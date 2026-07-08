La prova dell’arbitro Letexier allo stadio di Atlanta nella gara degli ottavi del Mondiale analizzata al microscopio, nessun ammonito dal fischietto francese

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nessun ammonito per oltre 90’ (due gialli solo nel recupero) nonostante i tanti falli (24 falli fischiati, 13 Argentina, 11 Egitto), un gol annullato solo grazie all’aiuto del Var ma prova sostanzialmente accettabile per il francese Letexier in Argentina-Egitto anche se la nazionale africana ha protestato molto nel finale con tanti provvedimenti per la panchina, compreso il ct Hassan. Vediamo cosa è successo allo stadio di Atlanta.

Argentina-Egitto, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 15′ il gol di testa di Yasser Ibrahim che al centro dell’area e anticipa Lisandro Martínez e con uno stacco imperioso mette in rete. Al 20′ imbucata perfetta di Messi per Tagliafico, che viene steso in area da Mohamed Hany. Per l’arbitro è rigore ma dal dischetto Messi si fa respingere la conclusione dal portiere Shobeir: quarto penalty su 8 tirati che la Pulce sbaglia in un campionato del mondo, è un record. Il 10 argentino poi è sfortunato al 33′ quando su punizione colpisce il palo.

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Il gol annullato

Dubbi su una pressione di Salah ai danni di Paredes, Letexier la considera irregolare. Al 54′ l’arbitro disturba il dribbling di Enzo Fernandez e, di conseguenza, ferma il gioco. Al 58′ segna ancora l’Egitto con Mostafa Zico, l’arbitro però viene richiamato al Var e rileva che l’azione era viziata da un fallo commesso in origine. C’è un tocco di Attia sul collo del piede di Tagliafico. Gol annullato. Al 66′ è il momento di Lautaro che entra al posto di De Paul ma un minuto dopo arriva la rete di Ziko e stavolta è buona: contropiede dei Faraoni, orchestrato da tre giocatori. Salah si è lanciato in avanti, Hassan ha superato i difensori e ha fornito l’assist, e Ziko ha finalizzato l’azione da distanza ravvicinata. Regolare all’91’ il gol di Romero su assist di Messi. Poi ci pensa proprio la Pulce all’83’ prima che Enzo Fernandez, in pieno recupero, non completasse la rimonta per il 3-2 che spedisce l’Argentina ai quarti. Finale folle: espulso un componente della panchina egiziana, nervi a fior di pelle. Continuano i cartellini anche per lo staff tecnico dell’Egitto che non accetta le decisioni di Letexier, compreso il tecnico Hassam ma non cambia più niente.

Chi è l’arbitro Letexier

Francois Letexier con l’addio di Orsato, il calo di Turpin e il declino di Taylor, oggi è considerato il n.1 al mondo degli arbitri. Ad Euro2024 ha arbitrato la finale: aveva debuttato, benissimo, in Croazia-Albania, ripetendosi con ottimi voti in Danimarca-Serbia, sempre nella fase a gironi, e in Spagna-Georgia agli ottavi. Il francese vanta 67 partite Uefa all’attivo, internazionale dal 2017. Nato a Bédée, un comune con più 4mila abitanti situato nel dipartimento dell’Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna, il 23 aprile 1989. Il fischietto francese è stato il più giovane ad esordire in Ligue 1, a 25 anni.

L’arbitro ha estratto due cartellini

Coadiuvato dagli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni con IV uomo il norvegese Espen Eskås, l’arbitro del match ha ammonito due giocatori dell’Egitto, Shobeir e Attia nel recupero finale.