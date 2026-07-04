La prova dell’arbitro Fischer al Miami Stadium analizzata al microscopio, il fischietto canadese ha ammonito solo due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Due ammoniti, pochi episodi dubbi ma una decisione “pesante” prima dei supplementari che avrebbe potuto cambiare la storia della partita: giudizio tutto sommato positivo per l’arbitro Fischer ma nella nostra serie A quel rigore negato avrebbe fatto discutere per settimane. Vediamo cosa è successo al Miami Stadium.

Argentina-Capo Verde, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 29′ il gol di Messi che su lancio di Lisandro Martìnez controlla e di controbalzo calcia sotto la traversa la sua ventesima rete in un Mondiale, l’ottava di fila. Succede poco o nulla fino al 59′, quando Capo Verde pareggia con Duarte. Primo giallo al 68′, è per Lenini che entra in scivolata in ritardo su Messi.

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Il rigore negato

L’episodio più clamoroso all’88’ Messi: crossa dalla trequarti per la testa di Mac Allister: il centrocampista tocca prima del difensore capoverdiano Lopes, che si vede sbattere il pallone sul volto e poi sul braccio leggermente alzato. Protesta l’Argentina e protestano i tifosi allo stadio di Miami, che invocano il Var. Il check però non evidenzia irregolarità: in Italia un rigore simile sarebbe stato fischiato. Dopo il recupero finisce 1-1 e si va ai supplementari.

Supplementari roventi

Segna subito al 92′ l’Argentina con Lisandro Martinez su spizzata di testa di Mac Allister ma al 103′ arriva ancora il pari con Cabral che con un tiro a giro da posizione angolata infila la palla nel sette. Al 111′ il 3-2: autorete di Edilson Borges che sul colpo di testa del Cuti Romero la tocca con il braccio e il pallone si infila alle spalle di Vozinha. Al 115′ giallo a Montiel per un fallo in ritardo su Sidny Cabral. Dopo 4′ di recupero finisce 3-2 per l’Albiceleste che agli ottavi affronterà l’Egitto.

Chi è l’arbitro Fischer

Ha una laurea in fisica Drew Fischer, l’arbitro canadese designato per Argentina-Capo Verde. Professionista dal 2007 è stato accreditato alle partite di prima divisione in Nord America nel 2012 ed è arbitro FIFA dal 2015, uno dei soli tre canadesi all’epoca.Dopo aver ricevuto lo status FIFA nel 2015 è stato convocato per il Campionato Under-17 CONCACAF 2015 e per il Torneo di qualificazione Olimpico della CONCACAF 2015. In questi Mondiali ha debuttato in Francia-Iraq.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Barwegen e Arfa con la messicana Katia Garcia IV ufficiale, l’arbitro del match ha ammonito Lenini e Montiel.