceleste si riscatta al 76′. Grande ripartenza dell’Argentina, palla a destra per Nico Gonzalez, poi al limite per il 10, che piazza il mancino. 3-0 e tripletta per Messi che raggiunge quota 16 gol in un Mondiale. Dopo 6′ di recupero finisce 3-0.

Chi è l’arbitro Marciniak

Nato a Płock nel 1981 Simon Marciniak vanta una grande considerazione in Uefa nonostante un curriculum con errori anche clamorosi. Il polacco comincia ad arbitrare nel 2002 e riesce a raggiungere i più alti livelli nel 2009, diventando arbitro Fifa nel 2011. La partita di maggior rilevanza arbitrata da Marciniak è senza dubbio la finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022 Francia-Argentina, quando fu contestato dai francesi. In Champions League 2022/23 gli è stata affidata la finale tra gli inglesi del Manchester City e l’Inter, giocata ad Istanbul e terminata con la prima e storica vittoria del club inglese allenato dallo spagnolo Pep Guardiola.

L’arbitro non ha ammonito alcun giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Listkiewicz e Kupsik con l’americano Kawana-Waugh IV uomo, l’arbitro del match non ha estratto cartellini.