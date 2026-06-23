La prova dell’arbitro Amin Mohamed al Dallas Stadium di Arlington analizzata ai raggi X, il fischietto egiziano ha ammonito quattro giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non ha convinto molto l’egiziano Amin al Dallas Stadium di Arlington. Parte male ignorando il rigore su Lautaro, prima di cambiare idea dopo il suggerimento del Var ma non convince neanche nella gestione dei cartellini. Vediamo cosa è successo.

Argentina-Austria, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Quattro minuti e subito un caso da moviola: Lautaro si infila in area e viene chiuso in sandwich da due austriaci, con Schlager che non lo tocca e Posch che sembra entrare sulla gamba del giocatore dell’Inter, che resta a terra dolorante. Per l’arbitro non c’è nulla, il Var dopo lunga revisione lo richiama all’on field review e il direttore di gara torna sui suoi passi assegnando il penalty all’Argentina.

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Messi, errore e riscatto

Dal dischetto Messi però sbaglia, mandando a lato. Regolare al 38′ il gol di Messi che stavolta non fallisce al termine di una bella azione manovrata ed esplode in un’esultanza di rabbia. Proteste austriache perchè era a terra Xaver Schlager. Subito dopo ammonito Posch per una botta a palla lontana su Almada. Al 43′ graziato Danso per un brutto intervento su Messi.

Tanti gialli mancati

Si riparte e l’arbitro ancora grazia gli austriaci che nella stessa azione avrebbero meritato due gialli, prima per fallo di Schlager su Messi e poi per un brutto intervento su Romero. Sempre Schlager continua a tormentare Messi ma l’arbitro fischia sempre solo il fallo. Anche un calcione di Romero su Leiner avrebbe meritato l’ammonizione.

Al 75′ ammoniti Leiner e Medina per reciproche scorrettezze. Nel recupero ammonito anche Paredes, a 30″ dalla fine dei 5′ di extratime arriva anche il raddoppio, firmato ancora da Messi, che realizza il suo gol n.18 ai Mondiali. Poco dopo l’arbitro fischia la fine con il successo dell’Argentina per 2-0.

La rabbia di Rangnick

A fine gara Rangnick se l’è presa con l’arbitro per il presunto fallo su Xaver Schlager nell’azione che ha portato al primo gol ed anche per il rigore iniziale: “Abbiamo toccato prima il pallone e solo dopo gli abbiamo colpito il piede. Ma, naturalmente, è possibile interpretare l’azione in un altro modo, ed è probabilmente quello che ha fatto l’arbitro quando ha capito che i nostri due difensori lo avevano circondato e bloccato a terra..: Messi? Quando qualcuno, a 39 anni, segna due gol…sapevamo già che Lionel Messi era il miglior giocatore di sempre, e ora lo ha dimostrato ancora una volta in modo impressionante”.

Chi è l’arbitro Amin Mohamed

L’ egiziano Amin, 40 anni, avvocato di professione, è arbitro internazionale dal 2017. Ha fatto il suo debutto ai Mondiali nella partita tra Repubblica Ceca e Corea del Sud, la prima del torneo a Guadalajara fornendo una prestazione positiva. Amin è stato capo arbitro nella Egyptian Premier League, il massimo campionato di calcio del paese, per oltre un decennio, avendo debuttato nel 2013. Ha diretto in tornei continentali, come la Coppa d’Africa del 2023 e la finale della Supercoppa d’Egitto del 2024 tra Al-Ahly e Zamalek. La partita tra Corea del Sud e Repubblica Ceca ha segnato il debutto di Amin in un Mondiale senior (aveva già arbitrato i Mondiali Under-17 in Brasile nel 2019). L’anno scorso Amin Omar è stato al centro di una controversia: secondo quanto riportato dalla stampa sportiva africana, avrebbe dovuto arbitrare la finale dell’ultima Coppa d’Africa. Tuttavia, la federazione marocchina avrebbe protestato per ottenere la sua rimozione. E ci sono riusciti, dato che l’arbitro designato è stato Dahane Beida della Mauritania.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti connazionali Mahmoud Abouelregal e Ahmed Hossam Taha (secondo assistente) con lo spagnolo Alejandro Hernández IV uomo, l’arbitro del match ha ammonito Posch, Romero, Leiner, Paredes.