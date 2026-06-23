Da Dallas, dopo Argentina-Austria, Julian Alvarez ha lanciato un messaggio shock di calciomercato: l'addio sembra inevitabile, ma l'Atletico da muro in ogni modo

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

L’Argentina vince contro l’Austria per 2-0 nella seconda partita della fase a gironi, conquista l’accesso ai sedicesimi di finale grazie alla doppietta del solito Messi, ma alla fine il protagonista è Julian Alvarez. Il commissario tecnico Scaloni non lo ha fatto neanche partire titolare, gli ha preferito Lautaro Martinez, al fianco di Messi. L’attaccante è entrato al 64′ della partita, ma ciò che ha fatto discutere sono state le sue parole nel post partita, che ha cambiato parecchi piani del calciomercato europeo, che ancora deve entrare nel vivo in attesa della fine del Mondiale.

Alvarez, messaggio a sorpresa: “Voglio lasciare l’Atletico Madrid”

Julian Alvarez è uno dei nomi più chiacchierati del panorama europeo da mesi. Dopo aver lasciato il Manchester City, dove aveva vinto tutto, all’Atletico Madrid ha fatto due anni incredibili. Tante le voci attorno a lui, ma non aveva mai espresso così forte il suo desiderio di lasciare la squadra di Simeone. Il messaggio è arrivato nel post partita della sfida contro l’Austria ai microfoni di ESPN: “Forse non è questo il momento giusto per parlarne ma sono una persona onesta e ho già comunicato la mia intenzione alla società. Ho grande rispetto dei tifosi e del club, ma credo che sia opportuno per tutti arrivare a un trasferimento quest’estate. Non posso nascondermi, voglio realizzare il mio sogno”. Poche parole che hanno mandato in tilt gli addetti ai lavori e il sistema del calciomercato europeo. Un trasferimento del genere ha la potenza di poter innescare un domino di attaccanti veramente importante.

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Real e Barcellona in pole per Julian Alvarez

Dichiarazioni che arrivano in uno scenario già molto complesso di suo. Qualche settimana fa il Real Madrid si è visto rifiutare un’offerta per il giocatore da 150 milioni di euro, era il colpo promesso da Florentino Perez in fase di campagna elettorale per la presidenza del club, con tanto di ironia social sdegnante da parte dei Colchoneros. Stesso trattamento riservato al Barcellona poco tempo prima quando furono i blaugrana a mostrare interesse nei confronti dell’attaccante dell’Atletico Madrid. Nonostante l’offerta dei Blancos, in pole per il giocatore sembra ci sia proprio il Barcellona che, secondo le accuse dell’Atletico Madrid, avrebbe contattato il giocatore già 3 mesi fa. Ma la disponibilità economica dei blaugrana è un grandissimo limite per un’operazione del genere, dato che i Colchoneros non vogliono spostarsi dalla clausola rescissoria di 500 milioni di euro.

Alvarez, l’Atletico Madrid minaccia di portare la causa in tribunale

Proprio su questo punto, l’Atletico Madrid potrebbe portare tutto in tribunale. Il club sostiene che non si possa contattare un giocatore sotto contratto senza l’autorizzazione del club che ha la proprietà del cartellino. La reazione dell’Atletico Madrid alle parole di Alvarez non si è fatta attendere. Dal club hanno fatto sapere che “chi vuole Alvarez dovrà pagare la clausola da 500 milioni”. Cifre astronomiche di clausole rescissorie che usano i club per blindare i giocatori, una strategia molto utilizzata in Spagna. Ora la situazione sis ta facendo sempre di più uno “stallo alla messicana”, senza però i riflettori puntati, ma nelle stanze segrete dei vari club. Nel frattempo Alvarez ha un Mondiale da difendere, ma nel frattempo ha lanciato un amo per il suo futuro.