Milano, 16 lug. (askanews) – “È incredibile essere in finale due volte di fila”: migliaia di tifosi festeggiano all’Obelisco di Buenos Aires dopo la vittoria per 2-1 dell’Argentina sull’Inghilterra, che ha garantito alla squadra un posto nella finale dei Mondiali, dove l’Albiceleste affronterà la Spagna. “La Spagna dovrebbe avere paura. Li batteremo! Dobbiamo difendere il nostro titolo di campioni del mondo”, grida un tifoso.
Argentina in finale, delirio a Buenos Aires: "E' l'ultima di Messi"
Ennesima remuntada per l'Albiceleste con l'Inghilterra
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