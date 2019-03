Argentina, con Messi ci sono tre bianconeri

È durato poco più di 250 giorni l’assenza di Lionel Messi dalla nazionale argentina. Il ct Lionel Scaloni ha infatti inserito il nome del fuoriclasse del Barcellona nella lista dei convocati per le amichevoli di fine marzo contro Venezuela e Marocco, in preparazione alla Coppa America la cui fase finale si disputerà in Brasile nella prossima estate.

Messi non indossa la maglia Albiceleste dal Mondiale di Russia e precisamente dal 30 giugno, quando la corsa della squadra allora allenata da Jorge Sampaoli si fermò agli ottavi contro la Francia poi campione del mondo.

Sono cinque i giocatori in elenco che militano nel campionato italiano: si tratta degli udinesi Musso e De Paul, del fiorentino Pezzella, dell'interista Lautaro Martinez e dello juventino Paulo Dybala.

Resta fuori Mauro Icardi, che paga il periodo di inattività con la maglia nerazzurra.



SPORTAL.IT | 07-03-2019 18:15