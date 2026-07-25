Argentina, il video con Messi ed Enzo Fernandez scatena la teoria del complotto

Un video ha acceso il dibattito in Argentina. Alcuni tifosi hanno interpretato il comportamento di Messi ed Enzo Fernández dopo la finale come il segnale di tensioni interne

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La sconfitta dell’Argentina nella finale del Mondiale 2026 contro la Spagna continua a far discutere anche diversi giorni dopo il triplice fischio. Questa volta al centro dell’attenzione non ci sono aspetti tecnici o tattici, ma un video registrato sul terreno di gioco subito dopo la partita. Le immagini mostrano Lionel Messi ed Enzo Fernández durante i momenti successivi alla premiazione e hanno dato vita a numerose interpretazioni sui social network. Da quel filmato sono nate diverse teorie, alcune molto fantasiose, che però, allo stato attuale, non trovano alcun riscontro oggettivo.

Il video che ha acceso il dibattito

Le immagini più condivise mostrano Enzo Fernández mentre saluta uno a uno i compagni dopo la sconfitta. Nel filmato il centrocampista del Chelsea abbraccia diversi giocatori e si avvicina anche alla zona in cui si trovano Messi e Rodrigo De Paul. Alcuni utenti hanno notato che il capitano argentino non ricambia il saluto in quei momenti, mentre anche De Paul mantiene lo sguardo basso. Da questa sequenza è nata la convinzione, da parte di alcuni tifosi, che potesse esserci un contrasto interno allo spogliatoio.

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Le teorie del complotto invadono i social

Nelle ore successive alla finale sono circolate numerose ricostruzioni prive di conferme. Sui social sono stati chiamati in causa, tra gli altri, Donald Trump, Gianni Infantino, la FIFA, presunte pressioni esterne e perfino questioni geopolitiche. In rete hanno iniziato a circolare anche presunti dialoghi e audio la cui autenticità non è stata verificata e che, secondo alcune ricostruzioni, potrebbero persino essere stati realizzati con strumenti di intelligenza artificiale. Al momento, però, non esistono elementi che confermino alcuna di queste ipotesi.

L’espulsione di Enzo e la possibile spiegazione sportiva

Uno degli episodi più discussi della finale resta l’espulsione di Enzo Fernández, arrivata nei minuti conclusivi dei tempi regolamentari dopo la seconda ammonizione. Rimasta in inferiorità numerica per tutto il supplementare, l‘Argentina ha poi incassato il gol decisivo della Spagna diventata campione del Mondo. Secondo alcune interpretazioni diffuse online, il presunto atteggiamento freddo di Messi sarebbe legato proprio a quell’episodio. Si tratta però di una semplice lettura dei tifosi, che non è stata confermata da alcuna dichiarazione dei protagonisti.

Nessuna prova di tensioni tra Messi ed Enzo Fernández

Al di là delle immagini diventate virali, non esistono conferme di dissapori tra Lionel Messi ed Enzo Fernández. Anzi, soltanto pochi giorni prima della finale i due erano stati protagonisti dei festeggiamenti per la vittoria in semifinale contro l’Inghilterra, mostrando grande sintonia. Un singolo video, soprattutto in un momento di forte delusione dopo una finale persa, può essere interpretato in modi diversi ma non rappresenta una prova di quanto accaduto realmente. Per il momento restano soltanto supposizioni nate sul web, mentre né Messi né Enzo Fernández hanno rilasciato dichiarazioni sull’episodio.