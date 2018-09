Argentina d'Italia, c'è anche De Paul

Si colora sempre più di Italia il nuovo corso dell’Argentina targata Lionel Scaloni, ct ad interim fino a dicembre dopo l’esonero di Sampaoli. In vista delle amichevoli contro Iraq e Brasile, infatti, l’ex giocatore di Lazio e Atalanta ha convocato anche l'attaccante dell’Udinese Rodrigo De Paul, alla prima chiamata, premiato per l’ottimo avvio di campionato con la squadra di Velazquez.

Conferme per Icardi e Lautaro Martinez, per Dybala e per il duo della Fiorentina composto da Pezzella e Simeone, ancora fuori invece Higuain. In gruppo anche l’ex romanista Paredes, in forza allo Zenit, mentre torna l’ex di Udinese e Juventus Roberto Pereyra, ora al Watford.

SPORTAL.IT | 28-09-2018 17:40