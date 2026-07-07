Argentina-Egitto, Messi sbaglia un altro rigore: nessuno peggio di Leo nella storia dei Mondiali

Sotto di una rete dopo 14 minuti, l'Argentina ha subito l'occasione di pareggiare dagli undici metri. Ma per Messi la maledizione dei rigori ai Mondiali continua

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Leo Messi fallisce un altro rigore. Dopo l’errore nella sfida contro l’Austria nella fase a gironi, il capitano dell’Argentina si è fatto ipnotizzare anche dal portiere dell’Egitto Shobeir nell’ottavo di finale dei Mondiali ad Atlanta. Il fuoriclasse argentino ha calciato in maniera troppo prevedibile, confermando un rapporto tutt’altro che semplice con i tiri dagli undici metri, almeno nella competizione iridata.



Argentina-Egitto: Messi fallisce il rigore del possibile pareggio

Era già accaduto contro l’Austria, ma in quel caso nella fase a gironi. Messi, però, aveva saputo reagire alla grande, trascinando l’Argentina con una doppietta decisiva per il successo finale. Questa volta il contesto è completamente diverso: una sfida da dentro o fuori, con in palio un posto nei quarti di finale del Mondiale. L’Egitto era passato in vantaggio al 14’ grazie al colpo di testa di Yasser Ibrahim, bravo ad anticipare un distratto Lisandro Martinez. Quattro minuti più tardi, da leader della Selección, Messi si è presentato sul dischetto con l’obiettivo di riportare subito in equilibrio la partita.

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Il suo tiro a incrociare, però, è stato poco angolato e non abbastanza potente. Shobeir ha intuito la traiettoria, si è tuffato alla sua sinistra e ha respinto il penalty dell’otto volte vincitore del Pallone d’Oro, lasciando l’Argentina alle prese con un momento di grande difficoltà.

Rigore netto su Tagliafico: Letexier non ha avuto dubbi

Il rigore è stato assegnato per un fallo evidente di Hassan ai danni di Tagliafico. Il terzino sinistro dell’Argentina aveva anticipato l’avversario sulla splendida verticalizzazione di Enzo Fernandez, riuscendo a inserirsi con grande tempismo.

Goffo l’intervento del difensore egiziano, che nel tentativo di fermare l’azione non ha trovato il pallone e ha colpito le gambe del giocatore sudamericano. L’arbitro francese Letexier non ha esitato e ha indicato immediatamente il dischetto, concedendo il calcio di rigore ai campioni del mondo in carica.

Messi, maledizione rigori: nessuno ha fatto peggio ai Mondiali

Quello fallito contro l’Egitto è il quarto penalty sbagliato da Messi ai Mondiali: nessun altro calciatore ha fatto peggio nella competizione. Un dato che va però letto anche alla luce di un altro record: il fuoriclasse argentino è infatti il giocatore che ha calciato più rigori nella storia della Coppa del Mondo, ben otto. Il primo errore risale ai Mondiali di Russia 2018, mentre cinque penalty sono arrivati nell’edizione 2022 in Qatar e gli ultimi due nel torneo ospitato da Canada, Messico e Stati Uniti.

L’attaccante dell’Inter Miami, ex Barcellona e Paris Saint-Germain, aveva iniziato questa particolare statistica con un errore: in Russia, infatti, il suo tiro contro l’Islanda era stato neutralizzato dal portiere Halldórsson. In Qatar, invece, a respingere il rigore di Messi era stato Szczęsny, nella sfida contro la Polonia. Nel Mondiale 2026, prima della sfida contro l’Egitto, la Pulce aveva già fallito dagli undici metri nella fase a gironi contro l’Austria, calciando fuori, prima di arrendersi nuovamente agli ottavi davanti alla parata di Shobeir.