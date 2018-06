Argentina, il dramma di Caballero dopo la papera

Lo psicodramma dell'Argentina è finito grazie alla vittoria contro la Nigeria, che ha permesso a Messi e compagni di qualificarsi agli ottavi e di scacciare l'incubo eliminazione, ma Willy Caballero non ha ancora dimenticato quanto successo nei giorni di tensione seguiti alla pesante sconfitta dell'albiceleste contro la Croazia.

Il portiere del Chelsea fu uno dei protagonisti in negativo del match, quando comicamente servì con un rinvio sbagliato Rebic per l'1-0 dei croati che diede il via alla goleada della nazionale a scacchi. Da lì per l'estremo difensore dell'albiceleste, oltre ad aver perso il posto in campo, è iniziato l'incubo, come ha rivelato sul suo profilo Instagram.

"Ora sono più tranquillo, dopo il risultato positivo con la Nigeria e il passaggio del turno. Il mio errore diventerà un aneddoto. Una disgrazia, qualunque modo si voglia chiamarlo. Accetto tutto, perché è stato un errore calcistico. Ma negli scorsi giorni ho ricevuto molte mancanze di rispetto, mi sono state augurate cose brutte, ho ricevuto minacce nei miei confronti e nella mia famiglia. Questi atteggiamenti non mi hanno aiutato. Mi tengo le molte persone che mi sostengono, mi hanno accompagnato e hanno sofferto per la mia situazione", è lo sfogo di Caballero.

"Ancora una volta accetto il mio errore, ma non ho mai desiderato che la mia famiglia trascorresse giorni così spiacevoli. Indosso la maglia dell'Argentina con i valori che ho imparato a casa mia e crescendo nel calcio. Grazie a coloro che sono sempre con me e con la mia famiglia", ha concluso Caballero, che nell'ultima partita con la Nigeria è stato rimpiazzato da Armani.

Tra i più feroci critici di Caballero anche José Mourinho: "Io e Caballero – disse lo Special One dopo la partita con l'Islanda – in porta saremmo la stessa cosa. Pareremmo esattamente allo stesso modo".

SPORTAL.IT | 28-06-2018 12:55