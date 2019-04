Argentina, incidente per il ct Scaloni: è grave

Il calcio argentino e internazionale in generale sprofonda nel dramma.

Il ct della Seleccion Lionel Scaloni è stato infatti ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Son Espases, presso Maiorca, a seguito di un incidente stradale.

Come riportato da ‘El Mundo’, il 40enne tecnico è stato investito da un’automobile durante un giro in bicicletta nel parcheggio della scuola Ágora, a Puerto Portals, verso le 10 di mattina.

La situazione è parsa subito grave: Scaloni ha infatti riportato diverse contusioni, dermoabrasione e un trauma facciale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata da ‘Crónica Balear’, l’ex difensore di Deportivo La Coruña, ma anche di Lazio e Atalanta, sarebbe caduto a capofitto con la testa nei ciottoli dopo essere stato colpito dal conducente della macchina che in quel momento stava effettuando un’inversione di marcia.

Dopo l’addio al calcio, Scaloni aveva iniziato a svolgere l’attività di osservatore per l’Atalanta, per poi entrare nello staff di Jorge Sampaoli, prima come assistente al Siviglia e poi nella Nazionale argentina.

Lo scorso agosto, infine, ecco la promozione a ct titolare dopo l’esonero di Scaloni. Dopo il buon interim di fine 2018, Scaloni si era meritato la conferma anche per la Coppa America 2019, la cui fase finale si svolgerà la prossima estate in Brasile.

L’Argentina è reduce dalla disastrosa esperienza a Russia 2018, terminata agli ottavi di finale contro la Francia poi campione del mondo, ma dopo aver rischiato la clamorosa eliminazione già durante la fase a gironi. La figuraccia è costata il posto al ct Sampaoli, ma ha determinato anche una pausa di riflessione da parte di Leo Messi, che è tornato ad indossare la maglia dell’Argentina dopo una pausa di sei mesi solo lo scorso 22 marzo, nell’amichevole clamorosamente persa in casa contro il Venezuela.

