Argentina in ansia per Bilardo

A meno di due settimane dal debutto al Mondiale contro l’Islanda, in programma il 16 marzo, l’Argentina trema per le condizioni di salute dell’ultimo ct capace di portare la Séleccion all’ultimo titolo iridato, nel 1986 in Messico. Carlos Bilardo è stato infatti ricoverato d’urgenza presso una struttura privata di Buenos Aires a causa di un forte stato depressivo.

A renderlo noto, senza fornire ulteriori dettagli, sono fonti mediche vicine alla famiglia di Bilardo, selezionatore dell’Argentina il 1983 e il ’90, con al proprio attivo anche il secondo posto a Italia ’90, sconfitto in finale dalla Germania Ovest, a propria volta superata 3-2 quattro anni prima in finale in Messico. Bilardo, che ha compiuto 80 anni a marzo, soffrirebbe anche di vuoti di memoria: il ricovero si sarebbe reso necessario dopo il peggioramento delle condizioni di salute negli ultimi giorni.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 19:25