Argentina, per Gattuso doccia fredda dal ct Scaloni: “Soulè non giocherà mai per l’Italia”

L'allenatore dell'Albiceleste allontana Soulè dalla nazionale azzurra e ha confermato che Messi dovrebbe giocare nell'amichevole contro Porto Rico

Non sarà mai Mattia. Per Soulè le porte della nazionale italiana, che il suo procuratore aveva aperto ipotizzando un suo addio all’Argentina che non lo chiama mai, si sono richiuse. Matias resterà argentino – come è e come si sente, a prescindere dal doppio passaporto. E presto vestirà anche la maglia dell’Albiceleste. Parola del ct campione del mondo Scaloni.

Scaloni blinda Soulè

Alla vigilia dell’amichevole col Portorico Scaloni è stato chiaro: “Non credo sia possibile che Soulè venga convocato dall’Italia, è nel nostro mirino da un po’ di tempo. Vediamo in lui il futuro della nazionale argentina e presto avrà le sue occasioni. Seguo da tempo le sue prestazioni e so che sta crescendo molto, se continuerà così non ci saranno problemi”.

Le parole del procuratore

Il suo procuratore, Guardadisegno, parlando a LaRoma24, aveva azzardato: “Lui è italo-argentino e non so che potrebbe succedere se la situazione con l’Albiceleste non si sbloccasse. Posso dire che avrebbe legalmente la possibilità di essere convocato con l’Italia”. Un segnale a Gattuso o una pressione a Scaloni? La verità è che Soulè si sente argentino purosangue e continuerà ad aspettare la nazionale argentina senza tradire le sue origini.

Nato a Mar del Plata (provincia di Buenos Aires) il 15 aprile del 2003, Matias Soulé Malvano ha 21 anni, è alto 182 centimetri per 71 kg di peso: la Juve lo ha scartato cedendolo definitivamente dopo il prestito al Frosinone ed ora se lo gode Gasperini ala Roma: 2 gol e 3 assist in queste prime giornate ma soprattutto una continuità di rendimento che lo ha rimesso sotto i riflettori. Nei giorni scorsi proprio il tecnico argentino avrebbe rassicurato telefonicamente il romanista che in realtà non ha mai avuto dubbi sulla scelta.

“L’Argentina non lo ha mai chiamato, eppure tanti giovani hanno esordito in questi mesi – ha aggiunto Scaloni – Matias meriterebbe una chance per quello che sta facendo in un club importante come la Roma. Se la situazione non si dovesse sbloccare? Lui può essere legalmente convocato dall’Italia, tutto è possibile”.

Il ritorno di Messi

Intanto questa volta Miami potrà godersi Lionel Messi con la maglia della nazionale argentina. Mentre i tifosi locali sono abituati a vederlo con la maglia dell’Inter, come accaduto nella vittoria del weekend contro l’Atlanta United, in cui Leo ha segnato una doppietta e fornito un assist, ecco che Leo martedì indosserà nuovamente la maglia della nazionale argentina per la partita contro Porto Rico: “L’ho visto giocare sabato, ha concluso bene – ha ammesso Scaloni – Se sta bene, giocherà; parlerò con lui. Non posso dire quanto giocherà, ma vedremo perché tutti possano divertirsi”. Se Messi dovesse partire dalla panchina, sarà Nicolás Paz a occupare nuovamente quel posto in squadra. “Alcuni di loro giocheranno, è questa l’idea perché se lo meritano, ed è una buona opportunità per dimostrare e vedere se possiamo continuare a contare su di loro”.