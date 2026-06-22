"Messi chi?". Leo zittisce i tifosi dell'Austria: gol record dopo il rigore sbagliato, 40 anni dopo Maradona

La Pulce (poca) croce e (tanta) delizia dell'Argentina: spreca un penalty concesso col Var per un fallo su Lautaro, poi diventa il miglior realizzatore di sempre ai Mondiali.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Nessuno come lui. Il gol messo a segno da Leo Messi ai Mondiali, nel corso di Argentina-Austria, colloca la Pulce nella storia. Il capitano e leader della Seleccion Albiceleste è il primo (anzi l’unico, almeno fino a questo momento) ad aver messo a segno 17 reti nella competizione più importante di tutte le altre. Staccato Miroslav Klose, il tedesco che fino ad oggi guidava insieme a lui la speciale classifica con 16 reti. Ma Kylian Mbappé è in agguato: il francese insegue a quota 14 e può avvicinarsi. Poco male, di partite in questi Mondiali a occhio e croce ne giocheranno ancora parecchie sia Messi sia Mbappé.

Messi, clamoroso errore dal dischetto

E dire che la partita era cominciata con una doccia gelata per Messi. Una manciata di minuti dopo il fischio d’inizio l’arbitro, l’egiziano Amin Mohamed Omar, è stato richiamato al Var per un intervento sospetto in sandwich in area austriaca ai danni di Lautaro Martinez. Rapida consultazione video e indice puntato verso il dischetto: rigore. Dopo i tre gol all’Algeria, l’incredibile errore per Leo di fronte alle faccine e alle mosse del portiere austriaco Schlager. Sinistro sbilenco e angolato. Troppo angolato. Destinato a spegnersi malinconicamente a lato, alla sinistra dell’estremo difensore della Nazionale di Rangnick.

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Gli sfottò dei tifosi austriaci e la risposta di Leo

Il penalty ciccato da Messi ha spento per qualche minuto gli entusiasmi dei tifosi argentini, presenti in gran numero anche a Dallas, e acceso quelli dei supporter dell’Austria. Qualcuno, sugli spalti, ha addirittura irriso la Pulce. “Messi chi?”, s’è scritto sull’addome con un pennarello nero un corpulento tifoso della selezione danubiana, a uso e consumo delle telecamere. La replica di Leo al 35′: traversone basso dalla sinistra di Medina, sinistro teso e preciso dell’ex Barcellona e palla in rete. Quarto gol in questa edizione dei Mondiali per Messi, il 17mo in totale. Un gol di importanza capitale per la squadra di Scaloni, in un match tutt’altro che agevole.

40 anni fa il “gol del siglo” di Diego agli inglesi

La curiosità è che Messi ha firmato il record esattamente 40 anni dopo una data storica per gli argentini e più in generale per gli appassionati di calcio. Il 22 giugno 1986, all’Azteca di Città del Messico, Maradona firmò due tra le reti più celebri di tutti i tempi. La “mano de Dios” con cui beffò il portiere Shilton e l’arbitro, restituendo agli inglesi lo “schiaffo” delle Malvinas. E il “gol del siglo” con cui, pochi minuti più tardi, ribadì al mondo intero di essere il più forte di tutti, scartando uno dopo l’altro mezza squadra avversaria e firmando un gol capolavoro. Sì, Messi ha scelto una bella data per entrare a suo modo nel libro dei grandi.