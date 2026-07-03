L'Albiceleste di Scaloni affronta a Miami la favola africana. Per la Pulce può essere l'ultimo Mondiale in carriera, Capo Verde sogna il colpaccio

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

C’è una data che, quando si parla di Argentina e Mondiali, torna sempre a galla come un’ombra difficile da scacciare: venerdì 8 giugno 1990. E anche se oggi dall’altra parte del campo c’è la favola chiamata Capo Verde (isola felice dell’oceano Atlantico con poco o più di cinquecento mila abitanti), alla sua prima grande ribalta iridata, nella memoria dell’Albiceleste riaffiora inevitabilmente quel precedente che ha cambiato la storia del calcio internazionale. Stanotte, nei sedicesimi di finale all’Hard Rock Stadium di Miami (casa attuale della Pulce), la Nazionale di Lionel Scaloni si gioca il passaggio del turno con il peso della storia sulle spalle e con l’eterno Leo Messi ancora una volta al centro della scena e con ogni probabilità alla sua ultima partecipazione in Coppa del Mondo.

Il precedente a Italia ’90 che fa tremare l’Albiceleste

La storia, si sa, è un gomitolo di lana da riavvolgere, perché ogni volta che una Nazionale africana incrocia la strada dell’Argentina in Coppa del Mondo, il pensiero corre subito allo stadio San Siro di Milano, alla partita d’esordio del torneo del 1990. Erano le notti magiche narrate da Edoardo Bennato-Gianna Nannini, era il Camerun di Roger Milla, fisico, organizzazione e coraggio ed era soprattutto una delle più grandi sorprese di sempre: i campioni del mondo in carica, con Diego Armando Maradona, schiacciati di misura grazie al colpo di testa di Francois Omam-Biyik. Un risultato che scosse il Mondiale di casa nostra e aprì la strada alla favola dei “Leoni Indomabili”. Da allora, quell’episodio è diventato quasi un tabù narrativo per l’Albiceleste quando affronta formazioni del continente africano.

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Argentina-Capo Verde: pronostico a senso unico

Da quella notte, però, il feeling tra Argentina e squadre dell’Africa ha preso un’altra direzione. La Nazionale della Terra del Fuoco, infatti, dalla sconfitta del 1990 ha costruito negli anni un rapporto molto più solido con il calcio africano nelle fasi finali dei Mondiali, cancellando quasi del tutto quell’incubo iniziale. Ma il ricordo di quell’estate italiana resta lì, come un monito, in quanto nessuna partita è mai davvero scritta prima di essere giocata, soprattutto in una fase a eliminazione diretta, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Il pronostico del presente parla solo la lingua biancazzurra, visto che la Nazionale di Lionel Scaloni si presenta all’appuntamento in una condizione psico-fisica eccezionale frutto delle tre vittorie nel girone. Dall’altra parte, invece, la sorpresa guidata da Bubista ha già fatto la storia e presenta evidenti limiti tecnici nel rispettivo organico.

La favola di Capo Verde al Mondiale

Tuttavia nel calcio così come nella vita, niente è scontato. E stanotte quel ruolo di outsider lo interpreta Capo Verde, una delle storie più sorprendenti di questo Mondiale a stelle e strisce. Una Nazionale piccola (poco più di cinquecento mila abitanti), con numeri e risorse lontani dai grandi colossi del calcio internazionale, ma capace di arrivare fino ai sedicesimi di finale con organizzazione, compattezza e un’identità tattica precisa. Un percorso che ha già fatto storia, visto che gli Squali Blu hanno fermato al palo sia la Spagna (0-0 all’esordio) che Uruguay (pirotecnico 2-2)e blindato la qualificazione da seconda della classe contro l’Arabia Saudita (altra partita senza reti) e che ora provano a spingersi ancora oltre, senza nulla da perdere contro i campioni del Mondo.

Da Maradona a Messi, l’eredità che attraversa generazioni

Impossibile non narrare le gesta del talento universale e trascendentale di Lionel Messi, il punto di contatto tra passato e presente dell’Argentina. Se Maradona rappresentava il volto degli anni d’oro dell’Albiceleste, Messi è quello della continuità storica, della trasformazione dell’Argentina in una macchina vincente moderna. Ogni sua partita ai Mondiali aggiunge un tassello alla sua eredità, ogni sua giocata diventa parte di una narrazione che va oltre il singolo torneo e contro Capo Verde, il suo ruolo non è solo tecnico ma anche simbolico: guidare una squadra che vuole difendere un titolo e continuare a riscrivere la propria storia.

Argentina-Capo Verde, tra destino e imprevedibilità

La sfida dell’Hard Rock Stadium di Miami di questa notte (mezzanotte italiana) si muove esattamente su questo confine. Da una parte una Nazionale che parte con tutti i favori del pronostico e con un leader come Messi al suo ultimo Mondiale in carriera. Dall’altra una squadra che ha già riscritto la propria storia e che ora sogna di trasformare un percorso sorprendente in qualcosa di ancora più grande. I Mondiali, del resto, vivono proprio di questo equilibrio: tra gerarchie consolidate e imprevedibilità assoluta, tra memoria storica e nuove narrazioni.

A Miami una notte che vale la storia

Alla fine sarà il campo a stabilire se il richiamo delle notti magiche di Italia ’90 resteranno solo una suggestione narrativa o se Capo Verde riuscirà a inserirsi in quella lunga lista di imprese che hanno reso i campionati del Mondo, la competizione più imprevedibile del calcio. Stanotte la Nazionale di Scaloni prova a confermare la sua candidatura al titolo; dall’altra parte, invece, l’isola felice dell’oceano Atlantico sogna di entrare prepotentemente nella storia. In mezzo, come sempre, il campo dirà se il tabù di Italia 1990 è davvero soltanto un ricordo o se continua a essere una suggestione capace di riemergere nei momenti più inattesi.