Argentina, clamoroso golpe di Messi e compagni

L'Argentina è in ebollizione dopo l'avvio choc del Mondiale, tra il flop al debutto con l'Islanda e l'umiliazione subita contro la Croazia. Lionel Messi, che festeggia oggi il suo compleanno più amaro, secondo indiscrezioni riportate dai media argentini si sarebbe messo a capo di una vera e propria fronda composta dal gruppo storico dell'albiceleste, e con Javier Mascherano avrebbe dettato una serie di condizioni in vista del decisivo match contro la Nigeria.

La Pulce e i veterani della selezione avrebbero preteso in particolare l'esclusione di Wilfredo Caballero, portiere da tempo discusso e autore di una clamorosa papera con la nazionale a scacchi, il ripristino della linea difensiva a quattro, e il ritorno nell'undici titolare di Lucas Biglia e Angel Di Maria, accantonati dopo la deludente partita inaugurale.

Quasi un golpe a spese del ct Sampaoli, ormai non più tollerato dalla squadra ma difeso a spada tratta dalla Federazione, anche per questioni economiche (il contratto è fino al 2022, ci sarebbero 16 milioni di indennizzo da pagare).

Il presidente federale, che aveva in un primo momento dato il suo assenso all'autogestione, è ritornato sui suoi passi dopo una riunione con lo stesso ct. Martedì c'è la Nigeria e il muro contro muro rischia di compromettere definitivamente l'avventura dell'Argentina in Russia.

Dall'Italia arriva però un'aspra critica a Lionel Messi da parte dell'ex campione argentino Juan Sebastian Veron: "Messi non è Maradona e lo sotengo io che ho giocato insieme a tutti e due. Diego era un trascinatore, un punto di riferimento. Messi no, è molto timido, chiuso. Forse è un leader in un gruppo ristretto, ma non in un ambiente come la Nazionale. Non sono in discussione le qualità tecniche, ma caratteriali. Ronaldo? Cristiano è un trascinatore, va in contropiede, corre a una velocità pazzesca con il pallone tra i piedi, è forte di testa, ha presenza fisica in area di rigore, dribbla, tira. E' ovunque. Tra i due dopo lunga e attenta riflessione sceglierei Ronaldo. Il portoghese sa essere decisivo anche se non ha dietro la squadra. Messi va supportato".

SPORTAL.IT | 24-06-2018 11:40