Argentina: senza Messi è Lautaro il leader. Gol, assist e successo sull’Honduras

Lautaro Martinez non fa rimpiangere Messi (in panchina) e spinge l'Argentina alla vittoria contro l'Honduras: un gol su rigore e l'assist per il 2-0 di Giuliano Simeone

L’Argentina ha battuto l’Honduras nella prima amichevole di preparazione ai Mondiali. Con Lionel Messi in panchina e diversi giocatori fuori tra infortuni e riposo, a prendersi la scena è stato Lautaro Martinez, leader dell’albiceleste: gol e assist contro gli honduregni per il capitano dell’Inter.

Lautaro show, Honduras ko

Il debutto ai Mondiali avverrà tra 10 giorni (il 17 contro l’Algeria), ma l’Argentina sembra essere già pronta per la lunga corsa verso il secondo titolo consecutivo. Lo dimostra il 2-0 all’Honduras, nel primo test di preparazione alla Coppa del Mondo. Un avversario di rango inferiore domato con la qualità degli interpreti migliori, papabili protagonisti negli Stati Uniti, in Messico e in Canada tra pochi giorni.

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Senza Lionel Messi, comodo in panchina, e Julian Alvarez nei 7 calciatori lasciati fuori da Lionel Scaloni (out Balerdi, fuori per uno strappo muscolare, non convocati Nico Paz, Emiliano Martinez, Molina, Paredes e Montiel), con Cristian Romero al rientro dopo l’infortunio e in campo mezzora, a prendersi la scena è stato Lautaro Martinez, con una prestazione di alto livello condita da un gol e da un assist nel 2-0 finale.

Gol e assist per Lautaro davanti a 91mila spettatori

L’attaccante dell’Inter, in una formazione ricca di seconde linee con i soli Otamendi e Tagliafico dal 1′, ha subito creato due occasioni per sbloccare il risultato nei primi minuti di gioco, aprendo le marcature su calcio di rigore, assegnato per un fallo di Meléndez su Tagliafico, dopo una respinta corta sulla bordata di Lo Celso, al termine di un’azione prolungata degli argentini addolcita dal colpo di genio di Barco, che ha mandato in tilt la difesa honduregna.

Davanti a oltre 91.000 spettatori, l’Argentina si è mostrata concentrata e aggressiva, impegnandosi come fosse una partita decisiva, sciorinando bel gioco anche nella ripresa, quando Lo Celso e Almada hanno avviato l’azione proseguita da un colpo di tacco sontuoso del “Toro” per l’accorrente Giuliano Simeone, bravo a finalizzare l’azione con il gol che ha chiuso la partita.

Messi in panchina, delusione in Texas

Messi ha ammirato compiaciuto i compagni dalla panchina. Delusi, invece, gli spettatori presenti al Kyle Field di College Station, in Texas, nel non aver potuto ammirare Lionel Messi sul rettangolo verde. Se ne riparlerà domani, probabilmente, nel test in Alabama contro l’Islanda.

Quando è sbucato fuori dal tunnel che porta al campo, lo stadio è esploso in un boato fragoroso. La folla si è alzata in piedi ad applaudire il capitano argentino, da tre anni in forza al Miami: molti dei presenti sono arrivati da Houston dove vive una corposa colonia argentina.