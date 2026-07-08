Le polemiche per l'esito rocambolesco dell'ottavo di finale dei Mondiali sono proseguite nel tunnel: spunta il clamoroso scontro tra CT, condito da urla e veleni.

Abbracci e sorrisi prima della partita, urlacci e accuse dopo. Tra tutte le polemiche e i veleni che hanno caratterizzato l’incredibile finale di Argentina-Egitto ci mancava solo la lite tra CT: è spuntata pure quella. I due commissari tecnici, Hossam Hassan e Lionel Scaloni, sono infatti venuti a contatto negli spogliatoi del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, teatro di una delle rimonte più incredibili della storia dei Mondiali. Talmente clamorosa da risultare…poco credibile, soprattutto agli occhi degli egiziani. L’allenatore dei Faraoni, in particolare, ha protestato in tutti i modi possibili: anche col suo collega.

Argentina-Egitto, lo sfogo di Ziko: “Mondiali truccati”

Se Ziko al termine del match aveva parlato apertamente di “Mondiali truccati”, accusando platealmente l’Argentina di godere di privilegi e complimentandosi ironicamente con lei per lo scontato successo a fine torneo, non è stato da meno il CT Hassan, quasi un eroe nazionale in Egitto. Dopo aver incrociato le braccia mimando il gesto tipico della lotta al razzismo nel finale della partita, il tecnico ha continuato il suo show in sala stampa: “Abbiamo subito un’ingiustizia, questi Mondiali sono truccati”. Quindi l’affondo verso l’arbitro francese Letexier: “Le sue decisioni sono andate tutte contro di noi. Complimenti all’Argentina“.

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Egitto, la protesta di Hassan: “Fiero di essere arabo”

Hassan si è spinto oltre e nel calderone delle proteste ci ha infilato presunte discriminazioni verso la sua selezione: “Sono fiero di provenire dal mondo arabo, la verità è che non abbiamo ricevuto il trattamento che meritavamo“. Così il CT ha spiegato il suo gesto in campo subito dopo aver subito la rete del 3-2, preceduta da un contatto sospetto in area argentina ai danni di Marmoush. Quindi ha abbandonato piuttosto polemicamente la sala attrezzata per le interviste. Proprio in quel momento, però, si è materializzato Scaloni e il singolare incontro tra i due allenatori ha provocato un piccolo parapiglia.

Lite tra Ct: le urla dell’egiziano, il silenzio dell’argentino

A lanciare strali nei confronti del rivale è stato Hassan, che ha iniziato a urlare platealmente: “È stata una partita truccata. È stata una partita truccata”. Scaloni, che già a caldo aveva preferito mantenere un profilo basso cercando di disinnescare eventuali polemiche, non ha risposto. Ha aspettato che la rabbia del collega sbollisse o, più semplicemente, che Hassan fosse portato via quasi di peso. Nessuna reazione da parte del CT dell’Argentina, più proiettato verso la prossima sfida dell’Albiceleste (i quarti di finale contro la Svizzera) che sul match appena andato agli archivi. Ma c’è chi vede nell’atteggiamento di Scaloni anche una sorta di “solidarietà” nei confronti di Hassan, tecnico verso cui continuerebbe a nutrire stima e rispetto.