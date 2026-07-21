Argentina, Dibu Martinez: uno sfogo lo avvicina alla Juventus ma è polemica per il suo labiale in finale

Il portiere dopo la delusione per il ko nella finale dei Mondiali contro la Spagna lascia presagire un addio alla nazionale, i bianconeri lo vogliono ma fa discutere il suo carattere

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha subito il colpo più duro della sua carriera . Sognava di brillare nella finale dei Mondiali del 2026 e di essere di nuovo l’eroe della nazionale argentina, magari parando il rigore decisivo ma il gol ai supplementari di Fernan Torres gli ha fatto crollare tutto il castello di speranze. Dibu Martinez ha fatto tutto il possibile, compiendo parate d’istinto, per evitare alla sua Argentina il ko nella finale dei Mondiali di New York e con un post a freddo sui social mette in dubbio il suo futuro con la nazionale argentina.

Il post di Martinez

Il portiere ha impiegato diverse ore per metabolizzare il ko e solo a Buenos Aires, dove è stato accolto da una folla incurante del freddo e della pioggia, ha scritto un messaggio sul suo account Instagram: “Sognavo che avremmo vinto di nuovo, sognavo di portare il trofeo in Argentina e di fare di nuovo la storia. La verità è che il dolore è difficile da spiegare, ci sono molte cose su cui riflettere e capire come andare avanti e se è il momento di farsi da parte“. Al termine del post, che include diverse foto, dal bacio alla medaglia d’argento al pianto inconsolabile dopo la sconfitta ai Mondiali , il giocatore si è scusato con i tifosi per non essere riuscito ad aggiungere la quarta stella alla maglia argentina: “Mi dispiace davvero. Ho fatto del mio meglio per aiutare il mio Paese e i miei compagni di squadra”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il suo cammino ai Mondiali

Dal suo debutto ufficiale il 3 giugno 2021, nel pareggio per 1-1 contro il Cile nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali, ha dimostrato di essere molto più di un semplice portiere straordinario quanto eccentrico. Per i suoi compagni di squadra, incluso Messi, è un leader, un motivatore naturale. Dopo aver subito un solo gol contro la Giordania nella fase a gironi, Dibu ha atteso il suo “momento” per brillare negli ottavi di finale. I cinque gol subiti nelle tre partite successive (due contro Capo Verde ed Egitto e uno contro la Svizzera) hanno in qualche modo offuscato la sua prestazione, ma è riapparso quando l’Argentina aveva più bisogno di lui: in semifinale contro l’Inghilterra.

In finale, ha totalizzato 11 parate, un numero da record. Nessun portiere dal 1966 aveva raggiunto un simile traguardo in una singola Coppa del Mondo. Ne ha accumulate tre in più rispetto all’italiano Gianluca Pagliuca nel 1994 e al suo connazionale Ubaldo Matildo Fillol nel 1978. La delusione potrebbe ora spingerlo anche a cambiare aria, con la Juve che non aspetta altro anche se la trattativa con l’Aston Villa continua a rimanere in stand by. Nelle ultime ore però sta diventando virale un video in cui lo si vede insultare un avversario con parolacce in spagnolo e in inglese. Il portiere del resto è famoso per il suo trash talking (provocazioni verbali) in campo. Molti dei suoi labiali durante i rigori o le esultanze sono diventati storici.

Il video di volgarità e accuse

Il giornalista di TeleLombardia Fabio Ravezzani pubblica il video sul suo account X/twitter e si chiede: “Ma davvero la Juve vuole un energumeno di questo tipo?”. Fioccano le reazioni: “Troppo fighette nella Juve ci vuole gente che nello spogliatoio li responsabilizzi vedi il capitano moscio che abbiamo” e poi: “Magari tecnicamente non sarà il massimo, ma uno cosi nel nostro spogliatoio li mette tutti in riga, se no son mazzate nei denti”.

C’è chi scrive: “Da juventino assolutamente no!!!! Personaggio sgradevole e tecnicamente scarso. Abbiamo direttori sportivi incapaci,con meno di 20 milioni si posso prendere ottimi portiere” e poi: “Giocatori antipatici ma grintosi ci sono sempre stati e sempre ci saranno” e anche: “Portare uno come lui porterebbe ad avere un bel po di carattere. Stanca di vedere tutti quelli che indossano e rappresentano indegnamente la maglia bianconera”, oppure: “Spero di no da juventino. Un piantagrane….un leader dicono?…un violento e basta..stia dov’è” e infine: “A me non piace e sta sulle balle (specie per il gesto che fece col premio agli avversari nel 2022), PERÒ va detto con onestà che in una squadra SENZA palle come la Juve d’oggi, un rissoso che porta cattiveria agonistica nel gruppo (alla Davids o alla Montero) ci serve come il pane”