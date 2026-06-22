Argentina, il ct Scaloni fa chiarezza sul caso Messi e risponde ad Ancelotti

Il tecnico albiceleste, prima del match con l'Austria, torna sui dolori della Pulce e ricorda lo storico gol di Maradona di 40 anni fa agli inglesi

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Le maglie dell’Argentina sono spuntate ovunque a Dallas in centro città. Sono dappertutto: nei bar, nei ristoranti, sui marciapiedi intorno all’hotel della squadra e anche intorno all’AT&T Stadium, dove stasera si giocherà una delle partite più attese del secondo turno, un vero spareggio per la leadership nel girone, contro l’Austria. Dallas ha accolto la squadra con un’altra grande festa di tifosi, e centinaia di sostenitori li hanno accompagnati in hotel ma resta sempre aperto il caso Messi, con il giocatore distratto per lo stato di salute del padre.

Lautaro resta in dubbio

Il ct Scaloni non ha confermato la formazione titolare e nell’allenamento prima della partenza da Kansas City, ha nuovamente testato diverse varianti. Tutto lascia presagire che Nahuel Molina riprenderà il suo posto da titolare, sostituendo Gonzalo Montiel . Non è ancora stato deciso nemmeno chi giocherà da numero 9: Lautaro Martínez o Julián Álvarez. La certezza è che Messi ci sarà.

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“Stiamo bene. La conferenza stampa doveva proprio iniziare così?”, ha detto, visibilmente irritato, Lionel Scaloni è spiazzato dalla prima domanda. La vigilia della partita contro l’Austria, valida per gli ottavi di finale del Gruppo J ai Mondiali del 2026, è stata tesa a causa dei problemi familiari di Lionel Messi. Il ct ha sottolineato che l’Albiceleste “è pronta ad affrontare la partita. Crediamo fermamente che sia il gruppo a permetterci di superare sia le situazioni positive che quelle negative. Siamo consapevoli che è sempre meglio affrontare le situazioni, belle o brutte, insieme a un amico. È quello che sentiamo tutti, e lo pensa anche Leo, perché l’ha detto. Preferisco non aggiungere altro “.

Scaloni ha parlato anche dei rivali: ” L’Austria è un avversario difficile, con ottimi giocatori, che pressano bene, è un avversario da non sottovalutare. Sarà una partita complicata; entrambe le squadre hanno vinto la prima partita, e questo può dare vita a un bello spettacolo. Hanno delle similitudini con l’Algeria, forse l’Austria è più diretta, con meno passaggi”.

La replica ad Ancelotti

Ancelotti aveva sminuito in parte la prova dell’Argentina, parlando di minore intensità, ma Scaloni ha evitato di alimentare polemiche e ha sottolineato che i suoi commenti erano in realtà “un complimento, non una critica“. Il ct ha anche espresso la sua opinione sul nuovo formato di gioco con quattro tempi anziché due. “La fase a gironi è sempre stata difficile per tutti, per il caldo o per le continue interruzioni. Questo dà una mano alla squadra teoricamente più debole, le dà il tempo di recuperare. È stato fatto per avere più tempo, ma rende il gioco un po’ frammentato. All’intervallo abbiamo tre minuti per parlare, e poi si ferma per altri tre minuti. È quasi la stessa cosa. Tutto quello che ho in testa può cambiare in base a quello che succede in quei 22 o 23 minuti. Abbiamo persone che analizzano le partite in prima linea, e noi siamo in panchina . Quello che si fa in un normale intervallo, lo si fa anche qui. Per chi sta giocando bene, dà anche il tempo di correggere gli errori, ma è strano adattarsi a questa situazione. Immagino che col tempo diventerà normale; per ora è ancora tutto piuttosto frammentato.”

Il ricordo di Maradona

Infine, gli hanno ricordato che questo lunedì ricorre il 40esimo anniversario della storica partita Argentina-Inghilterra ai Mondiali di calcio in Messico, con la doppietta di Diego Armando Maradona, e lui ha raccontato dove si trovava a guardare la partita in quel momento. “Credo fossi a casa di mia nonna, su una televisione molto piccola. Godiamocela; la rivedremo ovunque e piangeremo di nuovo “.